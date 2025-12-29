Pilotos de Aerolíneas Argentinas arden contra el Gobierno tras habilitación de cabotaje a LATAM

LATAM 3P LATAM, habilitada a operar cabotaje en Argentina.

LATAM Airlines, habilitada

Si bien la empresa de capitales chilenos y con un CUIT registrado en el pasado en el país aclaró que no tiene entre sus planes inmediatos retomar las operaciones de cabotaje, la habilitación de Transporte generó revuelo en el mercado. Actualmente, Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSMART son las tres empresas que conectan destinos internos de forma regular, por lo que su eventual desembarco implicaría una ampliación de la oferta de asientos.

Con estas disposiciones, se habilitó a la compañía a explotar servicios aéreos regulares y no regulares de transporte de pasajeros y carga, con derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire, es decir que se le permite a la empresa operar cabotaje, sin limitación de rutas ni frecuencias, utilizando aeronaves de gran porte, fomentando la competencia y la liberalización del mercado aéreo, indicaron desde Transporte.

La habilitación llegó como una de las más avanzadas otorgadas por el Gobierno actual. Desde la reapertura de la política de Cielos Abiertos ejecutada en un inicio por la gestión Macri y ahora retomada por la administración de Javier Milei, ninguna compañía expresó intenciones más cercanas de ingresar en el mercado de cabotaje.

Mientras tanto, ANAC cerró el mes de noviembre a nivel estadístico revelando un fuerte incremento en la cantidad de pasajes a nivel interanual, alcanzando picos de consumo para la actividad.

Aerolíneas Argentinas 3P APLA, gremio de pilotos de Aerolíneas Argentinas.

El nuevo mapa

Dentro de ese panorama, JetSMART fue la que cerró el 2025 como ganadora virtual anotándose un crecimiento interanual para noviembre en el mercado argentino del 8%. Detrás quedaron Aerolíneas Argentinas con un retroceso del 3% y Flybondi con un desinfle del 4%.

Para el cierre del año, y todavía sin cifras oficiales, es de esperarse que JetSMART sea la aerolínea de mayor crecimiento en contraste con sus competidoras.

