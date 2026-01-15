Diario Olé sacude a Estudiantes con la última medida de AFA

Una de ellas fue que el Tribunal de Disciplina de la AFA decidió suspender a los jugadores de Estudiantes por dos fechas, sanción que debía cumplirse recién en el próximo torneo, mientras que Juan Sebastián Verón fue inhabilitado por seis meses para ejercer sus funciones como presidente del club.

Todo hacía indicar que, tal como ocurrió en 2023, 2024 y 2025, este año también habría una amnistía y que las sanciones no se harían efectivas.

Sin embargo, Diario Olé fue contundente y aseguró: “Este año no habrá amnistía para los suspendidos”. Además, el medio agregó: “Aún no está definida la situación de la sanción masiva a los jugadores de Estudiantes que participaron del pasillo de espaldas a Rosario Central, pese a que se habló de dos fechas de castigo para cada uno de ellos”.

Seguramente será un tema que genere polémica en los próximos días.

Estudiantes y el comienzo del Torneo Apertura

Si finalmente se confirma la decisión de que no haya amnistía, los jugadores de Estudiantes que cumplirían la sanción en las primeras dos fechas del Torneo Apertura serían: Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Martín Arzamendia, Edwin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

No es un dato menor que, en esas dos jornadas iniciales, el Pincha deberá enfrentarse a dos equipos considerados grandes del fútbol argentino: Independiente y Boca.

De esta manera, así sería el comienzo del Torneo Apertura para el equipo dirigido por el ratificado Eduardo Domínguez:

Fecha 1: Viernes 23 de enero, 20.00 – Independiente vs. Estudiantes (Zona A)

Viernes 23 de enero, 20.00 – Independiente vs. Estudiantes (Zona A) Fecha 2: Miércoles 28 de enero, 22.15 – Estudiantes vs. Boca (Zona A)

