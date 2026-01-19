Kjetil Solbraekke, comando de Maha Capital en misión rumbo a Venezuela

“Estamos siguiendo de cerca las indicaciones de Estados Unidos para ver cómo proceder”, declaró Mendonca, subrayando la necesidad de recibir luz verde de Washington antes de avanzar con la transacción.

En octubre de 2023 Maha firmó un instrumento privado exclusivo con Novonor Latinvest, una subsidiaria del conglomerado brasileño Novonor (antes conocido como Odebrecht) que otorga a la compañía sueca derechos para comprar una participación indirecta en PetroUrdaneta.

Novonor Latinvest tiene una participación del 40% en PetroUrdaneta y el acuerdo le permitirá a Maha adquirir el 60% de ese total, lo que le dará a la compañía una participación indirecta del 24% en la petrolera venezolana.

“PetroUrdaneta tiene vastas reservas y un gran stock de pozos inactivos, lo que significa oportunidades para una rápida intensificación de la producción mediante pequeñas intervenciones en pozos cerrados con bajos costos de inversión”, dijo el director ejecutivo de Maha, Kjetil Solbraekke.

El negocio

Los yacimientos terrestres que integran PetroUrdaneta, ubicados en la cuenca de Maracaibo, alguna vez produjeron cientos de miles de barriles de petróleo diarios, aunque décadas de escasa inversión redujeron drásticamente esa cifra. 60% de la empresa es de PDVSA.

Mendonca consideró que Venezuela presenta oportunidades gigantescas para las compañías petroleras, citando las declaraciones de la presidenta interina Delcy Rodríguez sobre una posible reforma de la Ley de Hidrocarburos que, según ella, podría atraer nuevo capital e inversiones al sector.

La inversión proyectada por Maha contempla desarrollar campos petroleros históricamente rentables; PetroUrdaneta aún alberga recursos estimados en cientos de millones de barriles recuperables, aunque la producción actual está muy por debajo de sus niveles históricos.

