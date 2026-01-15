Trasladaron a Bastián a un centro médico de mayor complejidad en Mar del Plata donde será intervenido nuevamente, mientras la Justicia trata de determinar las responsabilidades en el accidente.
DE PINAMAR A MDQ
Choque en la frontera: Ahora Bastián será tratado en Mar del Plata
Bastian seguirá en un centro médico de alta complejidad de Mar del Plata. Delicado traslado. Llegó a la ciudad en un helicóptero de la policía provincial.
Traslado
A las 16.32 salió del Hospital de Pinamar. La ambulancia avanzó despacio, escoltada por patrulleros y motos de la policía bonaerense, en un recorrido corto hasta el destacamento de la fuerza donde funciona el helipuerto.
La ambulancia se acomodó detrás del helicóptero, Bastián bajó en la camilla, Iba solo, sin familiares rumbo a Mar del Plata, donde lo esperaba una nueva operación.
El arribo al Hospital Materno Infantil marplatense también bajo una fuerte custodia policial a la ambulancia que llevaba al paciente.
A todo esto, la Justicia avanza con la investigación para determinar responsabilidades en el choque entre una UTV y una Amarok en La Frontera en el que el nene sufrió graves heridas.
En un posteo en su cuenta privada de Instagram, Manuel "Manu" Molinari, conductor de la Amarok hizo su descargo sobre lo ocurrido.
Y cerró: "confío en que la verdad y la Justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño".
Cómo sigue la salud de Bastián
Desde que resultó herido en el choque, el nene estuvo internado en el hospital municipal de Pinamar, donde fue intervenido en dos ocasiones. Según los médicos, el pequeño sufrió un severo golpe que le provocó lesiones en el hígado y una hemorragia interna.
En la mañana del jueves (15/01)
Los médicos del centro de salud pinamarense informaron al mediodía que le harían un procedimiento programado para retirar el packing hepático (que le colocaron para contener la hemorragia) y efectuar el cierre abdominal y que "desde el día de ayer el paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial" detallaron.
Pero finalmente, le realizaron solo una tomografía y en un nuevo parte médico difundido después del mediodía confirmaron el traslado.
Y adelantaron que lo iban a derivar al
