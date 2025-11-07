Para la OCDE, Javier Milei no tiene "plan de desarrollo" y debilitará a la industria

Sin Plan de Desarrollo y alerta por la industria

Si bien la OCDE elogió el ajuste de Milei que denominó como "modelo de liberalización radical", el organismo considera que el libertario no tiene un plan de desarrollo productivo: "La naturaleza y los objetivos de esta estrategia centrada principalmente en el ajuste fiscal, la liberalización del mercado y la retirada del Estado de los asuntos productivos dificultan su clasificación como un Plan de Desarrollo Productivo (PDP) en el sentido tradicional".

En esa línea, se alerta sobre el perjuicio para la industria nacional: "este modelo enfrenta importantes desafíos en su implementación, especialmente considerando la larga trayectoria industrial de Argentina y sus capacidades productivas acumuladas, que corren el riesgo de verse debilitadas en lugar de potenciadas bajo la trayectoria actual".

