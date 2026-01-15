15 días frenéticos: Javier Milei encabezará el 'Derecha Fest' en Mardel

Los libertarios, en tanto, lo celebraron (obviamente).

Algunos de los comentarios al posteo de Javier Milei en X:

Javier Milei en Mar del Plata, con la mira en 2027

La de Mar del Plata será la segunda edición del evento 'Derecha Fest' que encabezará Javier Milei. La anterior edición fue en julio de 2025, en Córdoba.

La bajada del Presidente a “La Feliz” se inscribe además en el formato del “El Tour de la Gratitud”, el mismo esquema que utilizó a fines de 2025 en Córdoba. Desde La Libertad Avanza aseguran que el objetivo es reforzar presencia política en distritos donde el mileísmo tuvo buena recepción electoral, aun cuando el impacto del ajuste económico empieza a sentirse con más fuerza.

Desde el entorno libertario remarcaron al portal Grupo La Provincia que la visita a Mar del Plata “no es turística”. La ciudad aparece en el radar presidencial como un territorio con clima electoral favorable y buena recepción al discurso libertario.

Algunas versiones indican que el Presidente podría llegar un día antes del evento para realizar una recorrida, pero no fue confirmado aún de manera oficial.

Lo cierto es que la llegada de Javier Milei a Mardel es también una señal hacia el electorado bonaerense, en momentos en que el oficialismo nacional busca sostener centralidad y proyección territorial de cara al 2027. PBA es la gran obsesión de Milei, quien no casualmente ha elegido a Axel Kicillof como su principal rival político en la Argentina.

