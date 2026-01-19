“Tenemos que consolidar un esquema permanente en el país que agregue al equilibrio fiscal, la desregulación y la modernización laboral una tranquilidad cambiaria para saber si el que invierte capitales luego se puede salir de la Argentina” añadió Redrado.
MARTÍN REDRADO ADVIERTE
"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"
“Si no hacemos más de lo que estamos viendo nos podemos quedar a mitad de camino ” sostuvo Martín Redrado, ex director del Banco Central.
“Argentina necesita una reforma tributaria que le saque de las espaldas al sector privado los costos que le transfieren los municipios, gobernaciones y la Nación”.
“Para integrarnos al mundo necesitamos mejor logística en materia de trenes, rutas y caminos.
¿Por qué no baja el riesgo país?
“Debemos bajar el riesgo país para que disminuyan las tasas de interés que son muy altas en el mercado. Necesitamos acumular reservas y no lo hemos hecho”.
“Los dólares que llegan a Argentina son de endeudamiento, de operaciones financieras. El Banco Central los compra en bloque”.
“Sin embargo, mientras con la mano derecha compra dólares, con la mano izquierda emite bonos atados a la devaluación. Esos bonos pagarían en pesos un posible quebranto si se disparara el dólar”.
“Todo es un esquema muy financiero. Compro dólares financieros y vendo el mismo material. Eso nos deja atados a mercados que son muy volátiles a nivel internacional”.
Finalmente, el reconocido economista advirtió sobre la situación social del país:
“Los ingresos de las familias han caído porque corren por detrás de la inflación. La única manera de solucionar este problema es bajarle los impuestos al trabajo para que haya más empleo y se pueda ganar más”.