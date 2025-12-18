Mundial 2026: El increíble pedido del DT de Escocia a sus hinchas

Pocas veces los entrenadores se sacan el casete y hablan sin pelos en la lengua, y menos en contra de los precios de un Mundial 2026. Algo así hizo Steve Clarke, entrenador de la Selección de Escocia que no va al Mundial desde 1998. El DT que logró el regreso de los escoceses luego de casi 3 décadas les hizo un particular pedido a sus hinchas. Les recomendó no ir al Mundial 2026.
Hace ya un tiempo salieron a la venta las entradas del Mundial, con una particularidad, los precios no tienen monto fijo, varían según demanda. Esto significa que un partido de Brasil o Argentina saldrán más caros que los de Haití o Curazao, algo realmente ridículo, pero que suma para el negocio, ya que siempre hay algún “loco” que pague ese precio.
Ahora trascendió que los precios para la final debido a esta nueva regla se han ido por las nubes, la más barata cuesta 4185 dólares y la más cara 8680 dólares, transformándose un espectáculo solo para ricos o gente de clase alta, una injusticia.
Debido a estos precios estrafalarios hubo alguien que habló, y esa persona es el entrenador de una de las selecciones clasificadas, Escocia. Steve Clarke les pidió a los hinchas de Escocia que no arriesguen sus finanzas y no viajen al Mundial 2026.
Clarke arrancó diciendo:
“Escuchen, siempre es caro ir a Estados Unidos. Incluso si te vas de vacaciones allá, tienes que ahorrar para cruzar el Atlántico y pasar allí tus vacaciones. El precio de las entradas lo fija la FIFA y mi mayor deseo es que la gente no se endeude demasiado para ir”.
Luego siguió con:
“No te endeudes ni endeudes a tu familia. Me gustaría pensar que, con la poca asignación de entradas que nos toca, muchos de los aficionados asistirán a todos los lugares, pero quizá solo sean 1,200 personas”.
De esta forma el entrenador de Escocia se sinceró con la gente sabiendo que será un gran gasto para el país británico viajar a Estados Unidos, así que pidió que los hinchas no vayan, no se endeuden ni ellos ni sus familias. Al fin, alguien con sentido común.
