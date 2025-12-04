La reunión 'chica' del bloque de diputados PJ el miércoles 03/12 desnudó la obviedad: Máximo Kirchner sigue alojado en el pasado, y su discurso anclado en el FMI (o sea que él es pre Donald Trump, por ejemplo). Es más: el primógenito de CFK todavía no comprendió que el peronismo perdió los comicios del 26/10. Mucho menos que el miedo a que regrese el pasado movilizó el voto popular a favor de quien en breve será impopular: La Libertad Avanza.
MÁXIMO KIRCHNER EN LA EDAD DE PIEDRA
Inevitable nuevo bloque PJ: Máximo Kirchner no es Pablo Yedlin ni Guillermo Michel
No es información pero es inevitable: el PJ legislativo está partido: Máximo Kirchner en el pasado. ¿Será lo nuevo Pablo Yedlin / Guillermo Michel?
Una conclusión objetiva de Urgente24 consiste en que la labor parlamentaria que proponen, por dar un par de ejemplos, Pablo Yedlin o Guillermo Michel es de debate permanente de cada proyecto de ley: "No tenemos complejos y en lo técnico podemos demostrar nuestra fortaleza", deslizó un aliado de ambos. Peor aún: Juan Grabois no los representa. Y tampoco Sergio Palazzo -quien cometió la estupidez de jurar por "Cristina libre"-. Por ellos no pasa el camino de regreso al poder (peor la ex concejal de Martín Insaurralde, Marita Velázquez: mencionó a Guillermo Moreno).
Lo conveniente sería elecciones libres en el peronismo, y que todos asuman el resultado de las urnas. Pero no parece resultar la opción preferida de las autoridades del Partido Justicialista. Consecuencia: colectivos intermedios, tal como el bloque legislativo en la Cámara Baja, padece la profunda discrepancia sobre el rumbo.
¿Cuánto más puede sobrevivir esta unidad ficticia?
Máximo Kirchner y La Cámpora siguen sosteniendo que Cristina Fernández de Kirchner es 'conducción'. Pero no sólo muchos 'peronistas' votaron por La Libertad Avanza sino que se multiplican los referentes que no creen que CFK sea la respuesta frente a un 2026 desafiante, y menos cuando ella y su primogénito fueron quienes armaron las listas del peronismo bonaerense que colapsó el 26/10.
El santafecino Germán Martínez hizo hasta ahora lo imposible por resguardar la unidad. De todos modos, él no pudo impedir que el peronismo de Catamarca y de Tucumán y el neoperonismo de Misiones ya tengan sus propios bloques.
Y Martínez tiene su propio problema aparte: ingresó al bloque su jefe histórico distrital, Agustín Rossi, coyuntura que lo condiciona.
Curiosidades
Vayamos a los ejemplos mencionados, que podrían ser otros pero escucharon en directo a Máximo. El médico tucumano Pablo Yedlin tiene más experiencia pero también más autonomía frente al escenario. A los 59 años, él pudo desprenderse de la tutoría del hoy senador nacional Juan Manzur.
En febrero 2026, Máximo Kirchner cumplirá 49 años pero él nunca hizo una actualización de su cognosis. Heredó La Cámpora y ni siquiera promovió una versión 2.0 (aunque ya deberían estar en una 3.0). Él tiene 10 años menos que Yedlin pero pareciera que tuviera 10 años más.
Imposible de creer que Michel, quien en marzo también cumplirá 49, tenga una lectura tan diferente (obvio que más actualizada) acerca de los pilares necesarios en la construcción de las ideas y la gestión del Estado.
Si bien Máximo ha prometido elecciones (sin fecha) en el peronismo bonaerense, faltan definiciones al respecto.
El resultado de esos comicios tendrá -de ocurrir- un enorme impacto sobre todo el universo PJ.
Sin duda que, hasta entonces, habrá crecientes dificultades y malestar para el trabajo cotidiano frente a los proyectos que anticipa Javier Milei.
