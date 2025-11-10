Un peritaje clave podría abrir otra causa contra Cristina Kirchner: De qué se trata

El Tribunal Oral Federal Nº7 lleva adelante el juicio con 174 imputados, entre ellos exfuncionarios y empresarios, y con más de 500 hechos incluidos en la acusación. Veintiséis de los procesados prestaron declaración como arrepentidos, figura que los obliga a sostener sus dichos en el debate oral.

Uno de los testimonios más esperados será el del financista Ernesto Clarens, quien deberá ratificar su relato sobre la operatoria que, según afirmó, incluía la recepción de grandes sumas en efectivo provenientes de la obra pública. En su declaración ante la fiscalía, aseguró haber recibido dinero de empresarios de la construcción, convertirlo en divisas y entregarlo a Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor Kirchner, en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Parte de esos fondos, según su versión, habría sido trasladada a El Calafate para ser guardada en dependencias vinculadas al expresidente.

