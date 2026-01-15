Entre actividades institucionales y otras de índole personal (y un poco de campaña, ya pensando en 2027), Javier Milei se pasará los últimos 15 días de enero arriba de un avión. Este jueves (15/01) confirmó su asistencia al "Derecha Fest" -el " evento más antizurdo"- en Mar del Plata.
"ANTIZURDOS"
15 días frenéticos: Javier Milei encabezará el 'Derecha Fest' en Mardel
2da. quincena de enero movidita para Javier Milei, que irá de Córdoba a Paraguay, luego a Suiza y finalmente a Mar del Plata para participar del Derecha Fest.
Luego, el fin de semana tiene en agenda un viaje exprés a Asunción, en Paraguay, donde asistirá a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y luego emprenderá la partida a Suiza, para disertar al Foro Económico de Davos, que se celebra del 19 al 23 del mes.
Días después arribará a Mar del Plata, para participar del evento de la derecha, que tiene como principal organizador al biógrafo del mandatario, Nicolás Marquez, y a La Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre.
El propio Javier Milei lo anunció en su cuenta de X, y en su posteo cosechó varios comentarios de usuarios que le reclamaron que no haya ido al sur para interiorizarse sobre los incendios, sobrevolar la zona y agradecer personalmente a los brigadistas (y no con una imagen creada con IA). Otros le espetaron que "sigue de joda" o chicanearon con "tapado de laburo".
Los libertarios, en tanto, lo celebraron (obviamente).
Algunos de los comentarios al posteo de Javier Milei en X:
Javier Milei en Mar del Plata, con la mira en 2027
La de Mar del Plata será la segunda edición del evento 'Derecha Fest' que encabezará Javier Milei. La anterior edición fue en julio de 2025, en Córdoba.
La bajada del Presidente a “La Feliz” se inscribe además en el formato del “El Tour de la Gratitud”, el mismo esquema que utilizó a fines de 2025 en Córdoba. Desde La Libertad Avanza aseguran que el objetivo es reforzar presencia política en distritos donde el mileísmo tuvo buena recepción electoral, aun cuando el impacto del ajuste económico empieza a sentirse con más fuerza.
Desde el entorno libertario remarcaron al portal Grupo La Provincia que la visita a Mar del Plata “no es turística”. La ciudad aparece en el radar presidencial como un territorio con clima electoral favorable y buena recepción al discurso libertario.
Algunas versiones indican que el Presidente podría llegar un día antes del evento para realizar una recorrida, pero no fue confirmado aún de manera oficial.
Lo cierto es que la llegada de Javier Milei a Mardel es también una señal hacia el electorado bonaerense, en momentos en que el oficialismo nacional busca sostener centralidad y proyección territorial de cara al 2027. PBA es la gran obsesión de Milei, quien no casualmente ha elegido a Axel Kicillof como su principal rival político en la Argentina.
