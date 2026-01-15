urgente24
UN DESAFÍO PARA EL PRESIDENTE

Javier Milei se perdió lo mejor de Jesús María: Luciano Pereyra

Luciano Pereyra en Jesús María: Un show que incluyó un broche con Nahuel Pennisi y la Konga. Para mejorar eso, Milei tiene que cantar con 'Chaqueño Palavecino'.

15 de enero de 2026 - 10:26
Luciano Pereyra en Jesús María 2026.

Luego de la lluvia en Jesús María, que obligó a cancelar la actividad del martes 13/01 (se repone el lunes 19/01), mejoró la meteorología y el jueves 15/01 será la noche de Javier Milei y del 'Chaqueño Palavecino'. Pero lo de Luciano Pereyra el miércoles 14/01 fue notable, según los asistentes.

El show de Pereyra fue "impecable" para el público que colapsó el Anfiteatro José Hernández. Y él tuvo la habilidad de mezclar el folklore y el pop, algo que seguramente no ocurre con el salteño Oscar Esperanza Palavecino.

Radio Jesús María: "La madrugada del miércoles regaló una postal que quedará para la historia de los 60 años del Festival. Los 3 máximos referentes de la noche se juntaron para interpretar uno de los himnos más grandes de nuestro folklore, desatando la locura en un Anfiteatro José Hernández colmado".

Una referencia a

  • Luciano Pereyra,
  • Nahuel Pennisi y
  • La Konga.

Para mejorar esto Milei tiene una única opción: subir al escenario y cantar con Palavecino.

