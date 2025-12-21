La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año

Las fiestas tocan la puerta y, como cada año, los hogares se preparan para recibir las mismas películas de siempre. "Mi Pobre Angelito", "El Grinch" y "El regalo prometido" vuelven a aparecer en las plataformas y canales de televisión, dispuestas a repetir su magia una vez más. Y está bien, porque esos clásicos nunca pierden su encanto. Sin embargo, después de disfrutarlos, queda espacio para algo más. Es ahí donde aparece una alternativa increíble que no muchos tienen en el radar. "Dash y Lily", la miniserie estrenada en 2020, llega para sumarse a esa lista de producciones navideñas que merecen convertirse en tradición anual.
Esta producción de ocho episodios de menos de 30 minutos de duración cada uno, plantea una premisa sumamente efectiva: dos adolescentes completamente distintos conectan a través de un cuaderno rojo que viaja por las calles de Nueva York durante la temporada más esperada del año. Él es Dash, un joven escéptico que no encuentra razones para celebrar nada. Ella es Lily, una chica con mucho optimismo que cree firmemente en la magia navideña. Entre ambos surge un intercambio de mensajes, desafíos y confesiones que transforma ese cuaderno en el puente perfecto entre dos mundos opuestos.
Creada por Joe Tracz y dirigida por Fred Savage junto a Brad Silberling, esta comedia romántica en Netflix cuenta con un elenco encabezado por Austin Abrams y Midori Francis, quienes dan vida a estos personajes con una química genuina. Los acompañan Dante Brown, Troy Iwata, Agneeta Thacker, Leah Kreitz, Keana Marie y James Saito, conformando un grupo que aporta humor, calidez y autenticidad a cada escena.
Qué dijo la crítica sobre esta miniserie
La recepción de la crítica especializada no dejó lugar a dudas sobre su calidad. Delia Harrington, de Den of Geek, le otorgó cuatro estrellas y media afirmando: "Con un gran corazón y con una perspicacia sorprendente, 'Dash & Lily' nos recuerda el mundo que hay ahí fuera y ese sentimiento mágico de enamorarse".
Por su parte, Daniel Hart de Ready Steady Cut destacó que "te toca el corazón con su ambiente navideño y su buena dosis de romanticismo".
Proma Khosla de Mashable, reconoció su costado emocional, admitiendo: "Aunque es extremadamente sensiblera, esta miniserie de ocho episodios tiene el mismo corazón que las grandes comedias románticas que claramente admira".
¿Vale la pena darle una oportunidad? Absolutamente. Esta propuesta ofrece ocho capítulos perfectos para devorar en una tarde calurosa de diciembre, ideales para quienes buscan ampliar su repertorio navideño sin abandonar los grandes clásicos. Es graciosa, tierna y realmente entretenida, con ese balance justo entre romanticismo y realidad que hace que valga la pena quedarse hasta el último episodio.
----------------------------
Más contenido en Urgente24
La bailarina que cambió su imagen por completo y ahora es actriz
El increíble lugar que muchos eligen para pasar las fiestas
La devastadora estafa que cada hora suma nuevas víctimas
Estados Unidos intercepta un 3er buque petrolero frente a las costas de Venezuela