Cóctel explosivo: Argentinos destinan 40% del sueldo a pagar cuotas en un "contexto recesivo"

Por último, sobre el 3er factor de la suba de la morosidad, Carrera indicó: “el tercer factor es la suba de tasas en la previa electoral para que la gente no vaya al dólar, eso incrementó la morosidad y los problemas con la financiación”.

El alarmante informe del BCRA

En octubre, un informe del Banco Central reveló que la morosidad en tarjetas de crédito alcanzó su punto más alto en más de 15 años. Y detrás de esa cifra hay un problema que no para de crecer, miles de familias que ya no logran cubrir el total del resumen y caen en la tentación del pago mínimo.

Se trata de un mecanismo que da alivio por un mes, pero que puede transformarse en un agujero negro financiero.

Según el Banco Central, la morosidad en los plásticos ya se ubica cerca del 6%, cuando hace solo unos meses no llegaba al 2%. El salto es brutal y refleja una tendencia que se profundiza. Las personas están financiando su vida cotidiana con la tarjeta. Ya no se usa solo para comprar televisores o vacaciones; hoy se paga con crédito el supermercado, la luz, el gas y hasta los medicamentos.

Durante agosto, la mora subió otro escalón y alcanzó niveles récord. En algunos bancos, incluso, superó el 6%. La morosidad en tarjetas de crédito lleva ocho meses consecutivos en alza, algo que no se veía desde la crisis de 2008.

El mismo informe revela que el crédito irregular total (sumando préstamos personales, prendarios y tarjetas) ya roza el 3%, lo que confirma que el ajuste golpea por el lado de los ingresos y no del consumo. La gente no gasta más porque puede, sino porque no llega a fin de mes.

