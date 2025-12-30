Diario Olé quedó expuesto por Boca Juniors y Claudio Úbeda

La eliminación en semifinales, consumada el pasado 7 de diciembre, dio lugar a tres semanas de versiones cruzadas e incertidumbre respecto a la continuidad del DT.

Finalmente, el lunes 29 de diciembre distintos medios confirmaron que Claudio Úbeda seguiría al mando del equipo, y uno de los que quedó expuesto fue Diario Olé.

El 27 de diciembre, la tapa del diario había sido contundente: “Úbeda es el plan B”. En la bajada se leía: “El club ya comenzó conversaciones con un entrenador cuyo nombre mantiene bajo siete llaves. El Sifón, a quien nadie llama, solo seguirá si se cae esa principal gestión”.

image

Dos días después, todos los medios ratificaron a Úbeda como entrenador principal y no se conoció públicamente ninguna negociación concreta con otro DT.

¿Una particularidad? El mismo día en que se confirmó la continuidad de Úbeda, Estudiantes de La Plata anunció la renovación del contrato de Eduardo Domínguez. ¿Habrá hecho referencia Olé al Barba?

Boca Juniors y el 2026

Se terminaron las especulaciones: Claudio Úbeda será el director técnico de Boca, al menos hasta mediados de 2026.

El Sifón será el encargado de iniciar la Copa Libertadores en el banco del Xeneize y, a partir de ahora, el eje estará puesto en los posibles refuerzos para intentar conquistar una competencia internacional que el club no gana desde 2007.

En ese contexto, ya comenzaron a circular algunos nombres como posibles incorporaciones de cara a la próxima temporada.

Marino Hinestroza parecía estar a un paso, pero Atlético Nacional se plantó y, por el momento, la llegada del colombiano a la Argentina quedó frenada.

Gastón Hernández es otro de los futbolistas que interesan, aunque habrá que ver si existen negociaciones avanzadas con la nueva dirigencia de San Lorenzo, encabezada por Sergio Costantino.

En cuanto al centrodelantero, los nombres que empiezan a tomar fuerza son los de Chimy Ávila y Pablo Vegetti.

image

Paulo Dybala, por su parte, aparece más como una ilusión que como una posibilidad concreta, y todo indica que, de llegar al club de la Ribera, sería recién a mitad de año.

+ EN GOLAZO 24

Bomba en Boca: Los delanteros que quiere Riquelme para jugar Copa Libertadores

AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con la Copa Argentina

TyC Sports reveló el nuevo sueño de River para reemplazar a Franco Mastantuono