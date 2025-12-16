Instagram desembarcó en las pantallas de televisión con una app exclusiva que promete cambiar la forma en que consumimos contenido. La red de Meta lanzó Instagram for TV, una aplicación diseñada para dispositivos Amazon Fire TV que permite ver Reels en formato vertical directamente en el living de tu casa.
Instagram llega a tu TV con los Reels y va por TikTok y YouTube
Instagram lanzó su aplicación para televisores Fire TV y revoluciona el mercado del streaming. Mirá videos cortos en pantalla grande y olvidate del celular.
Cómo funciona la nueva app de Instagram para TV
La jugada es audaz: mientras YouTube y TikTok ya dominan el espacio televisivo, Instagram llega tarde pero con una propuesta distinta. Según reveló Adam Mosseri, jefe de Instagram, en la conferencia Bloomberg Screentime en octubre, no explorar este territorio antes fue un error garrafal que ahora buscan corregir a toda velocidad.
"Si la gente consume estas plataformas en la tele, nosotros tenemos que estar en la tele también", disparó Mosseri sin filtro. Y no es para menos: Reels ya representa más del 50% del tiempo que los usuarios pasan en Instagram, con ingresos publicitarios que superan los 50 mil millones de dólares anuales.
La app está disponible en Estados Unidos para dispositivos como el Fire TV Stick HD, Fire TV Stick 4K Plus y varios modelos más de la familia Amazon. Podés vincular hasta cinco cuentas de Instagram en un mismo televisor, perfecto para familias que quieren disfrutar contenido personalizado sin compartir el perfil.
Los videos aparecen organizados en canales temáticos: deportes, música, comedia, viajes y tendencias. Lo mejor es que se reproducen automáticamente, tipo "zapping digital", sin necesidad de scrollear manualmente. Podés dar like, ver comentarios y compartir contenido, aunque para dejar tu propio mensaje todavía tenés que usar el celular o la compu.
La batalla por la pantalla grande apenas comienza
Meta no se guardó nada: admitió que están probando esta app como un piloto y que planean expandirla a otros televisores y países si la respuesta es positiva. Por ahora, se enfoca solo en videos cortos de máximo tres minutos, dejando de lado el contenido largo que intentaron con IGTV (cerrado en 2022) y renunciando explícitamente a licenciar deportes en vivo o películas de Hollywood.
La movida busca capturar a quienes están cansados de películas o series largas y prefieren el formato ágil de videos virales. Con TikTok enfrentando problemas regulatorios en Estados Unidos y YouTube concentrado en formatos más extensos, Instagram ve la oportunidad de crear una nueva categoría: la "televisión social" compartida en familia.
Aidan Marcuss, vicepresidente de Fire TV, celebró la alianza: "Nuestra misión es llevar el mejor contenido rápido, y estamos emocionados de dar la bienvenida a Instagram".
La competencia por tu sofá recién empieza.
