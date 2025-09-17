La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió sobre un freno en la actividad de sectores estratégicos como construcción, textil, calzado, metalmecánico y cemento, afectados por altas tasas de interés y caídas intermensuales. Fue el propio Martín Rappallini, presidente de la entidad, quien señaló que las dificultades microeconómicas se profundizaron en los últimos meses y que requieren atención urgente.
CRISIS EN LA INDUSTRIA
Retrocesos significativos: Martín Rappallini (UIA) alertó por la caída en sectores clave
El freno en construcción, textil, calzado y metalmecánica elevaron la alerta de la UIA, y su titular, Martín Rappallini advirtió se requiere atención urgente.
Además, indicó que "vemos con preocupación cómo va a avanzar o cómo va a seguir la microeconomía, la actividad", y señaló que varios rubros ya venían mostrando dificultades, y que el freno se profundizó en julio y agosto:
En declaraciones radiales, el dirigente destacó que la construcción y sus industrias conexas presentan retrocesos significativos.
"El cemento venía con una caída importante y la última vez tuvo una caída intermensual. También podemos ver con el índice Construya, que tuvo una caída en julio-agosto intermensual, o sea, contra los meses anteriores, y ya está en niveles que eran el piso", afirmó.
Impacto de las tasas y el crédito, según Martín Rappallini
El dirigente subrayó que las altas tasas de interés afectan tanto la inversión como el consumo, generando un efecto dominó en toda la cadena productiva. Sectores como calzado y metalmecánica sufren particularmente por el encarecimiento del crédito, que limita la producción y ralentiza la circulación de bienes durables en el mercado.
"Hay que poner un foco también en la actividad microeconómica, que vemos que con las tasas altas que estamos viviendo y estamos viendo algunos signos de caída de muchas actividades industriales que se habían recuperado", explicó.
Y por otro lado y más allá de la coyuntura electoral, Martín Rappallini hizo hincapié en la necesidad de consenso entre Gobierno y actores económicos:
El directivo concluyó que, tras los comicios, será clave definir estrategias a largo plazo para sostener la industria: "El Gobierno va a tener que sentarse con todos los actores de la política y ver cómo se sigue para adelante", señaló.
