Dibu Martínez volvió a ser clave en el triunfo del Aston Villa. El equipo del arquero argentino ganó un partidazo por una nueva fecha de la Premier League: venció 2-1 al Manchester United de local, y se mantuvo en lo más alto del apasionante certamen inglés.
TAN DIBU
El regalo del Dibu Martínez: salvó al Villa y festejó con un look navideño
El Dibu Martínez salvó al Aston Villa en un mano a mano clave y celebró la victoria con un look especial. El equipo de Birmingham acecha la punta.
En un partido repleto de emociones, el Aston Villa sacó adelante un choque duro ante los Diablos Rojos. Con un doblete de Morgan Rogers, se impuso ante el conjunto de Ruben Amorim con personalidad. Matheus Cunha descontó para el equipo visitante.
Dibu Martínez volvió a dar la nota. El marplatense fue, una vez más, absolutamente determinante para la victoria de sus compañeros, al tener participaciones clave que impidieron el descuento del Manchester United.
De entre todas sus intervenciones, la más gravitante fue un mano a mano que le tapó a Sesko. Una desinteligencia en el fondo del Aston Villa cargó de peligro una jugada del United que parecía intrascendente. La pelota picó y dejó a Sesko solo frente a frente contra Dibu Martínez, que estuvo rápido de piernas y atento para estirarse y achicarle con todo el cuerpo al delantero. La pelota pegó en su pierna y salió al lateral.
Dibu Martínez y un look de Navidad para celebrar
Pero además de sus atajadas, el guardameta de la Selección Argentina también dio la nota por un curioso festejo tras el cierre del partido. Fiel a su histrionismo característico, que ha dejado celebraciones memorables -sobre todo en tandas de penales-, el Dibu festejó la victoria con un accesorio acorde a la época: un gorro de Navidad.
Con el triunfo consumado, el Villa quedó tercero en la tabla de posiciones de la Premier League, con 36 puntos. El segundo es Manchester City, con 37, y primero está el Arsenal, con 39.
El Boxing Day 2025, un edición históricamente especial
Este año, el Boxing Day de la Premier solo contará con un partido. La tradicional jornada de fútbol inglesa en medio de la Navidad, que se realiza el 26 de diciembre, se convirtió en un atractivo histórico para la población futbolera británica cada año.
Sin embargo, esta edición será diferente. Por primera vez en la historia, habrá solo un partido de Boxing Day. Será Manchester United vs. Newcastle. El motivo está en los contratos televisivos; según el acuerdo, los clubes de la Premier solo deben jugar cinco fechas entre semana. Dado que todavía queda media temporada por delante y con el Mundial 2026 en el calendario, la fecha del Boxing Day se dio de baja y posponer ese compromiso para otro momento del año que viene.
+ de Golazo24
Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando
Nadie puede creer lo que pasó con Chiqui Tapia y Estudiantes de La Plata
Guardiola dijo que sí y River trae a un refuerzo de Manchester City