"En este proceso de frenar la inflación en Argentina queremos ser parte y competir pero venimos atrasados con las reformas: antes, se deben hacer las adecuaciones para que todos estemos con las mismas reglas” dijo Martín Rappallini, presidente de la UIA.
MARTÍN RAPPALINI, TITULAR UIA
"Si Argentina quiere competir, antes debe nivelar la cancha: mismos créditos e impuestos que el resto"
“Estamos estudiando cada cadena de valor. El peso del Estado es muy restrictivo en Argentina, tenemos 50 puntos de presión fiscal” dijo Martín Rappallini, UIA.
“Existen muchas distorsiones entre Argentina y el resto del mundo. En algunos sectores se abrió la importación en un 80 % del total del mercado. El problema de la falta de actividad no es menor”.
“Con el ministro Luis Caputo generamos una agenda de trabajo para tratar de reactivar el mercado interno”.
La Reforma Laboral
“Hubo provincias donde los accidentes en la industria bajaron hasta en un 80 % pero la litigiosidad se incrementó un 70%. Existen certificados truchos, peritos arreglados que luego cobran en la sentencia y todo lo que se te ocurra”.
“Hay un plazo de 90 días para que se conformen comisiones médicas que auditen cada caso presentado”.
“El fuero laboral es un gran tema. Hay que trabajar en este tema. El hecho de que pase de la Nación a la ciudad es importante. Hay muchos juzgados vacantes, es la segunda etapa de la modernización. Si la legislación es buena pero los jueces son malos, no avanzamos”.