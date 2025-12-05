Diario Olé generó bronca en todo River por lo que dijo sobre Paulo Díaz

Según el medio: “Paulo Díaz no resignará su salario actual para buscar continuidad en otro club”.

Es decir, el defensor —que aún tiene dos años de contrato con River— solo saldría si recibe una compensación económica.

Por su parte, La Página Millonaria informó: “Su cláusula de rescisión es de 10 millones de dólares, aunque el club no pondría demasiadas trabas para dejarlo salir y aceptaría una oferta menor”.

Todo indica que el chileno no continuará en River, pero el hecho de que no quiera resignar su salario podría provocar que quede “colgado” si no aparece una oferta que lo convenza.

River Plate de Marcelo Gallardo y la danza de nombres

Así como hay varios nombres que se van, hay algunos otros nombres que comienzan a sonar para llegar a River Plate.

Las posiciones que Marcelo Gallardo considera que tiene que reforzar son: volante central (podrían llegar dos jugadores en dicha posición incluso), lateral izquierdo, jugadores gambeteadores y delantero central (goleador).

En el mediocampo, los nombres que suenan con más fuerza son Fausto Vera y, como alternativa si su llegada no prospera, Aníbal Moreno, además de Santiago Ascacíbar, otro jugador que interesa para reforzar el eje.

Para el lateral izquierdo son tres los nombres que se han barajado: Elías Báez de San Lorenzo,Román Vega —actualmente el que más chances tiene de arribar a Núñez— y Julio Soler.

En el rubro de los futbolistas gambeteadores, han aparecido los nombres de Claudio Echeverri y Tadeo Allende, este último ofrecido recientemente al club. Gianluca Prestianni es otro de los futbolistas que podría llegar al Millonario.

En cuanto al centrodelantero para, el objetivo principal para Marcelo Gallardo es Luciano Gondou, ex Argentinos Juniors. En caso de que no se concrete su llegada, Maxi Gómez aparece como opción secundaria.

