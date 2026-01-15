Choque en la frontera: Ahora Bastián será tratado en Mar del Plata

En un posteo en su cuenta privada de Instagram, Manuel "Manu" Molinari, conductor de la Amarok hizo su descargo sobre lo ocurrido.

Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido. Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido. Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia

Y cerró: "confío en que la verdad y la Justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño".

Cómo sigue la salud de Bastián

Desde que resultó herido en el choque, el nene estuvo internado en el hospital municipal de Pinamar, donde fue intervenido en dos ocasiones. Según los médicos, el pequeño sufrió un severo golpe que le provocó lesiones en el hígado y una hemorragia interna.

En la mañana del jueves (15/01)

Los médicos del centro de salud pinamarense informaron al mediodía que le harían un procedimiento programado para retirar el packing hepático (que le colocaron para contener la hemorragia) y efectuar el cierre abdominal y que "desde el día de ayer el paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial" detallaron.

Pero finalmente, le realizaron solo una tomografía y en un nuevo parte médico difundido después del mediodía confirmaron el traslado.

Teniendo en cuenta la mejoría de los parámetros clínicos (…) se encuentra en condiciones hemodinámicas y clínicas que permiten su traslado seguro Teniendo en cuenta la mejoría de los parámetros clínicos (…) se encuentra en condiciones hemodinámicas y clínicas que permiten su traslado seguro

Y adelantaron que lo iban a derivar al

Hospital Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata, a fin de continuar el tratamiento en un centro de mayor complejidad y especialización pediátrica, en virtud de la intervención prevista para el día de la fecha Hospital Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata, a fin de continuar el tratamiento en un centro de mayor complejidad y especialización pediátrica, en virtud de la intervención prevista para el día de la fecha

