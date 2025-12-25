Cada cierre de año conlleva que los canales de televisión renuevan sus paneles de cara al año entrante, es decir dejar ir y contratar figuras, y Telefe no fue la excepción aunque la contratación de Marxia Balli produjo un cortocircuito entre Verónica Lozano y Georgina Barbarossa.
"ELIGIÓ VENIR CONMIGO"
Fuego amigo en Telefe: Verónica Lozano cruzó a Georgina Barbarossa por Marixa Balli
Verónica Lozano le mostró a los dientes a su colega luego de que expresara que le "robó" a la bailarina tras confirmar que estará en su programa.
Es que todo parecía indicar que la bailarina finalmente formaría parte del ciclo A la Barbarossa a último momento las autoridades del canal de las pelotas decidió que lo mejor era que estuviera en Cortá por Lozano.
Al respecto, su conductora en diálogo con Sálvese quien pueda dijo picante: "Eligió venir conmigo". Asimismo, destacó que se considera amiga de su colega a pesar de que se haya enfadado con la medida que la dejó sin una nueva panelista.
Por otro lado, confirmó la partida de Vicky Xipolitakis a partir de febrero para pasar a Ariel en su salsa y descartó que llegue Evangelina Anderson. Además, aprovechó para desmentir el arribo de Sandra Borghi quien dejó el noticiero Mediodía Noticias por El Trece y aclaró: "Nada que ver, nunca hablamos con Sandra Borghi".
Verónica Lozano confirmó que conducirá Bake Off
Otra interna que estalló desde hace algunos días en Telefe fue el hecho sobre quién iba a conducir Bake Off.
Desde un principio las autoridades habían apostado por Verónica Lozano aunque posteriormente Wanda Nara comenzó a estar en el radar.
Sin embargo, en la entrevista que dio para el ciclo televisivo que se emite por la pantalla de América TV confirmó que finalmente se hará cargo de la apuesta.
"Yo voy a hacer Bake Off. Punto", afirmó a pesar de tantas idas y vueltas con el fin de acabar con los rumores que indicaban que finalmente lo haría la actual conductora de MasterChef Celebrity.
