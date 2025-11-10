Alarma en el sector tabacalero: Una multinacional cierra su planta en Jujuy con 120 despidos

Preocupación por los antecedentes de la tabacalera

Vale recordar que en agosto pasado, la Justicia falló a favor de 150 ex trabajadores de Alliance One que fueron despedidos en 2019 y denunciaron irregularidades en el pago de sus indemnizaciones.

El fallo, alcanzado en tercera instancia, obligó a la empresa a abonar los porcentajes que adeudaba desde hacía más de cinco años.

Según relataron, la compañía solo había abonado una parte de las indemnizaciones, dejando a muchas familias sin ingresos incluso durante las fiestas de fin de año.

image

La sentencia puso un plazo a Alliance One de entre dos y tres semanas para efectuar los pagos correspondientes a cada trabajador.

Golpe al empleo

Fuentes del sector dijeron al sitio 'Bichos de Campo' que Alliance One es "un establecimiento clave en la economía jujeña, donde la actividad tabacalera es una de las principales fuentes de empleo" por lo que "el cierre deja en una situación crítica no solo a los 120 empleados directos, sino también a productores locales, muchos de los cuales dependían del financiamiento que la empresa internacional solía otorgar como anticipo de compra de la cosecha".

Según trascendió, se mantienen negociaciones para que la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy —también con sede en Perico— absorba parte de las operaciones o del personal afectado.

En mayo pasado, directivos de Alliance One y de la Cooperativa mantuvieron una reunión en la planta jujeña, donde la multinacional ya procesaba alrededor de 12.000 toneladas de tabaco Virginia, Burley y Criollo.

Sin embargo, las conversaciones aún no definieron si la cooperativa podrá continuar con ese mismo volumen de trabajo ni si podrá incorporar a los empleados despedidos.

"Todavía no se sabe si será el mismo volumen que en la campaña anterior ni si procesará todo el tabaco en Jujuy. La próxima semana se estarían reuniendo para definir si los trabajadores pueden pasar a la cooperativa", indicaron fuentes consultadas.

Un cierre que deja a Perico y a todo el sector del tabaco, en alerta

image

La decisión de Alliance One golpea de lleno a una comunidad fuertemente dependiente del tabaco, donde cada puesto de trabajo tiene un efecto multiplicador en el comercio y la producción local.

Para el gremio, el cierre de la planta representa un nuevo capítulo en el retroceso industrial de la provincia, mientras crece la incertidumbre entre los empleados y pequeños productores que hoy no tienen certezas sobre su futuro laboral ni económico.

"Son 120 familias que quedan a la deriva. Esperamos que el Estado provincial intervenga y que se encuentre una alternativa real antes de que la situación se vuelva irreversible", reclamó Pérez.

Esta es la única planta propia que la Dealer tiene en el país, en tanto que en Brasil tiene varios acopios, así como en China, India, Indonesia, Jordania, Macedonia del Norte, Malawi, Tanzania, Tailandia, Turquía, Estados Unidos y Zimbawe.

Alliance One International Inc nació en 2005, como fruto de la fusión de sus predecesoras DIMON Incorporated y Standard Commercial Corporation, dos tabacaleros con siglos de historia sobre sus espaldas.

