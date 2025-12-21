Estados Unidos intercepta un 3er buque petrolero frente a las costas de Venezuela

El pasado 10 de diciembre, Washington incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Días más tarde, Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

La presión norteamericana se vuelve cada vez más enorme sobre el Gobierno de Nicolás Maduro al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas. Desde agosto, ya han destruido unas 30 lanchas, supuestamente vinculadas al tráfico de estupefaciente, y han asesinado a más de un centenar de sus tripulantes.

Maduro en “silencio de radio”

El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió por el momento consultas periodísticas sobre lo que está ocurriendo.

En algún momento se anunció desde el Palacio de Miraflores que los barcos tanques con "oro negro" caribeño saldrían desde los puertos escoltados por naves de guerra venezolanas. Por el momento, esa determinación no se ha tomado.

De continuar con este nivel de incautaciones por parte de USA se podría provocar un ligero aumento de los precios del petróleo cuando se reanude la actividad bursátil en Asia.

Los riesgos geopolíticos y el probable aumento de las fricciones con estas “flotas en las sombras” podrían afectar tarde o temprano a Irán y Rusia, dos potencias petroleras que suelen esquivar sanciones gracias a una red informal de traslado de crudo.