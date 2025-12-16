Instagram llega a tu TV con los Reels y va por TikTok y YouTube

Los videos aparecen organizados en canales temáticos: deportes, música, comedia, viajes y tendencias. Lo mejor es que se reproducen automáticamente, tipo "zapping digital", sin necesidad de scrollear manualmente. Podés dar like, ver comentarios y compartir contenido, aunque para dejar tu propio mensaje todavía tenés que usar el celular o la compu.

La batalla por la pantalla grande apenas comienza

Meta no se guardó nada: admitió que están probando esta app como un piloto y que planean expandirla a otros televisores y países si la respuesta es positiva. Por ahora, se enfoca solo en videos cortos de máximo tres minutos, dejando de lado el contenido largo que intentaron con IGTV (cerrado en 2022) y renunciando explícitamente a licenciar deportes en vivo o películas de Hollywood.

La movida busca capturar a quienes están cansados de películas o series largas y prefieren el formato ágil de videos virales. Con TikTok enfrentando problemas regulatorios en Estados Unidos y YouTube concentrado en formatos más extensos, Instagram ve la oportunidad de crear una nueva categoría: la "televisión social" compartida en familia.

image

Aidan Marcuss, vicepresidente de Fire TV, celebró la alianza: "Nuestra misión es llevar el mejor contenido rápido, y estamos emocionados de dar la bienvenida a Instagram".

La competencia por tu sofá recién empieza.

---------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

La Corte Suprema ratificó la separación entre el patrimonio estatal y el de YPF y habrá impacto en Nueva York

La miniserie d 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean

La miniserie de 7 capítulos que ya conquistó Netflix

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo