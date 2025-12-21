urgente24
MUNDO Estados Unidos > buques > Petroleros

PELIGROSA ESCALADA

Estados Unidos intercepta un 3er buque petrolero frente a las costas de Venezuela

Imágenes compartidas por la Secretaria de Defensa de Estados Unidos, Kristi Noem, muestran a tropas propias abordando un buque de una empresa panameña.

21 de diciembre de 2025 - 20:13
Tercer petrolero con crudo de Venezuela capturado por Estados Unidos

Tercer petrolero con crudo de Venezuela capturado por Estados Unidos

Sostuvieron desde Washington, Estados Unidos, que “el navío estaba enarbolando una bandera falsa y se encontraba bajo una orden judicial de incautación”: es el tercer buque capturado en apenas una semana por orden de Donald Trump.

El intento de confiscación fue reportado por medios como CNN y Axios. Identificaron al tanquero como el buque de bandera panameña “Bella 1”, sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU por supuestos vínculos con Irán.

Habría sido avistado por las fuerzas estadounidenses de camino a cargar petróleo en Venezuela.

Seguir leyendo

Debido a las sanciones recibidas, el régimen de Caracas suele recurrir a una llamada “flota fantasma” que opera de manera irregular y sin los seguros pertinentes ya que se trata de envíos al extremo Oriente que no son contabilizados a nivel internacional. Debido a las sanciones recibidas, el régimen de Caracas suele recurrir a una llamada “flota fantasma” que opera de manera irregular y sin los seguros pertinentes ya que se trata de envíos al extremo Oriente que no son contabilizados a nivel internacional.

image

La palabra oficial del gobierno de Trump

La portavoz adjunta de la administración estadounidese, Anna Kelly, insistió en que el navío “transportaba petróleo de PDVSA, una empresa sancionada”.

El pasado 10 de diciembre, Washington incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Días más tarde, Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

La presión norteamericana se vuelve cada vez más enorme sobre el Gobierno de Nicolás Maduro al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas. Desde agosto, ya han destruido unas 30 lanchas, supuestamente vinculadas al tráfico de estupefaciente, y han asesinado a más de un centenar de sus tripulantes. La presión norteamericana se vuelve cada vez más enorme sobre el Gobierno de Nicolás Maduro al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas. Desde agosto, ya han destruido unas 30 lanchas, supuestamente vinculadas al tráfico de estupefaciente, y han asesinado a más de un centenar de sus tripulantes.

image

Maduro en “silencio de radio”

El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió por el momento consultas periodísticas sobre lo que está ocurriendo.

En algún momento se anunció desde el Palacio de Miraflores que los barcos tanques con "oro negro" caribeño saldrían desde los puertos escoltados por naves de guerra venezolanas. Por el momento, esa determinación no se ha tomado. En algún momento se anunció desde el Palacio de Miraflores que los barcos tanques con "oro negro" caribeño saldrían desde los puertos escoltados por naves de guerra venezolanas. Por el momento, esa determinación no se ha tomado.

De continuar con este nivel de incautaciones por parte de USA se podría provocar un ligero aumento de los precios del petróleo cuando se reanude la actividad bursátil en Asia.

Los riesgos geopolíticos y el probable aumento de las fricciones con estas “flotas en las sombras” podrían afectar tarde o temprano a Irán y Rusia, dos potencias petroleras que suelen esquivar sanciones gracias a una red informal de traslado de crudo.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES