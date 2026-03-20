Frigorífico, complicadísimo: A las 400 suspensiones suma el bloqueo de China

Si bien desde la empresa relativizan el impacto inmediato y señalan que esperan una resolución rápida, lo cierto es que la medida agrega incertidumbre en un momento ya delicado.

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400 trabajadores, suspendidos

En cuanto a las suspensiones, con las que había avanzado anteriormente, se debieron a una caída abrupta en la actividad. ArreBeef pasó de procesar cerca de 1.500 cabezas de ganado por día a un rango de entre 850 y 900, lo que representa una reducción cercana al 40%.

Este ajuste tuvo impacto inmediato en el empleo en Ramallo. En una localidad donde el frigorífico es uno de los principales motores económicos, la suspensión de operarios generó incertidumbre y preocupación, tanto en los trabajadores como en el entramado comercial de la zona.

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Toda una industria afectada

Detrás del freno productivo que sufre ArreBeef aparecen factores estructurales que vienen afectando a toda la industria frigorífica argentina, especialmente a las plantas exportadoras.

Uno de los principales problemas es el aumento del precio del ganado en pie, que subió por encima de la inflación en los últimos meses, encareciendo la principal materia prima del sector.

A esto se suma un tipo de cambio que los exportadores consideran poco competitivo, lo que reduce los márgenes de rentabilidad en las ventas externas.

En el caso de ArreBeef, la situación es aún más sensible debido a su fuerte perfil exportador: gran parte de su producción está destinada al mercado internacional, por lo que cualquier distorsión en precios o competitividad impacta directamente en su operación.

No es la única...

El contexto general tampoco ayuda. La faena bovina en Argentina cayó en febrero un 9% respecto de enero y un 11% interanual, reflejando una desaceleración que atraviesa a toda la cadena cárnica. En efecto, a principios de este mes, el frigorífico Ganadera San Roque anunció el cierre definitivo de su planta en Morón, junto a 140 despidos.

La empresa atribuyó la medida al deterioro del contexto económico, la caída del consumo interno y los cambios en las condiciones del negocio.

Otro ejemplo, es el del Frigorífico General Pico, en La Pampa, cerca de 190 trabajadores recibieron telegramas de despido en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis, mientras la empresa intenta reordenar su situación financiera.

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