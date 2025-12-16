Dólar: Ricardo Arriazu y los mercados responden al nuevo esquema cambiario

Arriazu dijo que antes de la aplicación de bandas de flotación, el modelo económico tenía un 70% de probabilidades de éxito, pero ahora bajaron a 50%.

A esto agregó sus proyecciones para 2026: el dólar en $ 1.680 el techo de la banda en diciembre de 2026. 19% de inflación, 4,8% de crecimiento en 2025, 5,9% en 2026.

La reacción de los mercados

Desde los mercados, muchos ven el aumento del dólar como una buena señal. Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, explicó:

El mercado está viendo como positivo el cambio en la política monetaria, debido a que sostenía que el tipo de cambio venía retrasado, con una inflación en torno al 2%-2,5% y la banda cambiaria se movía al 1% mensual. Ya desde hoy vemos a los dólares que se ubican un 1% más arriba respecto al día de ayer, lo que encontrams razonable ante un cambio en un paradigma como este, ya que en adelante el dólar no va a tener un retraso en relación a la inflación. El mercado está viendo como positivo el cambio en la política monetaria, debido a que sostenía que el tipo de cambio venía retrasado, con una inflación en torno al 2%-2,5% y la banda cambiaria se movía al 1% mensual. Ya desde hoy vemos a los dólares que se ubican un 1% más arriba respecto al día de ayer, lo que encontrams razonable ante un cambio en un paradigma como este, ya que en adelante el dólar no va a tener un retraso en relación a la inflación.

Por otra parte, el nuevo esquema fue percibido como un modelo más robusto que la modificación fija de las bandas. El gerente comercial de Sailing Inversiones, Auxtin Maquieyra, lo planteó así:

El nuevo esquema fue bien recibido por los mercados, en tanto refuerza la previsibilidad del esquema y reduce el riesgo de inconsistencias dinámicas entre tipo de cambio, precios y política monetaria. A esto se suma la expectativa oficial de recomponer alrededor de US$ 10.000 millones de reservas durante el próximo año, en un contexto donde el aumento en la demanda de dinero juega un rol central como ancla nominal. Desde nuestra visión, el nuevo marco luce más robusto y sostenible que el esquema previo, ya que alinea de manera más explícita la política cambiaria con la nominalidad de la economía y reduce potencial apreciación real de las bandas. El nuevo esquema fue bien recibido por los mercados, en tanto refuerza la previsibilidad del esquema y reduce el riesgo de inconsistencias dinámicas entre tipo de cambio, precios y política monetaria. A esto se suma la expectativa oficial de recomponer alrededor de US$ 10.000 millones de reservas durante el próximo año, en un contexto donde el aumento en la demanda de dinero juega un rol central como ancla nominal. Desde nuestra visión, el nuevo marco luce más robusto y sostenible que el esquema previo, ya que alinea de manera más explícita la política cambiaria con la nominalidad de la economía y reduce potencial apreciación real de las bandas.

Mejora pero si se dan algunas condiciones

Aunque también mencionó algunos aspectos clave a tener en cuenta para que el nuevo esquema sea positivo:

El éxito del programa depende críticamente de que se cumpla el supuesto clave de una mayor y persistente demanda de dinero, condición necesaria para evitar presiones cambiarias e inflacionarias adicionales. Asimismo, será fundamental que el déficit de cuenta corriente y las necesidades financieras asociadas puedan ser financiadas vía la cuenta financiera del balance de pagos, ya sea mediante ingreso de capitales, refinanciación de pasivos o acceso gradual al mercado. En ese sentido, la consistencia macro del esquema no solo descansa en la política monetaria y cambiaria, sino también en la capacidad del Banco Central de la República Argentina y del equipo económico de sostener la credibilidad y asegurar fuentes genuinas de financiamiento externo. El éxito del programa depende críticamente de que se cumpla el supuesto clave de una mayor y persistente demanda de dinero, condición necesaria para evitar presiones cambiarias e inflacionarias adicionales. Asimismo, será fundamental que el déficit de cuenta corriente y las necesidades financieras asociadas puedan ser financiadas vía la cuenta financiera del balance de pagos, ya sea mediante ingreso de capitales, refinanciación de pasivos o acceso gradual al mercado. En ese sentido, la consistencia macro del esquema no solo descansa en la política monetaria y cambiaria, sino también en la capacidad del Banco Central de la República Argentina y del equipo económico de sostener la credibilidad y asegurar fuentes genuinas de financiamiento externo.

