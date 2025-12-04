Inevitable nuevo bloque PJ: Máximo Kirchner no es Pablo Yedlin ni Guillermo Michel

El santafecino Germán Martínez hizo hasta ahora lo imposible por resguardar la unidad. De todos modos, él no pudo impedir que el peronismo de Catamarca y de Tucumán y el neoperonismo de Misiones ya tengan sus propios bloques.

Y Martínez tiene su propio problema aparte: ingresó al bloque su jefe histórico distrital, Agustín Rossi, coyuntura que lo condiciona.

Curiosidades

Vayamos a los ejemplos mencionados, que podrían ser otros pero escucharon en directo a Máximo. El médico tucumano Pablo Yedlin tiene más experiencia pero también más autonomía frente al escenario. A los 59 años, él pudo desprenderse de la tutoría del hoy senador nacional Juan Manzur.

En febrero 2026, Máximo Kirchner cumplirá 49 años pero él nunca hizo una actualización de su cognosis. Heredó La Cámpora y ni siquiera promovió una versión 2.0 (aunque ya deberían estar en una 3.0). Él tiene 10 años menos que Yedlin pero pareciera que tuviera 10 años más.

Imposible de creer que Michel, quien en marzo también cumplirá 49, tenga una lectura tan diferente (obvio que más actualizada) acerca de los pilares necesarios en la construcción de las ideas y la gestión del Estado.

Si bien Máximo ha prometido elecciones (sin fecha) en el peronismo bonaerense, faltan definiciones al respecto.

El resultado de esos comicios tendrá -de ocurrir- un enorme impacto sobre todo el universo PJ.

Sin duda que, hasta entonces, habrá crecientes dificultades y malestar para el trabajo cotidiano frente a los proyectos que anticipa Javier Milei.

