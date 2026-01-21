300 trabajadores suspendidos de un frigorífico que adeuda millones y le cortaron la luz

Esta crisis productiva afecta a trabajadores de distintas localidades cercanas a General Pico como por ejemplo Pichi Huinca, Caleufú y un poco mas alejada Huinca Renancó, provincia de Córdoba.

A la par, trascendió en General Pico que la crisis podría derivar en la venta o alquiler de la planta al Frigorífico Gorina, una empresa con más de 50 años en el sector y una capacidad de faena de unas 1.400 cabezas diarias, mayormente destinadas a la exportación.

De concretarse la operación, la planta piquense podría volver a producir en febrero, en un contexto donde Gorina busca recuperar volumen tras el incendio sufrido el año pasado en su establecimiento de La Plata.

Otras crisis

Pero por ahora lo concreto es que la suspensión de actividades en Frigorifico Pico se suma a la crisis que atraviesa el Frigorífico HV Bernasconi, empresa que ha tenido serias dificultades para abonar los salarios a mas de 100 empleados en los últimos meses del 2025.

image

En ese caso intervino la Secretaría de Trabajo de La Pampa, tras la denuncia del Sindicato de la Carne, al constatar que el establecimiento incentiva la renuncia de trabajadores para luego traspasar el establecimiento a otra firma de capitales chinos, la cual tomaría nuevamente a los empleados pero sin el reconocimiento de antigüedad ni derechos indemnizatorio.

"No vamos a permitir bajo ningún punto de vista que los trabajadores sean obligados a renunciar y que se vayan sin un peso", afirmó la subsecretaria de Relaciones Laborales de La Pampa, Ana Rodríguez.

Por el momento, se dictó un cuarto intermedio hasta el viernes o martes próximo, con el objetivo de sumar a la nueva firma Metatech S.A. a la mesa y formalizar una "transferencia de contrato", figura legal donde el nuevo empleador asume la responsabilidad solidaria y mantiene las condiciones laborales originales.

Bahía Blanca tampoco se salva

No son los únicos. Otros dos importantes establecimientos cárnicos también sufren problemas serios en cuanto a producción y por ende en el pago de salarios: uno de ellos es Frigorífico Viñuela con meses de caída en la faena y conflicto entre los trabajadores.

Además del freno en el ex Frigorifico Villa Olga, donde opera la Cooperativa de Trabajo La Estación Limitada, en dicha compañía todos los diciembre se suspende la faena dada que su producción esta vinculada al mercado israelí donde en el último mes del año en el país del Medio Oriente decae la importación de carnes rojas y por ende la producción cesa en Bahía.

image

Semanas atrás los trabajadores comenzaron a manifestar su preocupación dado que no se reanudaron, tal como ocurre habitualmente en los primeros días de enero, las operaciones en el frigorífico localizado en el ingreso a la localidad de Gral. Daniel Cerri.

