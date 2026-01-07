Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu

El gobierno de Netanyahu utilizó a Qatar como intermediario para enviar efectivo a Gaza, bajo la condición de que ese dinero se destinara al pago de salarios de funcionarios públicos y a la financiación de proyectos de infraestructura, como la mejora de la red eléctrica. Sin embargo, se sospecha que estos fondos también podrían haber sido utilizados por Hamás para la compra de armamento.

Muere el juez que presidía el caso de corrupción contra Benjamin Netanyahu

El juez del Tribunal de Distrito de Beersheba, Benny Sagi, falleció este domingo en un accidente de tráfico. Según la policía israelí, su moto fue impactada por un vehículo que salió de una propiedad hacia la Ruta 6.

El juez que investigaba a Netanyahu por corrupción fue encontrado en la ruta con heridas graves y sin signos vitales por los paramédicos del Magen David Adom, quienes lo declararon muerto en el lugar. El accidente ocurrió cerca del kibutz Kfar Menachem, al este de Ashdod. The Times of Israel y otros medios israelíes informaron sobre el incidente.

image El juez Benny Sagi, que presidía el juicio por corrupción del primer ministro israelí Netanyahu, murió en un accidente de coche. Un vehículo todo terreno se salió de su carril e impactó en su moto, matándolo en el acto.

Sagi, casado y con tres hijos, había asumido recientemente la presidencia del Tribunal de Distrito de Beersheba. Fue nombrado presidente interino en junio de 2024 y asumió el cargo de forma permanente en abril de 2025. Nacido en 1971, sirvió en el ejército israelí entre 1989 y 1993. Tras estudiar derecho, trabajó durante varios años en el departamento central de la fiscalía antes de ser nombrado juez por primera vez en 2007.

Su carrera judicial lo condujo inicialmente al Tribunal de Distrito de Tel Aviv, donde posteriormente se convirtió en vicepresidente. En 2015, fue transferido al Tribunal Regional de Tel Aviv. Simultáneamente, Sagi impartía clases en varias universidades. Dentro del sistema judicial israelí, se le consideraba un líder excepcionalmente talentoso y con amplio apoyo.

El presidente israelí Isaac Herzog expresó su conmoción y profundo pesar por el fallecimiento de Sagi. "El sistema de justicia ha perdido hoy a uno de sus mejores hijos y líderes", declaró.

Del mismo modo, el presidente del Tribunal Supremo, Isaac Amit, habló de la profunda conmoción que reinaba en el poder judicial por la muerte de Sagi, a quien calificó de "un hombre de gran corazón", un juez carismático y de un talento extraordinario. En un mensaje de video, Amit declaró: "Hemos perdido a un amigo, un líder y un maravilloso hombre de familia".

En tanto, el ministro de Justicia, Yariv Levin, declaró estar "conmocionado y profundamente entristecido" por el repentino fallecimiento del juez.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, clama por su propio indulto, pero eso no borra la deshonra de haber facilitado pagos a Hamas a través de Qatar, ya sea por un simple error. "Un indulto a Netanyahu sería un premio al terrorismo", afirma el diario israelí Haaretz. El Qatargate, la corrupción y las dudas sobre el 7/10/23.

En diciembre, Netanyahu presentó ante el presidente israelí Isaac Herzog una solicitud de indulto en medio de los juicios que enfrenta por corrupción y enriquecimiento ilícito, así como por las acusaciones públicas de haber estado involucrado en el Qatargate. Este caso involucra acusaciones de corrupción y tráfico de influencias, en el que se alega que Netanyahu y miembros de su gobierno permitieron que Qatar financiara indirectamente a Hamas a cambio de favores políticos y económicos.

Netanyahu se encuentra implicado en el Qatargate, aunque aún no esté formalmente imputado. La investigación apunta a que su gobierno permitió flujos de dinero hacia Hamas a través de Qatar en una maniobra para generar un punto de tensión interna con la Autoridad Palestina, con el fin de debilitar su legitimidad y deslegitimar la causa palestina.

En mayo, casi con impunidad gracias a sus dieciocho años en el poder y su influencia en la Corte Suprema y el Parlamento, Netanyahu aseguró que desde 2018 permitió la transferencia de fondos desde Qatar hacia Hamas en Gaza, con el objetivo de dividir a los yihadistas de la Autoridad Nacional Palestina (que administra Cisjordania).

Sí, esas fueron sus palabras.

Netanyahu admitió, sin rodeos, que facilitó que se transfirieran fondos, aunque aseguró que ese dinero no fue el responsable del atentado del 7 de octubre que desató la guerra en Gaza, a pesar de que opositores israelíes lo impliquen en ello.

image Desde 2018 Netanyahu había permitido que se transfirieran fondos desde Catar a Hamás en Gaza. "Y luego los sobornó durante cinco años con 1500 millones empleados para los túneles y para comprar las armas y los toyotas para la operación del 7/10/23", desvela Ehud Barak, el exprimer ministro de Israel.

“La política que condujo a permitir a Qatar transferir dinero a Gaza fue aceptada por unanimidad por el gabinete de seguridad”, dijo el mandatario sobre la decisión adoptada en 2018, quien añadió que se aprobó la transferencia de dinero por recomendación de los servicios de inteligencia Shin Bet y Mossad.

En marzo pasado, una investigación del Shin Bet, por la que rodó la cabeza de un alto funcionario que investigaba esta trama compleja, destapó que Qatar desde 2018 enviaba unos 30 millones de dólares mensuales a Gaza y que ese dinero acababa en manos del brazo armado de Hamás, con el beneplácito de Netanyahu.

Benjamin Netanyahu, entrevista en mayo de 2023, meses antes del atentado del 7/10:

Nosotros permitimos que el dinero de Qatar fluya hacia Gaza, para pagar los salarios de los funcionarios de Gaza. Esto, por supuesto, ayuda a Hamás, pero lo hicimos para evitar una crisis humanitaria y mantener la división entre Hamás y la Autoridad Palestina Nosotros permitimos que el dinero de Qatar fluya hacia Gaza, para pagar los salarios de los funcionarios de Gaza. Esto, por supuesto, ayuda a Hamás, pero lo hicimos para evitar una crisis humanitaria y mantener la división entre Hamás y la Autoridad Palestina

Asimismo, en otro caso llamado Qatargate, la justicia israelí investiga los presuntos pagos recibidos por el gobierno de Netanyahu a cambio de difundir historias favorables sobre Qatar en la prensa israelí. El lunes 31 de marzo Netanyahu fue llamado a declarar como testigo tras el arresto de dos de sus asesores más cercanos sospechosos de aceptar dinero para difundir mensajes a favor de Qatar a los periodistas, con el fin de mejorar la imagen del estado del Golfo como mediador en las conversaciones sobre rehenes entre Israel y Hamás.

El Qatargate y deslegitimar la causa palestina

La trama de corrupción del Qatargate involucra al gobierno de Nentayahu y a altos funcionarios europeos, principalmente de Bélgica, que fueron acusados de recibir sobornos de Qatar. Aunque Netanyahu no está directamente involucrado en el Qatargate, ha habido especulaciones sobre sus relaciones con ciertos actores del Golfo, especialmente debido a los acuerdos diplomáticos entre Israel y varios países árabes como los Acuerdos de Abraham, que incluyeron a Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, y más tarde a Arabia Saudita.

En este contexto, algunos críticos han señalado que Netanyahu podría estar implicado indirectamente debido a su habilidad para manejar relaciones diplomáticas y acuerdos económicos con países sunitas del Golfo en un intento de contrarrestar la influencia chiita de Irán en la región.

Según Hareetz, el diario opositor israelí, el gobierno de Netanyahu todo este tiempo ha facilitado fondos para Hamás, de manera indirecta, a través de políticas relacionadas con el paso de ayuda humanitaria a Gaza, lo que para muchos israelíes opositores ha sido una manera de financiar al terrorismo y el atentado del 7/10/23, así como una estrategia para generar divisiones internas entre los palestinos y disputarle poder a la Autoridad Palestina.

En un discurso del 2021, Netanyahu hizo referencia a la política de permitir fondos para la asistencia humanitaria en Gaza y a que no le importaba si llegaba a manos de Hamás:

"El dinero de Qatar es fundamental para mantener la estabilidad en Gaza, y aunque este dinero llega a los funcionarios de Hamás, nuestro objetivo es evitar que haya una crisis humanitaria. No estamos financiando a Hamás directamente, pero debemos actuar con prudencia para evitar un desastre humanitario en Gaza".

En una rueda de prensa en junio de 2021, Netanyahu también tocó el tema de la financiación a Gaza:

"Nosotros no podemos cambiar la realidad de Gaza de la noche a la mañana. Mientras Hamás controle Gaza, necesitamos lidiar con la situación tal y como es. Y esto incluye permitir que los fondos de Qatar lleguen a Gaza para evitar el sufrimiento de la población civil, aunque sepamos que parte de ese dinero podría terminar en manos de Hamás".

Además de tales afirmaciones, muchos israelíes le cuestionan a Netanyahu las relaciones con Qatar, país que ha proporcionado financiamiento para los salarios de los empleados de la administración de Gaza, controlada por Hamás. Algunos críticos han señalado que Netanyahu permitió estos flujos de dinero, que se consideraban esenciales para mantener cierta estabilidad en Gaza, pero que también podrían haber terminado en manos de Hamás.

Los tres casos de corrupción en los que Netanyahu está siendo investigado por la Justicia de Israel

Caso 1000 (El Caso de los Regalos):

Este caso se refiere a la acusación de que Netanyahu aceptó regalos de lujo, como puros, champán y joyas, de empresarios ricos, entre ellos el magnate australiano James Packer y el productor de Hollywood Arnon Milchan, a cambio de favores políticos. Los fiscales argumentan que Netanyahu no reportó estos obsequios de manera adecuada y que existió un intercambio indebido de favores.

Caso 2000 (El Caso de las Conversaciones con el Editor de Yedioth Ahronoth):

Netanyahu está acusado de intentar llegar a un acuerdo con Arnon Mozes, el dueño del principal periódico israelí Yedioth Ahronoth, para recibir una cobertura mediática más favorable a cambio de favorecer a Mozes en un proyecto de ley que perjudicaría al diario rival **Israel Hayom**. El fiscal lo considera un intento de soborno.

Caso 4000 (El Caso Bezeq):

Este es probablemente el caso más grave, ya que involucra la compañía de telecomunicaciones Bezeq. Netanyahu está acusado de otorgar favores regulatorios a Bezeq a cambio de una cobertura positiva en el sitio web Walla, que es propiedad de Bezeq. Este caso está siendo considerado como un caso de soborno, ya que Netanyahu habría favorecido a Bezeq a cambio de que su gobierno recibiera una cobertura mediática más amigable.

Más contenido en Urgente24

La nueva estafa que controla tu WhatsApp sin que lo notes

Banco Provincia tomó una decisión clave sobre Cuenta DNI para 2026: Qué deben saber los usuarios

La miniserie de 5 capítulos que estalla en visualizaciones

¿América TV hereda un problema?: El comunicado de El Nueve que arruina la estabilidad de Beto Casella