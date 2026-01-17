urgente24
Edwuin Cetré confirmó su decisión luego de que su representante lo ofreciera a River

A través de su cuenta de Instagram, Edwuin Cetré rompió el silencio y se refirió a los rumores de su llegada a River.

17 de enero de 2026 - 18:54
Edwuin Cetré habló sobre la chance de llegar a River en este mercado de pases.&nbsp;

El mercado de pases de River comenzó de la mejor manera con las llegadas de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, pero a la hora de buscar un atacante todo comenzó a empantanarse. En las últimas horas comenzó a sonar el nombre de Edwuin Cetré, por boca de su representante, y finalmente el colombiano rompió el silencio.

Edwuin Cetré fue una de las grandes figuras del Estudiantes de La Plata campeón del Torneo Clausura y desde el momento en el que el Pincha dejó de competir se dijo desde la ciudad de las diagonales que el colombiano era uno de los jugadores que tenía salida prácticamente asegurada mediante una gran venta. En ese contexto el que habló fue su representante.

“Si en algún momento tiene que cambiar de equipo, me dijo que ojalá fuera a River Plate. Me contó que le encantaba River”, comentó Giancarlo Uda en Picado TV, ofreciendo abiertamente a Cetré para que se ponga la camiseta de La Banda. Lo curioso es que ahora fue el propio delantero el que habló mediante su cuenta de Instagram y aclaró la situación.

Edwuin Cetré desmintió a su representante

En las últimas horas se dijeron cosas que no reflejan lo que pienso ni lo que dije. Nunca hablé de sueños personales vinculados a ningún club. Como profesional, entiendo que en el fútbol siempre existen ofertas, pero las deben manejar y resolver las instituciones, con respeto. Estoy enfocado en mi presente, trabajando día a día. Agradezco el apoyo de la gente y el respeto del club. Seguimos”, expresó Cetré en redes sociales.

La realidad es que desde River no movieron fichas de manera formal por Edwuin Cetré más allá de reconocerlo como futbolista por lo que le viene dando a Estudiantes. Además el propio jugador buscó desligarse de las declaraciones de su agente para no tener inconvenientes con el Pincha a tan pocos días de iniciar el Torneo Clausura. El colombiano por el momento piensa solamente en el León y se verá si finalmente el Millonario termina realizando una oferta formal.

