La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año

Proma Khosla de Mashable, reconoció su costado emocional, admitiendo: "Aunque es extremadamente sensiblera, esta miniserie de ocho episodios tiene el mismo corazón que las grandes comedias románticas que claramente admira".

image "Dash y Lily", disponible en Netflix.

¿Vale la pena darle una oportunidad? Absolutamente. Esta propuesta ofrece ocho capítulos perfectos para devorar en una tarde calurosa de diciembre, ideales para quienes buscan ampliar su repertorio navideño sin abandonar los grandes clásicos. Es graciosa, tierna y realmente entretenida, con ese balance justo entre romanticismo y realidad que hace que valga la pena quedarse hasta el último episodio.

