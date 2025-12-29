Netanyahu junto a Donald Trump en Mar-a-Lago para la 2da fase en Gaza y el indulto

En mi opinión, estamos en una guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa...Quieren doblegar a nuestro país (presidente de Irán) En mi opinión, estamos en una guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa...Quieren doblegar a nuestro país (presidente de Irán)

image El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, acusó a Estados Unidos de una "grave traición" ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Jeenah Moon/Reuters)

No obstante, la agencia de noticias Axios informó que la inteligencia estadounidense asegura que no hay una amenaza inmediata de parte de Irán, mientras que los funcionarios de defensa israelíes creen todo lo contrario.

Según el Dr. Meir Javedanfar, profesor sobre Irán y Medio Oriente en la Universidad Reichman, se espera que el plan de Netanyahu incluya ataques contra el programa de misiles de Irán.

Israel probablemente esperará que un ataque de tal magnitud socave aún más la legitimidad del líder supremo de Irán, generando así una mayor inestabilidad política en el país. Esto es especialmente cierto dado que, tras la reciente guerra con Israel, la economía iraní se ha deteriorado significativamente y el régimen no está tomando las medidas necesarias para abordar estos problema Israel probablemente esperará que un ataque de tal magnitud socave aún más la legitimidad del líder supremo de Irán, generando así una mayor inestabilidad política en el país. Esto es especialmente cierto dado que, tras la reciente guerra con Israel, la economía iraní se ha deteriorado significativamente y el régimen no está tomando las medidas necesarias para abordar estos problema

Netanyahu en Estados Unidos junto a Donald Trump para discutir la segunda fase del frágil alto al fuego en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se verá cara a cara este lunes con su homólogo estadounidense Donald Trump en la mansión del republicano en Palm Beach, Florida, donde discutirán el avance de la implementación de la otra fase de la frágil tregua acordada por Hamás e Israel, la cual ambas partes están incumpliendo, ya que la milicia palestina aún no se ha desarmado y Tel Aviv continúa con los ataques, argumentando violaciones por parte del grupo terrorista a este acuerdo mediado por Washington, que en la práctica no ha dado resultados.

En el marco del acuerdo de alto el fuego, que supuestamente entró en vigor el pasado 10 de octubre, Hamás liberó a los pocos rehenes que mantuvo con vida tras dos años de guerra y devolvió a Israel los cadáveres de los prisioneros, mientras que Tel Aviv se comprometió a replegar sus tropas hasta la denominada "línea amarilla". Sin embargo, ambas partes del conflicto han incumplido ciertas cláusulas del plan de paz estadounidense, alegando violaciones a la zona de amortiguamiento y ataques aéreos en plena tregua.

"Hamás se despierta cada día con la misión de hacernos daño", declaró la ministra israelí de Asentamientos y Misiones Nacionales, Orit Strook, a Fox News Digital. "Las Fuerzas de Defensa de Israel no se retirarán ni un metro, y no se establecerá ningún marco de rehabilitación hasta que se complete la desmilitarización total", sostuvo.

"Si, Dios no lo quiera, ocurre lo contrario en la reunión, será un fracaso del plan de paz, un fracaso para el propio Trump —que se conformaría con una falsa desmilitarización— y un fracaso para nosotros. No podremos decir que ganamos esta guerra si Hamás sigue armado", añadió.

image Trump junto a Benjamin Netanyahu | GENTILEZA EFE

Trump estaría dispuesto este lunes a darle luz verde al comienzo de la segunda fase del plan de paz estadounidense, que incluyó la primera etapa del alto el fuego en Gaza que comenzó en octubre, pero Hamás debe estar dispuesto a desarmarse. La próxima etapa, prevista para enero, contempla el desarme de Hamás, la creación de una fuerza internacional de estabilización, la retirada total de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y el establecimiento de un gobierno de transición.

Por ello, el trasfondo del encuentro es presionar a Israel para que se retire de la Franja de Gaza, al mismo tiempo que hacer lo mismo con Hamás, a cuyos miembros que entreguen sus armas Trump les prometió una amnistía. Sin embargo, estos temen que al desarmarse sea una emboscada y que el Estado hebreo, bajo el beneplácito de Washington, tome por completo el enclave palestino.

En ese sentido, de acuerdo con el periodista israelí Barak Ravid, corresponsal de Axios, los asesores de Trump están hartos de ciertos excesos de Netanyahu durante la frágil tregua, en nombre de la legítima defensa del Estado judío y bajo la excusa de violaciones a "la línea amarilla". Además, el inquilino de la Casa Blanca sigue de cerca las causas penales en Israel y el "Qatargate" que involucra a Netanyahu, a tal punto que le ha pedido al presidente israelí Isaac Herzog que indulte al primer ministro.

"Un indulto a Netanyahu sería un premio al terrorismo", afirmó hace un tiempo el diario israelí Hareetz

Benjamin Netanyahu enfrenta por estos días procesos penales en la justicia israelí por corrupción, enriquecimiento ilícito y el "Qatargate", por el que fue llamado a testificar por presuntamente haber facilitado la financiación de Hamás, a través de Qatar, para deslegitimar la causa palestina.

Netanyahu está siendo investigado en al menos tres casos de corrupción, conocidos como Casos 1000, 2000 y 4000. Del mismo modo, se encuentra implicado en el caso Qatargate, que investiga a su Gobierno por permitir flujos de dinero hacia Hamás, a través de Qatar, en una maniobra para generar un punto de tensión interno con la Autoridad Palestina, allanando el camino para la deslegitimación de la causa palestina.

En cuanto a los tres casos de corrupción en los que Netanyahu está siendo investigado, estos son:

Caso 1000 (El Caso de los Regalos):

Este caso se refiere a la acusación de que Netanyahu aceptó regalos de lujo, como puros, champán y joyas, de empresarios ricos, entre ellos el magnate australiano James Packer y el productor de Hollywood Arnon Milchan, a cambio de favores políticos. Los fiscales argumentan que Netanyahu no reportó estos obsequios de manera adecuada y que existió un intercambio indebido de favores.

Caso 2000 (El Caso de las Conversaciones con el Editor de Yedioth Ahronoth):

Netanyahu está acusado de intentar llegar a un acuerdo con Arnon Mozes, el dueño del principal periódico israelí Yedioth Ahronoth, para recibir una cobertura mediática más favorable a cambio de favorecer a Mozes en un proyecto de ley que perjudicaría al diario rival **Israel Hayom**. El fiscal lo considera un intento de soborno.

Caso 4000 (El Caso Bezeq):

Este es probablemente el caso más grave, ya que involucra la compañía de telecomunicaciones Bezeq. Netanyahu está acusado de otorgar favores regulatorios a Bezeq a cambio de una cobertura positiva en el sitio web Walla, que es propiedad de Bezeq. Este caso está siendo considerado como un caso de soborno, ya que Netanyahu habría favorecido a Bezeq a cambio de que su gobierno recibiera una cobertura mediática más amigable.

Netanyahu sospechado de financiar a Hamás: Flujo de dinero a Gaza antes del 7/10/23

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, casi con impunidad gracias a sus dieciocho años en el poder y su influencia en la Corte Suprema y las Cámaras, aseguró en mayo que permitió desde 2018 que se transfirieran fondos desde Qatar a Hamás en Gaza para mantener a los yihadistas y a la Autoridad Nacional Palestina (que administra Cisjordania) divididas.

Sí, esas fueron sus palabras.

Netanyahu admitió, sin rodeos, que facilitó que se transfirieran fondos, aunque aseguró que ese dinero no fue el responsable del atentado del 7 de octubre que desató la guerra en Gaza, a pesar de que opositores israelíes lo impliquen en ello.

Desde 2018 Netanyahu había permitido que se transfirieran fondos desde Catar a Hamás en Gaza. "Y luego los sobornó durante cinco años con 1500 millones empleados para los túneles y para comprar las armas y los toyotas para la operación del 7/10/23", revela Ehud Barak, el exprimer ministro de Israel.

image

“La política que condujo a permitir a Qatar transferir dinero a Gaza fue aceptada por unanimidad por el gabinete de seguridad”, dijo Netanyahu sobre la decisión adoptada en 2018, y añadió que se aprobó la transferencia de dinero por recomendación de los servicios de inteligencia Shin Bet y Mossad.

En marzo pasado, una investigación del Shin Bet, por la que rodó la cabeza de un alto funcionario que investigaba, destapó que Qatar desde 2018 enviaba unos 30 millones de dólares mensuales a Gaza y que ese dinero acababa en manos del brazo armado de Hamás, con el beneplácito de Netanyahu.

Benjamin Netanyahu, entrevista en mayo de 2023, meses antes del atentado del 7/10:

Nosotros permitimos que el dinero de Qatar fluya hacia Gaza, para pagar los salarios de los funcionarios de Gaza. Esto, por supuesto, ayuda a Hamás, pero lo hicimos para evitar una crisis humanitaria y mantener la división entre Hamás y la Autoridad Palestina Nosotros permitimos que el dinero de Qatar fluya hacia Gaza, para pagar los salarios de los funcionarios de Gaza. Esto, por supuesto, ayuda a Hamás, pero lo hicimos para evitar una crisis humanitaria y mantener la división entre Hamás y la Autoridad Palestina

Asimismo, en otro caso llamado Qatargate, la justicia israelí investiga los presuntos pagos recibidos por el gobierno de Netanyahu a cambio de difundir historias favorables sobre Qatar en la prensa israelí. El lunes 31 de marzo Netanyahu fue llamado a declarar como testigo tras el arresto de dos de sus asesores más cercanos sospechosos de aceptar dinero para difundir mensajes a favor de Qatar a los periodistas, con el fin de mejorar la imagen del estado del Golfo como mediador en las conversaciones sobre rehenes entre Israel y Hamás.

La trama de corrupción del Qatargate involucra al gobierno de Nentayahu y a altos funcionarios europeos, principalmente de Bélgica, que fueron acusados de recibir sobornos de Qatar. Aunque Netanyahu no está directamente involucrado en el Qatargate, ha habido especulaciones sobre sus relaciones con ciertos actores del Golfo, especialmente debido a los acuerdos diplomáticos entre Israel y varios países árabes como los Acuerdos de Abraham, que incluyeron a Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, y más tarde a Arabia Saudita.

En este contexto, algunos críticos han señalado que Netanyahu podría estar implicado indirectamente debido a su habilidad para manejar relaciones diplomáticas y acuerdos económicos con países sunitas del Golfo en un intento de contrarrestar la influencia chiita de Irán en la región.

Según Hareetz, el diario opositor israelí, el gobierno de Netanyahu todo este tiempo ha facilitado fondos para Hamás, de manera indirecta, a través de políticas relacionadas con el paso de ayuda humanitaria a Gaza, lo que para muchos israelíes opositores ha sido una manera de financiar al terrorismo y el atentado del 7/10/23, así como una estrategia para generar divisiones internas entre los palestinos y disputarle poder a la Autoridad Palestina.

En un discurso del 2021, Netanyahu hizo referencia a la política de permitir fondos para la asistencia humanitaria en Gaza y a que no le importaba si llegaba a manos de Hamás:

"El dinero de Qatar es fundamental para mantener la estabilidad en Gaza, y aunque este dinero llega a los funcionarios de Hamás, nuestro objetivo es evitar que haya una crisis humanitaria. No estamos financiando a Hamás directamente, pero debemos actuar con prudencia para evitar un desastre humanitario en Gaza".

En una rueda de prensa en junio de 2021, Netanyahu también tocó el tema de la financiación a Gaza:

"Nosotros no podemos cambiar la realidad de Gaza de la noche a la mañana. Mientras Hamás controle Gaza, necesitamos lidiar con la situación tal y como es. Y esto incluye permitir que los fondos de Qatar lleguen a Gaza para evitar el sufrimiento de la población civil, aunque sepamos que parte de ese dinero podría terminar en manos de Hamás".

Además de tales afirmaciones, muchos israelíes le cuestionan a Netanyahu las relaciones con Qatar, país que ha proporcionado financiamiento para los salarios de los empleados de la administración de Gaza, controlada por Hamás. Algunos críticos han señalado que Netanyahu permitió estos flujos de dinero, que se consideraban esenciales para mantener cierta estabilidad en Gaza, pero que también podrían haber terminado en manos de Hamás.

