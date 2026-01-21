Tras una faena diaria que pasó de 600 vacunos a solo 50 cabezas, el Frigorífico General Pico suspendió durante enero a su planta de 300 trabajadores, les abonó una suma de $500.000 y les entregó la carne semanal correspondiente, pero la mayoría de los operarios atraviesa una profunda incertidumbre laboral ante la paralización de la actividad.
CERCA DEL ABISMO
300 trabajadores suspendidos de un frigorífico que adeuda millones y le cortaron la luz
Se siguen sumando frigoríficos a la lista de "caídos". Ahora es otro pampeano que suspendió producción y a 300 trabajadores. Debe $9.000 millones al BLP y hasta le cortaron la luz.
Algunos estiman que la faena podría retomarse en febrero, pero otros dudan de esa posibilidad debido a la delicada situación financiera de la empresa.
La medida fue comunicada días atrás en una reunión entre empresarios y empleados.
En la actualidad, solo permanece activo el personal de mantenimiento, realizando tareas internas en la planta ubicada sobre la ruta provincial 4.
La situación financiera del frigorífico
El frigorífico pampeano localizado en la localidad de Trenel, provincia de La Pampa, atraviesa un difícil momento financiero con una deuda que llega a los $9.000 millones con el Banco de La Pampa (BLP), como también la suspensión del servicio eléctrico por una deuda de $120 millones con la cooperativa eléctrica Corpico.
Esta crisis productiva afecta a trabajadores de distintas localidades cercanas a General Pico como por ejemplo Pichi Huinca, Caleufú y un poco mas alejada Huinca Renancó, provincia de Córdoba.
A la par, trascendió en General Pico que la crisis podría derivar en la venta o alquiler de la planta al Frigorífico Gorina, una empresa con más de 50 años en el sector y una capacidad de faena de unas 1.400 cabezas diarias, mayormente destinadas a la exportación.
De concretarse la operación, la planta piquense podría volver a producir en febrero, en un contexto donde Gorina busca recuperar volumen tras el incendio sufrido el año pasado en su establecimiento de La Plata.
Otras crisis
Pero por ahora lo concreto es que la suspensión de actividades en Frigorifico Pico se suma a la crisis que atraviesa el Frigorífico HV Bernasconi, empresa que ha tenido serias dificultades para abonar los salarios a mas de 100 empleados en los últimos meses del 2025.
En ese caso intervino la Secretaría de Trabajo de La Pampa, tras la denuncia del Sindicato de la Carne, al constatar que el establecimiento incentiva la renuncia de trabajadores para luego traspasar el establecimiento a otra firma de capitales chinos, la cual tomaría nuevamente a los empleados pero sin el reconocimiento de antigüedad ni derechos indemnizatorio.
"No vamos a permitir bajo ningún punto de vista que los trabajadores sean obligados a renunciar y que se vayan sin un peso", afirmó la subsecretaria de Relaciones Laborales de La Pampa, Ana Rodríguez.
Por el momento, se dictó un cuarto intermedio hasta el viernes o martes próximo, con el objetivo de sumar a la nueva firma Metatech S.A. a la mesa y formalizar una "transferencia de contrato", figura legal donde el nuevo empleador asume la responsabilidad solidaria y mantiene las condiciones laborales originales.
Bahía Blanca tampoco se salva
No son los únicos. Otros dos importantes establecimientos cárnicos también sufren problemas serios en cuanto a producción y por ende en el pago de salarios: uno de ellos es Frigorífico Viñuela con meses de caída en la faena y conflicto entre los trabajadores.
Además del freno en el ex Frigorifico Villa Olga, donde opera la Cooperativa de Trabajo La Estación Limitada, en dicha compañía todos los diciembre se suspende la faena dada que su producción esta vinculada al mercado israelí donde en el último mes del año en el país del Medio Oriente decae la importación de carnes rojas y por ende la producción cesa en Bahía.
Semanas atrás los trabajadores comenzaron a manifestar su preocupación dado que no se reanudaron, tal como ocurre habitualmente en los primeros días de enero, las operaciones en el frigorífico localizado en el ingreso a la localidad de Gral. Daniel Cerri.
