Industria del neumático: 12 meses sin aumento, y el conflicto es extremo en Fate

Según denunciaron, balances presentados posteriormente por la propia compañía reflejaron ganancias de decenas de millones de dólares en esos años, que se incrementaron en ejercicios posteriores.

Para los trabajadores, el escenario actual expone un fuerte contraste entre una patronal a la que acusan de actuar de manera "extorsiva" y un colectivo obrero que defiende ingresos básicos para la subsistencia. En ese marco, rechazaron cualquier intento de promover salidas individuales y reafirmaron que la respuesta debe ser colectiva, exigiendo a Fate que abandone lo que describen como una política de "mezquindad y sometimiento".

sutna.jpg

Medidas de fuerza en Fate

En este contexto, el gremio confirmó nuevas medidas de fuerza:

- un paro total de actividades para el sábado 17 de enero, de 6 a 14 horas, y

- otro el lunes 19 de enero, de 14 a 22 horas.

Además, advirtieron que, si no hay una respuesta favorable por parte de la empresa, el plan de lucha se profundizará con acciones de mayor alcance.

"El salario define la calidad de vida de nuestras familias y por eso lo vamos a defender con todas las fuerzas", remarcaron desde la conducción sindical.

