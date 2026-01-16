El conflicto salarial en la empresa Fate se agravó luego de que los trabajadores del neumático confirmaran la profundización de su plan de lucha. Es que, según denunció el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la compañía lleva más de un año sin dar incrementos salariales y anunció paros totales de actividades.
PAROS TOTALES
Industria del neumático: 12 meses sin aumento, y el conflicto es extremo en Fate
El Sindicato del Neumático (SUTNA) profundizó el conflicto con Fate y anunció paros totales en todas las plantas tras más de 12 meses sin aumentos salariales.
Acusan a Fate de mantener una "política de crueldad absoluta" al no dar ningún aumentos durante tantos meses en un contexto de inflación sostenida, lo que afecta de manera directa el poder adquisitivo y las condiciones de vida de cientos de familias, y derivó en la profundización del plan de lucha con paros totales de actividades.
Además, recordaron que el conflicto se inscribe en un largo proceso de reclamos, que incluyó asambleas, movilizaciones, denuncias públicas, cortes y medidas de fuerza para visibilizar la situación.
En ese marco, cuestionaron los argumentos de la patronal de Fate, que volvió a esgrimir supuestos problemas económicos y escenarios de crisis, una postura que, según remarcan, se repite sistemáticamente en cada negociación paritaria.
El SUTNA recordó los antecedentes
Desde el combativo sindicato del neumático recordaron también los antecedentes del caso: señalaron que durante la pandemia de 2020 la empresa utilizó explicaciones parecidas, incluso cuando pretendía pagar solo el 50% de los salarios pese a haber recibido asistencia estatal a través del Procedimiento Preventivo de Crisis.
Según denunciaron, balances presentados posteriormente por la propia compañía reflejaron ganancias de decenas de millones de dólares en esos años, que se incrementaron en ejercicios posteriores.
Para los trabajadores, el escenario actual expone un fuerte contraste entre una patronal a la que acusan de actuar de manera "extorsiva" y un colectivo obrero que defiende ingresos básicos para la subsistencia. En ese marco, rechazaron cualquier intento de promover salidas individuales y reafirmaron que la respuesta debe ser colectiva, exigiendo a Fate que abandone lo que describen como una política de "mezquindad y sometimiento".
Medidas de fuerza en Fate
En este contexto, el gremio confirmó nuevas medidas de fuerza:
- un paro total de actividades para el sábado 17 de enero, de 6 a 14 horas, y
- otro el lunes 19 de enero, de 14 a 22 horas.
Además, advirtieron que, si no hay una respuesta favorable por parte de la empresa, el plan de lucha se profundizará con acciones de mayor alcance.
"El salario define la calidad de vida de nuestras familias y por eso lo vamos a defender con todas las fuerzas", remarcaron desde la conducción sindical.
