INFORME
Para la OCDE, Javier Milei no tiene "plan de desarrollo" y debilitará a la industria
La OCDE elogió el ajuste de Javier Milei, la baja de la inflación y la macro estable, pero advierte sobre el perjuicio para la industria.
Elogios para Javier Milei
El informe de la OCDE elogió la gestión económica de Javier Milei especialmente en cuanto a la estabilización macroeconómica y la baja de la inflación, además del ajuste en las cuentas públicas.
La OCDE mencionó la eliminación de subsidios, la disminución de las barreras comerciales y la privatización de las empresas estatales "con el objetivo principal de priorizar la estabilidad macroeconómica".
"Los esfuerzos de estabilización incluyeron ajustes fiscales específicos para mejorar la eficiencia del gasto público, en particular mediante recortes discrecionales en el gasto de capital. Como resultado, Argentina registró superávits primarios presupuestarios casi todos los meses de 2024", resaltó el organismo.
Como producto de esas medidas, la OCDE considera que "al mejorar la estabilidad macroeconómica e incentivar la inversión a gran escala, Argentina está sentando las bases para una base productiva más dinámica y diversificada".
Sin Plan de Desarrollo y alerta por la industria
Si bien la OCDE elogió el ajuste de Milei que denominó como "modelo de liberalización radical", el organismo considera que el libertario no tiene un plan de desarrollo productivo: "La naturaleza y los objetivos de esta estrategia centrada principalmente en el ajuste fiscal, la liberalización del mercado y la retirada del Estado de los asuntos productivos dificultan su clasificación como un Plan de Desarrollo Productivo (PDP) en el sentido tradicional".
En esa línea, se alerta sobre el perjuicio para la industria nacional: "este modelo enfrenta importantes desafíos en su implementación, especialmente considerando la larga trayectoria industrial de Argentina y sus capacidades productivas acumuladas, que corren el riesgo de verse debilitadas en lugar de potenciadas bajo la trayectoria actual".
