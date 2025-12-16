Mundial 2026: La fiebre argentina ya explotó en las búsquedas de alojamiento

Que la pasión por el fútbol está grabada en el ADN argentino, es algo que a esta altura no sorprende a nadie. Ahora, lo que sí llama la atención es la voracidad con la que los hinchas ya están armando sus valijas para el Mundial 2026. El 16 de junio, Argentina enfrentará a Argelia en Kansas City Stadium por el Grupo J, y los fanáticos están haciendo lo imposible para conseguir su lugar en las tribunas estadounidenses.