La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) rechazó la habilitación que la Secretaría de Transporte le extendió a la aerolínea chilena LATAM para la explotación de rutas de cabotaje en Argentina. Según el gremio, que nuclea trabajadores de Aerolíneas Argentinas, la medida pone en jaque cientos de puestos de trabajo nacionales.
APLA
Pilotos de Aerolíneas Argentinas arden contra el Gobierno tras habilitación de cabotaje a LATAM
Pilotos de APLA reclamaron por la habilitación a la aerolínea chilena. Podría haber más competencia para Aerolíneas Argentinas.
Dentro de las habilitaciones otorgadas, LATAM quedó habilitada a ser la cuarta aerolínea explotadora de rutas de cabotaje. En este caso, la compañía internacional podría usar tripulaciones extranjeras para inyectar ofertas de vuelo, lo que generó la reacción de APLA.
Además, los pilotos de Aerolíneas Argentinas avanzaron contra la crítica de la cultura empresarial de LATAM, señalando el abandono de las operaciones locales en 2019 como hecho central. Según el gremio, la empresa mantiene una “cultura empresarial hostil para todos los trabajadores de sus filiales en Latinoamérica”.
La incorporación de este modelo en el cabotaje argentino significa ceder ante exigencias para apropiarse del mercado nacional, perjudicando así a los trabajadores aeronáuticos argentinos, diagnosticaron.
LATAM Airlines, habilitada
Si bien la empresa de capitales chilenos y con un CUIT registrado en el pasado en el país aclaró que no tiene entre sus planes inmediatos retomar las operaciones de cabotaje, la habilitación de Transporte generó revuelo en el mercado. Actualmente, Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSMART son las tres empresas que conectan destinos internos de forma regular, por lo que su eventual desembarco implicaría una ampliación de la oferta de asientos.
La habilitación llegó como una de las más avanzadas otorgadas por el Gobierno actual. Desde la reapertura de la política de Cielos Abiertos ejecutada en un inicio por la gestión Macri y ahora retomada por la administración de Javier Milei, ninguna compañía expresó intenciones más cercanas de ingresar en el mercado de cabotaje.
Mientras tanto, ANAC cerró el mes de noviembre a nivel estadístico revelando un fuerte incremento en la cantidad de pasajes a nivel interanual, alcanzando picos de consumo para la actividad.
El nuevo mapa
Dentro de ese panorama, JetSMART fue la que cerró el 2025 como ganadora virtual anotándose un crecimiento interanual para noviembre en el mercado argentino del 8%. Detrás quedaron Aerolíneas Argentinas con un retroceso del 3% y Flybondi con un desinfle del 4%.
Para el cierre del año, y todavía sin cifras oficiales, es de esperarse que JetSMART sea la aerolínea de mayor crecimiento en contraste con sus competidoras.
