El domingo (28/12) fue la última emisión del programa Pasa Montagna por Radio Rivadavia y Pablo Montagna se volcó a las redes sociales para hacer un descargo al respecto en el que brindó detalles de su salida de la emisora radial tras cinco años de estar al aire.
FIN DE CICLO
Pablo Montagna se fue de Radio Rivadavia después de 5 años al aire: "Un poco sorprendido"
El periodista Pablo Montagna finalmente puso fin a su paso por la reconocida emisora radial aunque no descartó llevar su programa a otra empresa.
"Aún un poco sorprendido, pero reconozco que en los últimos meses yo algo sospechaba por diferentes comentarios que había en los pasillos de la radio, y actitudes de algunos me lo confirmaron", confesó el periodista en el posteo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.
Y siguió: "Siempre estaré agradecido a la radio por haberme dado la oportunidad de tener mi primer programa propio en un emisora tan importante". Asimismo, luego aprovechó para agradecerles a las autoridades de la empresa por haberle dado un lugar en la programación.
De todos modos, no descartó continuar con el ciclo en otra companía y señaló tajante: "Este medio es una mesa redonda y para bien o mal siempre nos vamos a volver a encontrar".
Al igual que Pablo Montagna, Franco Mercuriali dejó el aire de Radio Rivadavia
Por otro lado, quien también se despidió de Radio Rivadavia fue el periodista Franco Mercuriali.
"Teníamos previsto seguir en 2026 pero me surgió una propuesta que tomé porque es de lunes a viernes en otra radio", dijo el conductor del ciclo Mercuriali 630.
Y añadió: "Me pareció mejor para mi vida tener el domingo liberado por la mañana para descansar mejor y estar más en familia".
"Este año, lo más duro fue solo tener el sábado libre que, además, estás pensando en el programa del domingo", sumó posteriormente quien mediante redes indicó: "Gracias a mis compañeros. En muy poco tiempo generamos una energía espectacular. Los voy a extrañar mucho".
