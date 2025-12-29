urgente24
Pilotos de Aerolíneas Argentinas arden contra el Gobierno tras habilitación de cabotaje a LATAM

Pilotos de APLA reclamaron por la habilitación a la aerolínea chilena. Podría haber más competencia para Aerolíneas Argentinas.

29 de diciembre de 2025 - 12:14
Pilotos de AR, en contra del posible desembarco de LATAM.&nbsp;

Dentro de las habilitaciones otorgadas, LATAM quedó habilitada a ser la cuarta aerolínea explotadora de rutas de cabotaje. En este caso, la compañía internacional podría usar tripulaciones extranjeras para inyectar ofertas de vuelo, lo que generó la reacción de APLA.

Permitir que una compañía extranjera realice cabotaje con aeronaves extranjeras, tripulación extranjera y mantenimiento en su país de origen, conlleva la pérdida de control y la falta de trazabilidad sobre una actividad tan estratégica como fundamental. El transporte aéreo exige una regulación estricta y la supervisión constante por parte de la autoridad aeronáutica de nuestro país, indicaron. Permitir que una compañía extranjera realice cabotaje con aeronaves extranjeras, tripulación extranjera y mantenimiento en su país de origen, conlleva la pérdida de control y la falta de trazabilidad sobre una actividad tan estratégica como fundamental. El transporte aéreo exige una regulación estricta y la supervisión constante por parte de la autoridad aeronáutica de nuestro país, indicaron.

Además, los pilotos de Aerolíneas Argentinas avanzaron contra la crítica de la cultura empresarial de LATAM, señalando el abandono de las operaciones locales en 2019 como hecho central. Según el gremio, la empresa mantiene una “cultura empresarial hostil para todos los trabajadores de sus filiales en Latinoamérica”.

La incorporación de este modelo en el cabotaje argentino significa ceder ante exigencias para apropiarse del mercado nacional, perjudicando así a los trabajadores aeronáuticos argentinos, diagnosticaron.

LATAM Airlines, habilitada

Si bien la empresa de capitales chilenos y con un CUIT registrado en el pasado en el país aclaró que no tiene entre sus planes inmediatos retomar las operaciones de cabotaje, la habilitación de Transporte generó revuelo en el mercado. Actualmente, Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSMART son las tres empresas que conectan destinos internos de forma regular, por lo que su eventual desembarco implicaría una ampliación de la oferta de asientos.

Con estas disposiciones, se habilitó a la compañía a explotar servicios aéreos regulares y no regulares de transporte de pasajeros y carga, con derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire, es decir que se le permite a la empresa operar cabotaje, sin limitación de rutas ni frecuencias, utilizando aeronaves de gran porte, fomentando la competencia y la liberalización del mercado aéreo, indicaron desde Transporte. Con estas disposiciones, se habilitó a la compañía a explotar servicios aéreos regulares y no regulares de transporte de pasajeros y carga, con derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire, es decir que se le permite a la empresa operar cabotaje, sin limitación de rutas ni frecuencias, utilizando aeronaves de gran porte, fomentando la competencia y la liberalización del mercado aéreo, indicaron desde Transporte.

La habilitación llegó como una de las más avanzadas otorgadas por el Gobierno actual. Desde la reapertura de la política de Cielos Abiertos ejecutada en un inicio por la gestión Macri y ahora retomada por la administración de Javier Milei, ninguna compañía expresó intenciones más cercanas de ingresar en el mercado de cabotaje.

Mientras tanto, ANAC cerró el mes de noviembre a nivel estadístico revelando un fuerte incremento en la cantidad de pasajes a nivel interanual, alcanzando picos de consumo para la actividad.

El nuevo mapa

Dentro de ese panorama, JetSMART fue la que cerró el 2025 como ganadora virtual anotándose un crecimiento interanual para noviembre en el mercado argentino del 8%. Detrás quedaron Aerolíneas Argentinas con un retroceso del 3% y Flybondi con un desinfle del 4%.

Para el cierre del año, y todavía sin cifras oficiales, es de esperarse que JetSMART sea la aerolínea de mayor crecimiento en contraste con sus competidoras.

