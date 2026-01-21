Natacha Jaitt ya había anticipado todo: El tuit que vuelve loco a Luciano Castro

image Un tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro se viraliza años después, demostrando una vez más su estilo directo y su capacidad de anticipar situaciones polémicas.

Hoy, cuando las redes sociales hacen de tribunal implacable, parece que cada frase de Natacha hubiera estado esperando el momento exacto para volver a tener sentido, recordándonos que su voz, incluso después de su partida, sigue siendo incómodamente precisa.

Luciano Castro y sus errores repetidos, ahora bajo la lupa

El rescate del tuit llega en un contexto explosivo, tras la difusión de audios en los que Luciano Castro intenta seducir a otra mujer durante un viaje a España mientras seguía en pareja con Griselda Siciliani. La actriz, consultada por SQP (América) aclaró en su momento que "Con Luciano estamos en pareja", mientras que Sabrina Rojas añadió: "Cada uno que se ubique donde se tiene que ubicar".

Aun así, el actor terminó por confirmarle su separación definitiva de la actriz a la periodista Pía Shaw a través de un mensaje privado que la panelista de A la Barbarossa (Telefe) leyó en vivo: "Me dijo 'perdí al amor de su vida', que se mandó una gran cagada. Esas fueron las frases".

image Junto al resurgimiento del tuit, se evidencia los patrones de conducta repetitivos de Castro, quien confirmó recientemente el final de su relación con Griselda Siciliani.

Lo interesante es cómo aquel comentario que parecía anecdótico en 2019 hoy refleja la conducta reiterativa del actor: la impunidad con la que repite ciertos errores y cómo estos terminan dañando sus vínculos más importantes.

En definitiva, Natacha Jaitt vuelve a demostrar que su intuición sobre la gente y las situaciones era tan certera como directa, y que, aunque hayan pasado años desde su muerte, sus advertencias siguen vigentes. Porque la verdad a veces llega tarde, pero siempre llega, y en el mundo del espectáculo, el archivo digital tiene la paciencia que muchos no tuvieron.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo

Jorge Rial dijo lo que muchos piensan y el Chaqueño Palavecino tuvo que explicarse