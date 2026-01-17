Edwuin Cetré confirmó su decisión luego de que su representante lo ofreciera a River

image

La realidad es que desde River no movieron fichas de manera formal por Edwuin Cetré más allá de reconocerlo como futbolista por lo que le viene dando a Estudiantes. Además el propio jugador buscó desligarse de las declaraciones de su agente para no tener inconvenientes con el Pincha a tan pocos días de iniciar el Torneo Clausura. El colombiano por el momento piensa solamente en el León y se verá si finalmente el Millonario termina realizando una oferta formal.