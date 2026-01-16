María Corina Machado entrega su Nobel a Donald Trump y Delcy Rodríguez se reúne con la CIA

A través de sus redes sociales, el inquilino de la Casa Blanca le agradeció posteriormente a Machado por obsequiarle la medalla de oro de la paz, de 196 gramos de peso y de 6,6 centímetros de diámetro. “Ha sido mi Gran Honor reunirme con María Corina Machado, de Venezuela, hoy. Es una mujer estupenda que ha pasado muchas cosas. María me ofreció su premio Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho. Qué gesto tan maravilloso de respeto mutuo ¡Gracias, María!”, escribió este jueves en Truth Social.

Sin embargo, el líder del MAGA —Make America Great Again— tuvo palabras aún más amables para la vicepresidenta de Maduro, Rodríguez, convertida en presidenta, declarando: “Ella esencialmente está dispuesta a hacer lo que creemos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande”.

Donald Trump halagó a la chavista Delcy Rodríguez, quien ya se reunió con la CIA

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que mantuvo el miércoles, un día antes de la reunión con Machado, una conversación telefónica con la chavista Delcy Rodríguez, la actual presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en el operativo estadounidense en Caracas del pasado 3 de enero.

Trump dijo a la prensa estadounidense que el diálogo fue “excelente” y describió a Rodríguez como “una persona fantástica” con quien han trabajado “muy bien”, destacando que la conversación fue larga y constructiva. El mandatario explicó que durante la llamada se trataron asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional, entre otros puntos de una agenda de cooperación bilateral.

Días atrás, Trump le había pedido expresamente a Delcy que le concediera el “acceso total” al petróleo venezolano para no correr una “suerte peor” que el líder chavista, actualmente recluido en una prisión de máxima seguridad en Nueva York mientras enfrenta un proceso penal por supuesto narcoterrorismo.

Por su parte, Delcy Rodríguez confirmó la llamada, calificándola de “larga, productiva y cortés”, y señaló que se discutieron “asuntos pendientes” entre ambos gobiernos dentro de un “marco de respeto mutuo”. Sin embargo, en otra comparecencia pública, prometió "encarar" diplomáticamente a Estados Unidos para defender a Venezuela.

"Venezuela toda está amenazada", recalcó la mandataria encargada, quien dijo que no tiene miedo de enfrentar y "encarar sin miedo" a EE.UU. por la vía diplomática. En ese sentido, adelantó que si tiene que ir a Washington a trabajar por la paz de los venezolanos irá con dignidad y de pie, no "arrastrada" como hace otras "clases políticas" que intentar usurpar el poder político de Venezuela, en alusión a María Corina Machado.

Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada

"Sabemos que son una potencia nuclear letal, sabemos, y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente", señaló Rodríguez, quien instó a todo el país, sin importar "la tolda política", a "ir juntos como venezolanos a defender la independencia, la integridad territorial y nuestro honor".

"Ya basta de clases políticas que usurpan lo que es ser políticos para ir a entregarse a las órdenes de Washington", agregó.

Pero, a pesar de su retórica antiimperialista en público, Delcy se reunió en secreto con el director de la CIA para abordar la transición en Venezuela bajo las órdenes de Washington, según reveló en exclusiva The New York Times, que dialogó con fuentes familiarizadas con el asunto.

El encuentro fue encabezado John Ratcliffe, el director de la CIA, buscando consolidar un canal de comunicación directo entre la Casa Blanca y el chavismo de Caracas para garantizar la estabilidad a corto plazo y asegurar el flujo de recursos energéticos.

El informe del New York Times cita fuentes que indican que Washington ve en el liderazgo actual en Caracas "la vía más viable" para evitar un vacío de poder o el caos militar. El informe del New York Times cita fuentes que indican que Washington ve en el liderazgo actual en Caracas "la vía más viable" para evitar un vacío de poder o el caos militar.

La agenda, según The New York Times, se centró en tres pilares: cooperación en inteligencia, lucha contra el narcotráfico y la estabilidad económica tras la caída de Maduro hace 15 días. También la agencia de noticias mencionó que la CIA está evaluando la capacidad de Rodríguez para mantener a raya a las facciones pro-Maduro y asegurar que las tropas estadounidenses, que están intefiriendo directamente en Caracas desde el 3 de enero, no enfrenten una insurgencia prolongada.

Por lo anteriormente expuesto, la diáspora venezolana desconfía de las supuestas buenas intenciones de Donald Trump en Venezuela, sobre todo tras sus declaraciones públicas de que la transición política en Caracas debe ser liderada por el mismo chavismo, al que dice combatir.

Asimismo, a la oposición venezolana no le agradó en absoluto el ninguneó público hacia Machado, cuando la marginó de la transición al decir que no contaba con "el apoyo y el respeto" necesarios para gobernar el país."Tiene el apoyo o el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”, sentenció Trump.

Tras la captura de Nicolás Maduro en el operativo estadounidense que incluyó un bombardeo en Caracas, el gobierno de Donald Trump concretó las primeras ventas de petróleo venezolano en el marco de un acuerdo valorado en USD 2.000 millones alcanzado a principios de enero entre el gobierno de la nueva presidenta Delcy Rodríguez y Washington, según le dijo un funcionario estadounidense a Reuters.

Hace una semana, Trump le pidió a Rodríguez, ex vice de Maduro convertida en presidenta, el “acceso total” al petróleo para no correr una “suerte peor” que el líder chavista, actualmente recluido en una prisión de máxima seguridad mientras enfrenta un proceso penal en su contra por supuesto narcoterrorismo.

"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", dijo Trump. A la pregunta de qué otras "cosas" iban a necesitar, mencionó las infraestructuras del país, ya que "las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo".

La agencia de noticias Reuters reveló en estos días que los ingresos de las ventas del crudo venezolano que logró Estados Unidos, estimados en unos USD 500 millones, permanecen en cuentas bancarias bajo control estadounidense, conforme a una orden emitida el viernes pasado.

En ese sentido, una fuente de la industria, citada por Reuters, indicó que la cuenta principal se encuentra en Qatar, mediador en la gestión de los fondos bajo supervisión estadounidense, sin riesgo de incautación por parte de terceros

