La plataforma de inversión sueca Maha Capital está gestionando ante colaboradores de Donald Trump la aprobación para entrar en el sector petrolero en Venezuela a través de una participación minoritaria indirecta en una empresa controlada por Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó Reuters.
INVERSIÓN PIONERA
Kjetil Solbraekke, comando de Maha Capital en misión rumbo a Venezuela
Desplazando a Kjetil Solbraekke, la sueca Maha Capital prepara su inversión en Venezuela. Pero precisa el OK de Donald Trump.
Esto es respaldado por un texto publicado en la página web de Maha Capital:
"Maha Energy AB (“Maha” o la “Compañía”) anuncia el nombramiento de Roberto Marchiori como director ejecutivo de Maha Energy, con efecto inmediato. Desde mayo de 2024, Roberto ha sido director financiero de Maha y, desde 2022, director de Desarrollo de Nuevos Negocios y Fusiones y Adquisiciones de Maha. Roberto sucede a Kjetil Solbraekke, quien participará en la oportunidad de Maha en Venezuela. (…) Kjetil Solbreakke, también uno de los mayores accionistas de Maha, acordó con la junta que se concentrará y participará en la oportunidad en Venezuela y dejará su cargo de CEO. (…)".
Paulo Thiago Mendonca, presidente del Consejo de Administración de Maha, dijo a Reuters que la compañía tiene plazo hasta mayo para decidir si ejerce una opción que le permitiría adquirir una participación mayoritaria en una filial de Novonor, propietaria de 40% de PetroUrdaneta, una empresa con activos petroleros subexplotados en Venezuela.
De concretarse la operación, Maha resultaría una de las primeras firmas extranjeras en ingresar a la industria petrolera venezolana desde que el presidente estadounidense Donald Trump promoviera inversiones tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero.
“Estamos siguiendo de cerca las indicaciones de Estados Unidos para ver cómo proceder”, declaró Mendonca, subrayando la necesidad de recibir luz verde de Washington antes de avanzar con la transacción.
2023
En octubre de 2023 Maha firmó un instrumento privado exclusivo con Novonor Latinvest, una subsidiaria del conglomerado brasileño Novonor (antes conocido como Odebrecht) que otorga a la compañía sueca derechos para comprar una participación indirecta en PetroUrdaneta.
Novonor Latinvest tiene una participación del 40% en PetroUrdaneta y el acuerdo le permitirá a Maha adquirir el 60% de ese total, lo que le dará a la compañía una participación indirecta del 24% en la petrolera venezolana.
“PetroUrdaneta tiene vastas reservas y un gran stock de pozos inactivos, lo que significa oportunidades para una rápida intensificación de la producción mediante pequeñas intervenciones en pozos cerrados con bajos costos de inversión”, dijo el director ejecutivo de Maha, Kjetil Solbraekke.
El negocio
Los yacimientos terrestres que integran PetroUrdaneta, ubicados en la cuenca de Maracaibo, alguna vez produjeron cientos de miles de barriles de petróleo diarios, aunque décadas de escasa inversión redujeron drásticamente esa cifra. 60% de la empresa es de PDVSA.
Mendonca consideró que Venezuela presenta oportunidades gigantescas para las compañías petroleras, citando las declaraciones de la presidenta interina Delcy Rodríguez sobre una posible reforma de la Ley de Hidrocarburos que, según ella, podría atraer nuevo capital e inversiones al sector.
La inversión proyectada por Maha contempla desarrollar campos petroleros históricamente rentables; PetroUrdaneta aún alberga recursos estimados en cientos de millones de barriles recuperables, aunque la producción actual está muy por debajo de sus niveles históricos.
-------------------------------
Más noticias en Urgente24
Edwuin Cetré confirmó su decisión luego de que su representante lo ofreciera a River
No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo
Jorge Rial dijo lo que muchos piensan y el Chaqueño Palavecino tuvo que explicarse
Miércoles 21/01 en AFA: Claudio Tapia anuncia la distribución de dinero 2026 a los clubes
El BCRA dice tener reservas de US$ 44.800 millones pero estarían en rojo por US$ 20.000 millones