"Si Argentina quiere competir, antes debe nivelar la cancha: mismos créditos e impuestos que el resto"

“Hay un plazo de 90 días para que se conformen comisiones médicas que auditen cada caso presentado”.

Hemos tenido mucha pérdida de fuentes laborales con meses de 1.500, 2.000 y 3.000 despidos. Si no se genera actividad todo es más difícil. Esta nueva legislación genera empleabilidad. Tenemos un fondo para futuros despidos que van a traer mayor cantidad de trabajadores en blanco. Mayor formalidad.

“El fuero laboral es un gran tema. Hay que trabajar en este tema. El hecho de que pase de la Nación a la ciudad es importante. Hay muchos juzgados vacantes, es la segunda etapa de la modernización. Si la legislación es buena pero los jueces son malos, no avanzamos”.