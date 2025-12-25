Fuego amigo en Telefe: Verónica Lozano cruzó a Georgina Barbarossa por Marixa Balli

Al respecto, su conductora en diálogo con Sálvese quien pueda dijo picante: "Eligió venir conmigo". Asimismo, destacó que se considera amiga de su colega a pesar de que se haya enfadado con la medida que la dejó sin una nueva panelista.

Por otro lado, confirmó la partida de Vicky Xipolitakis a partir de febrero para pasar a Ariel en su salsa y descartó que llegue Evangelina Anderson. Además, aprovechó para desmentir el arribo de Sandra Borghi quien dejó el noticiero Mediodía Noticias por El Trece y aclaró: "Nada que ver, nunca hablamos con Sandra Borghi".

Verónica Lozano confirmó que conducirá Bake Off

Otra interna que estalló desde hace algunos días en Telefe fue el hecho sobre quién iba a conducir Bake Off.

Desde un principio las autoridades habían apostado por Verónica Lozano aunque posteriormente Wanda Nara comenzó a estar en el radar.

Sin embargo, en la entrevista que dio para el ciclo televisivo que se emite por la pantalla de América TV confirmó que finalmente se hará cargo de la apuesta.

"Yo voy a hacer Bake Off. Punto", afirmó a pesar de tantas idas y vueltas con el fin de acabar con los rumores que indicaban que finalmente lo haría la actual conductora de MasterChef Celebrity.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año

El veranito del dólar bajo comienza a terminarse

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó

Aviso de alto impacto: Histórica yerbatera informa que no podrá afrontar pagos