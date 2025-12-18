Mundial 2026: El increíble pedido del DT de Escocia a sus hinchas

“Escuchen, siempre es caro ir a Estados Unidos. Incluso si te vas de vacaciones allá, tienes que ahorrar para cruzar el Atlántico y pasar allí tus vacaciones. El precio de las entradas lo fija la FIFA y mi mayor deseo es que la gente no se endeude demasiado para ir”.

Luego siguió con:

“No te endeudes ni endeudes a tu familia. Me gustaría pensar que, con la poca asignación de entradas que nos toca, muchos de los aficionados asistirán a todos los lugares, pero quizá solo sean 1,200 personas”.

De esta forma el entrenador de Escocia se sinceró con la gente sabiendo que será un gran gasto para el país británico viajar a Estados Unidos, así que pidió que los hinchas no vayan, no se endeuden ni ellos ni sus familias. Al fin, alguien con sentido común.

