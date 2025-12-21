urgente24
La nueva función de ChatGPT: Ahora podés elegir si querés que sea "cálido" o "frío"

OpenAI lanzó una actualización que permite controlar el nivel de entusiasmo de ChatGPT. Los usuarios celebran la novedad que transforma la experiencia con IA.

21 de diciembre de 2025 - 19:49
Queda en tus manos.

OpenAI acaba de revolucionar la experiencia de ChatGPT con una función que genera furor en las redes. A partir de ahora, los usuarios pueden ajustar manualmente características clave de la personalidad del chatbot: calidez, entusiasmo y hasta la frecuencia con que usa emojis.

La polémica del chatbot "demasiado amable" de ChatGPT

La novedad aparece en el menú de Personalización y ofrece tres opciones para cada rasgo: Más, Menos o Predeterminado. Esto se suma a los estilos de base que OpenAI incorporó en noviembre, como Profesional, Directo y Peculiar. Ahora, la personalización llega a otro nivel.

El cambio responde a meses de quejas y ajustes. Durante 2025, la compañía tuvo que retroceder con una actualización por resultar "demasiado servil" con los usuarios. Después, el lanzamiento de GPT-5 generó críticas opuestas: muchos se quejaron de que el modelo era más frío y distante que su predecesor.

image
Lo pod&eacute;s ajustar como lo creas conveniente.

El tono de ChatGPT viene siendo un tema espinoso. Académicos y críticos de la inteligencia artificial alertaron que la tendencia del bot a elogiar constantemente a los usuarios y afirmar sus creencias funciona como un "patrón oscuro". Según estos especialistas, esta dinámica genera comportamiento adictivo y puede afectar negativamente la salud mental de quienes lo usan.

Ahora, con estos controles, cada persona puede decidir cuánta "amabilidad digital" quiere recibir. ¿Preferís un asistente entusiasta que te llene de emojis o uno más serio y directo? La elección está en tus manos.

Otra novedad clave: edición de correos en tiempo real

OpenAI también presentó una herramienta para editar emails directamente en el chat. Los usuarios pueden resaltar fragmentos de texto y pedirle a ChatGPT que haga cambios específicos, sin necesidad de escribir instrucciones largas en otro mensaje. La actualización busca agilizar la escritura y formateo de correos, facilitando el trabajo diario de millones de personas.

image

La batalla por humanizar (o deshumanizar) la inteligencia artificial recién empieza. Y vos, ¿cómo vas a configurar tu ChatGPT?

