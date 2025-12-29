Pablo Montagna se fue de Radio Rivadavia después de 5 años al aire: "Un poco sorprendido"

"Teníamos previsto seguir en 2026 pero me surgió una propuesta que tomé porque es de lunes a viernes en otra radio", dijo el conductor del ciclo Mercuriali 630.





image Franco Mercuriali no seguirá en Radio Rivadavia en 2026. Foto: Instagram @francomercu 29/12/2025



Y añadió: "Me pareció mejor para mi vida tener el domingo liberado por la mañana para descansar mejor y estar más en familia".

"Este año, lo más duro fue solo tener el sábado libre que, además, estás pensando en el programa del domingo", sumó posteriormente quien mediante redes indicó: "Gracias a mis compañeros. En muy poco tiempo generamos una energía espectacular. Los voy a extrañar mucho".

