Martes 30/12 clave para la 'causa Vélez': Reclamo de periodistas, actrices y escritoras

En cuanto a la víctima, no volvió a trabajar como periodista deportiva, no recuperó su vida sexual ni afectiva, devino en paria social.

Es más: Florentín Bobadilla intentó una contradenuncia, una 'causa espejo', que fracasó.

Luli tuvo 2 intentos de suicidio.

La defensa intentó quebrarla con la difusión de su identidad. Tremendo. Que el 2026 llegue con definiciones.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Peor que Carrefour: Las sucursales de Día y Vital que están complicadas

La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya

La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO

Banco Provincia habilitó esto en Cuenta DNI y causó furor

Explosiva amenaza de Mauro Icardi contra periodistas: "Van a tener que cambiar de profesión"