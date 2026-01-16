Estados Unidos endurece el ingreso: Inmigrantes en jaque y viajes bajo sospecha

Según el propio Departamento de Estado, la suspensión se mantendrá “hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraigan riqueza del pueblo estadounidense”.

¿Qué visas quedan suspendidas y cuáles no para viajar a Estados Unidos?

El punto clave es la diferencia entre inmigrar y viajar. La suspensión afecta exclusivamente a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que permiten residir de forma permanente en Estados Unidos, ya sea por reunificación familiar o patrocinio laboral.

En cambio, las visas más usadas para viajes siguen vigentes:

Visas de turista (B2)

Visas de negocios (B1)

Visas de estudiante

Programas de exención de visa, cuando corresponda

Esto significa que, en teoría, los vuelos siguen saliendo y las vacaciones no están canceladas. Sin embargo, abogados migratorios advierten que el clima cambió y que los controles serán más estrictos incluso para estadías cortas.

Por qué esta medida golpea fuerte a inmigrantes de América Latina y México

La lista de países afectados incluye a varias naciones latinoamericanas como México, Brasil, Colombia, Guatemala, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En la práctica, esto implica que miles de familias que esperaban una green card quedan atrapadas en la incertidumbre.

México, en particular, es uno de los países más sensibles al cambio. Muchos inmigrantes mexicanos pasan años entrando y saliendo de Estados Unidos con visas temporales antes de iniciar un proceso de residencia permanente. La suspensión rompe ese “camino gradual” que históricamente usaron millones de personas.

Además, el endurecimiento migratorio suele venir acompañado de mayor desconfianza en frontera, incluso para quienes viajan solo por turismo.

Cómo impacta esto en los viajes a Estados Unidos aunque no seas inmigrante

Aunque el gobierno insiste en que los viajes no se ven afectados, la realidad es más gris. Según explicó el abogado de inmigración Gigio Ninan (Shankar Ninan & Co., Nueva York), la intención del viajero es clave.

“Las visas de turista están exentas de esta suspensión, pero los oficiales consulares tienen amplia discreción. Habrá entrevistas más largas, más preguntas financieras y más rechazos”, advirtió.

Para muchos viajeros latinoamericanos, especialmente mexicanos, demostrar que no existe intención de quedarse ilegalmente será ahora más difícil que antes.

¿Qué es el bono de visa y por qué complica los viajes a Estados Unidos?

A este escenario se suma otra medida polémica, que es la ampliación del programa piloto de bonos de visa. A partir de enero de 2026, ciudadanos de 38 países deberán pagar una fianza de entre 5.000 y 15.000 dólares para ingresar a Estados Unidos con visas de turismo o negocios.

El dinero se devuelve solo si el viajero cumple estrictamente las condiciones de la visa y abandona el país a tiempo. Quienes se queden más de lo permitido pierden el depósito.

Entre los países incluidos figuran varios de América Latina y el Caribe, como Cuba, Venezuela, Antigua y Barbuda y Dominica.

Estados Unidos reemplazará la VISA de turista tradicional por este nuevo sistema

¿Cuánto cuesta viajar a Estados Unidos con el nuevo sistema de bonos?

El monto del bono no es fijo. Lo define el funcionario consular según el perfil del solicitante:

Mínimo: 5.000 dólares

Recomendado en la mayoría de los casos: 10.000 dólares

Máximo: 15.000 dólares

El pago se realiza a través de la plataforma oficial Pay.gov del Departamento del Tesoro.

¿Puede haber represalias contra los viajes de estadounidenses?

Expertos advierten que estas decisiones no son unilaterales. Limitar a 75 países puede generar respuestas recíprocas. Más tasas, más trámites y menos beneficios para ciudadanos estadounidenses en el exterior.

“El poder del pasaporte estadounidense probablemente se debilite”, anticipó Gigio Ninan, abogado migratorio.

