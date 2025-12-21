¿CÓMO TE GUSTA?
La nueva función de ChatGPT: Ahora podés elegir si querés que sea "cálido" o "frío"
OpenAI lanzó una actualización que permite controlar el nivel de entusiasmo de ChatGPT. Los usuarios celebran la novedad que transforma la experiencia con IA.
Quizás te interese leer: ChatGPT ya tiene su directorio de aplicaciones: cómo usarlas y para qué sirven
La polémica del chatbot "demasiado amable" de ChatGPT
La novedad aparece en el menú de Personalización y ofrece tres opciones para cada rasgo: Más, Menos o Predeterminado. Esto se suma a los estilos de base que OpenAI incorporó en noviembre, como Profesional, Directo y Peculiar. Ahora, la personalización llega a otro nivel.
El cambio responde a meses de quejas y ajustes. Durante 2025, la compañía tuvo que retroceder con una actualización por resultar "demasiado servil" con los usuarios. Después, el lanzamiento de GPT-5 generó críticas opuestas: muchos se quejaron de que el modelo era más frío y distante que su predecesor.
El tono de ChatGPT viene siendo un tema espinoso. Académicos y críticos de la inteligencia artificial alertaron que la tendencia del bot a elogiar constantemente a los usuarios y afirmar sus creencias funciona como un "patrón oscuro". Según estos especialistas, esta dinámica genera comportamiento adictivo y puede afectar negativamente la salud mental de quienes lo usan.
Ahora, con estos controles, cada persona puede decidir cuánta "amabilidad digital" quiere recibir. ¿Preferís un asistente entusiasta que te llene de emojis o uno más serio y directo? La elección está en tus manos.
Otra novedad clave: edición de correos en tiempo real
OpenAI también presentó una herramienta para editar emails directamente en el chat. Los usuarios pueden resaltar fragmentos de texto y pedirle a ChatGPT que haga cambios específicos, sin necesidad de escribir instrucciones largas en otro mensaje. La actualización busca agilizar la escritura y formateo de correos, facilitando el trabajo diario de millones de personas.
La batalla por humanizar (o deshumanizar) la inteligencia artificial recién empieza. Y vos, ¿cómo vas a configurar tu ChatGPT?
---------------------------------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Google lanzó Gemini 3 Flash y destronó a ChatGPT con precios que sorprenden
Compras sin humanos: La guerra tech que trae bots y reemplaza a los humanos
Las billeteras virtuales se quedan cortas: Los nuevos lentes que toman su lugar
Informe Digital 2025: Pasamos 6 horas y 38 minutos por día pegados a la pantalla