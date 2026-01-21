Natacha Jaitt vuelve a aparecer en las redes gracias a un tuit que publicó en 2019 sobre Luciano Castro y Sabrina Rojas, que hoy parece profético frente al escándalo de sus infidelidades. ¿Será que Griselda Siciliani se imaginó alguna vez que la ex GH ya lo había visto venir? Parece que nadie puede escapar al radar de la mediática.
TENÍA LA POSTA DE TODO
Natacha Jaitt ya había anticipado todo: El tuit que vuelve loco a Luciano Castro
6 años después de su fallecimiento, Natacha Jaitt sigue más vigente que nunca por un viejo tuit que vuelve para incomodar a Luciano Castro. ¿Profecía o karma?
El tuit que volvió a demostrar que Natacha Jaitt siempre tenía razón
El mensaje de Natacha Jaitt que su hermano Ulises compartió en su cuenta de X decía: "¿Alguien puede verificar que Luciano Castro no quedó tirado, enfiestado, en ninguna quinta de Pilar este 31? Es para mi amiga Sabrina Rojas" y fue publicado el 1 de enero de 2019, cuando el actor todavía estaba en pareja con Rojas y un mes antes del fallecimiento de la ex Gran Hermano (que moriría el 23 de febrero).
En su momento, el tuit pasó casi desapercibido, pero la publicación se viralizó inmediatamente en cuanto Ulises la rescató, generando una reacción masiva en redes. Entre los comentarios más repetidos estaban: "Esta mujer tenía la posta de todo", "increíble, pobre Natacha. Tenía todo tan claro", "ella incomodaba y lo sigue haciendo" y "tenía más datos que Ventura".
No es casualidad que este tipo de publicaciones resurja justo ahora: Natacha tenía un instinto raro para anticipar situaciones y sus tuits, aunque fueran polémicos, muchas veces contenían la verdad que otros recién descubrirían años después.
Hoy, cuando las redes sociales hacen de tribunal implacable, parece que cada frase de Natacha hubiera estado esperando el momento exacto para volver a tener sentido, recordándonos que su voz, incluso después de su partida, sigue siendo incómodamente precisa.
Luciano Castro y sus errores repetidos, ahora bajo la lupa
El rescate del tuit llega en un contexto explosivo, tras la difusión de audios en los que Luciano Castro intenta seducir a otra mujer durante un viaje a España mientras seguía en pareja con Griselda Siciliani. La actriz, consultada por SQP (América) aclaró en su momento que "Con Luciano estamos en pareja", mientras que Sabrina Rojas añadió: "Cada uno que se ubique donde se tiene que ubicar".
Aun así, el actor terminó por confirmarle su separación definitiva de la actriz a la periodista Pía Shaw a través de un mensaje privado que la panelista de A la Barbarossa (Telefe) leyó en vivo: "Me dijo 'perdí al amor de su vida', que se mandó una gran cagada. Esas fueron las frases".
Lo interesante es cómo aquel comentario que parecía anecdótico en 2019 hoy refleja la conducta reiterativa del actor: la impunidad con la que repite ciertos errores y cómo estos terminan dañando sus vínculos más importantes.
En definitiva, Natacha Jaitt vuelve a demostrar que su intuición sobre la gente y las situaciones era tan certera como directa, y que, aunque hayan pasado años desde su muerte, sus advertencias siguen vigentes. Porque la verdad a veces llega tarde, pero siempre llega, y en el mundo del espectáculo, el archivo digital tiene la paciencia que muchos no tuvieron.
