"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

“Los dólares que llegan a Argentina son de endeudamiento, de operaciones financieras. El Banco Central los compra en bloque”.

“Sin embargo, mientras con la mano derecha compra dólares, con la mano izquierda emite bonos atados a la devaluación. Esos bonos pagarían en pesos un posible quebranto si se disparara el dólar”.

“Todo es un esquema muy financiero. Compro dólares financieros y vendo el mismo material. Eso nos deja atados a mercados que son muy volátiles a nivel internacional”.

Mineros en San Juan.jpg Para Redrado, el país privilegia 5 sectores: minería, campo, energía, bancos y tecnología

Finalmente, el reconocido economista advirtió sobre la situación social del país:

“Los ingresos de las familias han caído porque corren por detrás de la inflación. La única manera de solucionar este problema es bajarle los impuestos al trabajo para que haya más empleo y se pueda ganar más”.