El regalo del Dibu Martínez: salvó al Villa y festejó con un look navideño

2025_12_251221819-scaled Dibu Martínez, en modo navideño FOTO NA:@AVFCOfficial

Con el triunfo consumado, el Villa quedó tercero en la tabla de posiciones de la Premier League, con 36 puntos. El segundo es Manchester City, con 37, y primero está el Arsenal, con 39.

El Boxing Day 2025, un edición históricamente especial

Este año, el Boxing Day de la Premier solo contará con un partido. La tradicional jornada de fútbol inglesa en medio de la Navidad, que se realiza el 26 de diciembre, se convirtió en un atractivo histórico para la población futbolera británica cada año.

Sin embargo, esta edición será diferente. Por primera vez en la historia, habrá solo un partido de Boxing Day. Será Manchester United vs. Newcastle. El motivo está en los contratos televisivos; según el acuerdo, los clubes de la Premier solo deben jugar cinco fechas entre semana. Dado que todavía queda media temporada por delante y con el Mundial 2026 en el calendario, la fecha del Boxing Day se dio de baja y posponer ese compromiso para otro momento del año que viene.

+ de Golazo24

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

Nadie puede creer lo que pasó con Chiqui Tapia y Estudiantes de La Plata

Guardiola dijo que sí y River trae a un refuerzo de Manchester City