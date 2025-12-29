Las dilaciones en la llamada 'causa Vélez' (3 ex jugadores de Vélez Sarfield que violaron a una periodista tucumana) no solo destruye la credibilidad de la Justicia de la Provincia de Tucumán y demuestra el fracaso del gobernador Osvaldo Jaldo en reconstruirla. También provoca la percepción de frustración en la sociedad argentina para resolver cuestiones elementales tales como los derechos humanos, la seguridad personal y la igualdad ante la Ley. Por eso es tan importante lo que se decida en Tribunales el martes 30/12/2025. El juez Augusto José Paz Almonacid define el rumbo de la causa.
¿QUÉ PASA CON LA JUSTICIA EN TUCUMÁN?
Martes 30/12 clave para la 'causa Vélez': Reclamo de periodistas, actrices y escritoras
La 'causa Vélez' no avanza y por eso el reclamo de periodistas, actrices y escritoras. Insólitas dilaciones. Ya pasó todo 2025.
Por ese motivo, desde redes sociales, "periodistas, actrices, escritores y escritoras, referentes de la cultura y trabajadores de prensa exigimos que la Justicia actúe con perspectiva de género y transparencia en el caso conocido como 'Causa Vélez en la que están imputados Sebastián Sosa, José Florentin Bobadilla, Brian Cufré y Abiel Osorio por el delito de VIOLACION en PLURALIDAD contra nuestra colega periodista deportiva. Repudiamos la violencia mediática e institucional y la revictimización sin precedentes a la que es sometida la víctima. La fragmentación de la causa es una estrategia de la defensa y fiscalía inadmisible. Los cuatro imputados deben ir a juicio. La denunciante merece que se respete el debido proceso. JUSTICIA POR LULI."
El Ministerio Público Fiscal tucumano permanece en un silencio que es cómplice.
El caso
Los denunciados, José Florentín, Abiel Osorio, Brian Cufré y Sebastián Sosa, fueron detenidos con prisión preventiva que inmediatamente se transformó en domiciliaria en un 'country club' donde vivían varios funcionarios judiciales.
Con la llegada de la jueza Adriana Reynoso Cuello, vecina de ese 'country', los deportistas fueron liberados de la prisión preventiva y retomaron su profesión y su vida.
En cuanto a la víctima, no volvió a trabajar como periodista deportiva, no recuperó su vida sexual ni afectiva, devino en paria social.
Es más: Florentín Bobadilla intentó una contradenuncia, una 'causa espejo', que fracasó.
Luli tuvo 2 intentos de suicidio.
La defensa intentó quebrarla con la difusión de su identidad. Tremendo. Que el 2026 llegue con definiciones.
