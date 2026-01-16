María Corina Machado entrega su Nobel a Donald Trump y Delcy Rodríguez se reúne con la CIA

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llegó el jueves a la Casa Blanca a alrededor del mediodía para reunirse con el presidente Donald Trump, sin que ningún funcionario público la recibiera y entrando por la puerta de atrás, por la misma que ingresan los empleados. En el Salón Oval, le entregó al republicano el galardón de la Paz, en un gesto de agradecimiento por la captura estadounidense de Nicolás Maduro, aunque algunos analistas lo interpretan como un acto simbólico para ganarse el favor de quien la ha marginado de la transición en Venezuela.
Lo cierto es que también puede interpretarse como un gesto de pleitesía, análogo a un momento histórico que se remonta a las guerras de la independencia, cuando un héroe francés le regaló a Simón Bolivar, un prócer en Venezuela y en Latinoamérica, una medalla con el rostro de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos.
Machado reveló a la prensa que le contó a Trump este episodio histórico que involucra al marqués de Lafayette, militar francés que se alistó en las filas del Ejército de las 13 colonias en la guerra de independencia de Estados Unidos contra los ingleses, y a Simón Bolívar, el gran héroe de la independencia venezolana y otros países de Sudamérica.
Lafayette le obsequió a Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, comandante de los independentistas estadounidenses y primer presidente del país. “Bolívar desde entonces conservó esa medalla por el resto de su vida. De hecho, cuando uno ve sus retratos puede ver la medalla”, explicó la líder opositora venezolana. “Lafayette se la dio como un símbolo de hermandad entre la gente de EE. UU. y la gente de Venezuela en la lucha contra la tiranía y 200 años después la gente de Bolívar le están devolviendo al líder de Washington una medalla, en este caso la medalla del Premio Nobel de la Paz, como reconocimiento de su compromiso especial con nuestra libertad”, añadió Machado.
La imagen del momento de la entrega de la medalla del Nobel de la Paz, difundida posteriormente por la Casa Blanca, mostraba al presidente estadounidense sosteniendo el galardón dentro de un gran marco, y abajo unas inscripciones que decían: “Presentado como símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano en reconocimiento a la acción decisiva y basada en principios del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre”.
A través de sus redes sociales, el inquilino de la Casa Blanca le agradeció posteriormente a Machado por obsequiarle la medalla de oro de la paz, de 196 gramos de peso y de 6,6 centímetros de diámetro. “Ha sido mi Gran Honor reunirme con María Corina Machado, de Venezuela, hoy. Es una mujer estupenda que ha pasado muchas cosas. María me ofreció su premio Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho. Qué gesto tan maravilloso de respeto mutuo ¡Gracias, María!”, escribió este jueves en Truth Social.
Sin embargo, el líder del MAGA —Make America Great Again— tuvo palabras aún más amables para la vicepresidenta de Maduro, Rodríguez, convertida en presidenta, declarando: “Ella esencialmente está dispuesta a hacer lo que creemos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande”.
Donald Trump halagó a la chavista Delcy Rodríguez, quien ya se reunió con la CIA
El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que mantuvo el miércoles, un día antes de la reunión con Machado, una conversación telefónica con la chavista Delcy Rodríguez, la actual presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en el operativo estadounidense en Caracas del pasado 3 de enero.
Trump dijo a la prensa estadounidense que el diálogo fue “excelente” y describió a Rodríguez como “una persona fantástica” con quien han trabajado “muy bien”, destacando que la conversación fue larga y constructiva. El mandatario explicó que durante la llamada se trataron asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional, entre otros puntos de una agenda de cooperación bilateral.
Días atrás, Trump le había pedido expresamente a Delcy que le concediera el “acceso total” al petróleo venezolano para no correr una “suerte peor” que el líder chavista, actualmente recluido en una prisión de máxima seguridad en Nueva York mientras enfrenta un proceso penal por supuesto narcoterrorismo.
Por su parte, Delcy Rodríguez confirmó la llamada, calificándola de “larga, productiva y cortés”, y señaló que se discutieron “asuntos pendientes” entre ambos gobiernos dentro de un “marco de respeto mutuo”. Sin embargo, en otra comparecencia pública, prometió "encarar" diplomáticamente a Estados Unidos para defender a Venezuela.
"Venezuela toda está amenazada", recalcó la mandataria encargada, quien dijo que no tiene miedo de enfrentar y "encarar sin miedo" a EE.UU. por la vía diplomática. En ese sentido, adelantó que si tiene que ir a Washington a trabajar por la paz de los venezolanos irá con dignidad y de pie, no "arrastrada" como hace otras "clases políticas" que intentar usurpar el poder político de Venezuela, en alusión a María Corina Machado.
"Sabemos que son una potencia nuclear letal, sabemos, y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente", señaló Rodríguez, quien instó a todo el país, sin importar "la tolda política", a "ir juntos como venezolanos a defender la independencia, la integridad territorial y nuestro honor".
"Ya basta de clases políticas que usurpan lo que es ser políticos para ir a entregarse a las órdenes de Washington", agregó.
Pero, a pesar de su retórica antiimperialista en público, Delcy se reunió en secreto con el director de la CIA para abordar la transición en Venezuela bajo las órdenes de Washington, según reveló en exclusiva The New York Times, que dialogó con fuentes familiarizadas con el asunto.
El encuentro fue encabezado John Ratcliffe, el director de la CIA, buscando consolidar un canal de comunicación directo entre la Casa Blanca y el chavismo de Caracas para garantizar la estabilidad a corto plazo y asegurar el flujo de recursos energéticos.
La agenda, según The New York Times, se centró en tres pilares: cooperación en inteligencia, lucha contra el narcotráfico y la estabilidad económica tras la caída de Maduro hace 15 días. También la agencia de noticias mencionó que la CIA está evaluando la capacidad de Rodríguez para mantener a raya a las facciones pro-Maduro y asegurar que las tropas estadounidenses, que están intefiriendo directamente en Caracas desde el 3 de enero, no enfrenten una insurgencia prolongada.
Por lo anteriormente expuesto, la diáspora venezolana desconfía de las supuestas buenas intenciones de Donald Trump en Venezuela, sobre todo tras sus declaraciones públicas de que la transición política en Caracas debe ser liderada por el mismo chavismo, al que dice combatir.
Asimismo, a la oposición venezolana no le agradó en absoluto el ninguneó público hacia Machado, cuando la marginó de la transición al decir que no contaba con "el apoyo y el respeto" necesarios para gobernar el país."Tiene el apoyo o el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”, sentenció Trump.
Estados Unidos concreta la primera venta de petróleo venezolano tras la caída de Maduro
Tras la captura de Nicolás Maduro en el operativo estadounidense que incluyó un bombardeo en Caracas, el gobierno de Donald Trump concretó las primeras ventas de petróleo venezolano en el marco de un acuerdo valorado en USD 2.000 millones alcanzado a principios de enero entre el gobierno de la nueva presidenta Delcy Rodríguez y Washington, según le dijo un funcionario estadounidense a Reuters.
Hace una semana, Trump le pidió a Rodríguez, ex vice de Maduro convertida en presidenta, el “acceso total” al petróleo para no correr una “suerte peor” que el líder chavista, actualmente recluido en una prisión de máxima seguridad mientras enfrenta un proceso penal en su contra por supuesto narcoterrorismo.
"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", dijo Trump. A la pregunta de qué otras "cosas" iban a necesitar, mencionó las infraestructuras del país, ya que "las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo".
La agencia de noticias Reuters reveló en estos días que los ingresos de las ventas del crudo venezolano que logró Estados Unidos, estimados en unos USD 500 millones, permanecen en cuentas bancarias bajo control estadounidense, conforme a una orden emitida el viernes pasado.
En ese sentido, una fuente de la industria, citada por Reuters, indicó que la cuenta principal se encuentra en Qatar, mediador en la gestión de los fondos bajo supervisión estadounidense, sin riesgo de incautación por parte de terceros
