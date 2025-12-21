La nueva función de ChatGPT: Ahora podés elegir si querés que sea "cálido" o "frío"

Ahora, con estos controles, cada persona puede decidir cuánta "amabilidad digital" quiere recibir. ¿Preferís un asistente entusiasta que te llene de emojis o uno más serio y directo? La elección está en tus manos.

Otra novedad clave: edición de correos en tiempo real

OpenAI también presentó una herramienta para editar emails directamente en el chat. Los usuarios pueden resaltar fragmentos de texto y pedirle a ChatGPT que haga cambios específicos, sin necesidad de escribir instrucciones largas en otro mensaje. La actualización busca agilizar la escritura y formateo de correos, facilitando el trabajo diario de millones de personas.

image

La batalla por humanizar (o deshumanizar) la inteligencia artificial recién empieza. Y vos, ¿cómo vas a configurar tu ChatGPT?

