Sostuvieron desde Washington, Estados Unidos, que “el navío estaba enarbolando una bandera falsa y se encontraba bajo una orden judicial de incautación”: es el tercer buque capturado en apenas una semana por orden de Donald Trump.
PELIGROSA ESCALADA
Estados Unidos intercepta un 3er buque petrolero frente a las costas de Venezuela
Imágenes compartidas por la Secretaria de Defensa de Estados Unidos, Kristi Noem, muestran a tropas propias abordando un buque de una empresa panameña.
El intento de confiscación fue reportado por medios como CNN y Axios. Identificaron al tanquero como el buque de bandera panameña “Bella 1”, sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU por supuestos vínculos con Irán.
Habría sido avistado por las fuerzas estadounidenses de camino a cargar petróleo en Venezuela.
La palabra oficial del gobierno de Trump
La portavoz adjunta de la administración estadounidese, Anna Kelly, insistió en que el navío “transportaba petróleo de PDVSA, una empresa sancionada”.
El pasado 10 de diciembre, Washington incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba.
Días más tarde, Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.
Maduro en “silencio de radio”
El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió por el momento consultas periodísticas sobre lo que está ocurriendo.
De continuar con este nivel de incautaciones por parte de USA se podría provocar un ligero aumento de los precios del petróleo cuando se reanude la actividad bursátil en Asia.
Los riesgos geopolíticos y el probable aumento de las fricciones con estas “flotas en las sombras” podrían afectar tarde o temprano a Irán y Rusia, dos potencias petroleras que suelen esquivar sanciones gracias a una red informal de traslado de crudo.