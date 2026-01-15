Javier Milei se perdió lo mejor de Jesús María: Luciano Pereyra

Luego de la lluvia en Jesús María, que obligó a cancelar la actividad del martes 13/01 (se repone el lunes 19/01), mejoró la meteorología y el jueves 15/01 será la noche de Javier Milei y del 'Chaqueño Palavecino'. Pero lo de Luciano Pereyra el miércoles 14/01 fue notable, según los asistentes.