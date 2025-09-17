Retrocesos significativos: Martín Rappallini (UIA) alertó por la caída en sectores clave

Construcción Santa Fe El titular de la UIA, Martín Rappallini, destacó que la construcción y sus industrias conexas presentan retrocesos significativos.

Impacto de las tasas y el crédito, según Martín Rappallini

El dirigente subrayó que las altas tasas de interés afectan tanto la inversión como el consumo, generando un efecto dominó en toda la cadena productiva. Sectores como calzado y metalmecánica sufren particularmente por el encarecimiento del crédito, que limita la producción y ralentiza la circulación de bienes durables en el mercado.

"Hay que poner un foco también en la actividad microeconómica, que vemos que con las tasas altas que estamos viviendo y estamos viendo algunos signos de caída de muchas actividades industriales que se habían recuperado", explicó.

Y por otro lado y más allá de la coyuntura electoral, Martín Rappallini hizo hincapié en la necesidad de consenso entre Gobierno y actores económicos:

Creo que la democracia es diálogo y tratar de buscar encuentros y conciencias para gobernar. Yo creo que para mí la elección es importante para que marque un rumbo de lo que viene haciendo el Gobierno. Pero igualmente me parece que hoy lo que estamos viendo requiere otro tipo de gestión política, independientemente del resultado de las elecciones

El directivo concluyó que, tras los comicios, será clave definir estrategias a largo plazo para sostener la industria: "El Gobierno va a tener que sentarse con todos los actores de la política y ver cómo se sigue para adelante", señaló.

