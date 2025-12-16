Que la pasión por el fútbol está grabada en el ADN argentino, es algo que a esta altura no sorprende a nadie. Ahora, lo que sí llama la atención es la voracidad con la que los hinchas ya están armando sus valijas para el Mundial 2026. El 16 de junio, Argentina enfrentará a Argelia en Kansas City Stadium por el Grupo J, y los fanáticos están haciendo lo imposible para conseguir su lugar en las tribunas estadounidenses.
"LOS NÚMEROS HABLAN POR SÍ SOLOS"
Mundial 2026: La fiebre argentina ya explotó en las búsquedas de alojamiento
El fútbol vuelve a marcar agenda y genera un efecto dominó en la industria turística que ya se prepara para recibir a miles de argentinos en 2026.
Los números que arrojó Booking.com revelan una explosión completamente inesperada. La plataforma de reservas registró incrementos descomunales en las búsquedas de hospedaje realizadas por argentinos para las fechas de los partidos. Estamos hablando de porcentajes que verdaderamente son una locura: Kansas City experimentó un salto del 110.000 por ciento en las consultas para mediados de junio de 2026, comparado con el mismo período del 2025. Sí, leíste bien, más de cien mil por ciento.
Pero Kansas City no es la única ciudad que se está preparando para el tsunami albiceleste. Dallas registró cifras aún más impactantes: las búsquedas para fines de junio treparon casi un 170.000 por ciento entre el 21 y el 23 de ese mes, mientras que para la última semana alcanzaron un aumento superior al 105.000 por ciento. Estos datos, recogidos entre el 5 y el 9 de diciembre de 2025, demuestran que los argentinos no están esperando a último momento para organizarse.
La ecuación es simple: cuando la camiseta argentina entra a la cancha, el argentino hace lo que sea necesario para estar presente, aunque eso implique cruzar medio continente.
La pasión por el fútbol ya impacta en hoteles y vuelos
La gerente general de Booking.com para Argentina, Jimena Gutiérrez, lo definió en estos términos: "Estamos frente a un fenómeno de búsquedas histórico, sin precedentes. Los números hablan por sí solos y refuerzan algo que siempre destacamos: cuando el argentino quiere viajar, lo hace, y despliega toda su creatividad para conseguirlo".
Lo concreto es que la Copa del Mundo 2026 ya está generando un efecto dominó en la industria turística. Los hoteles, aerolíneas y servicios relacionados se preparan para recibir una avalancha de ciudadanos dispuestos a alentar a su selección en suelo norteamericano. La pelota todavía no está en marcha, pero la pasión albiceleste ya está haciendo temblar los servidores de reservas.
