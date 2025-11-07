Pimco pide que Milei elimine las bandas y advirtió: "No invertiremos con este tipo de cambio"

La declaración se conoce en la previa a una reunión del Presidente con inversores en el Council of Americas en Nueva York. Pimco fue uno de los fondos que inyectó grandes cantidades de dólares en bonos durante el gobierno de Mauricio Macri, y luego de millonarias pérdidas por la devaluación de aquellos tiempo se fue del país con la reestructuración de deuda de Alberto Fernández.

Dhawan sostuvo que el gobierno no debería preocuparse por el costo de una flotación libre en este momento, considerando la magnitud del triunfo de Milei el 26-O, cuando LLA le ganó al peronismo a nivel nacional y en los principales distritos electorales, incluida la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, siempre según Bloomberg, advirtió que ningún nivel de apoyo político será suficiente para evitar una eventual corrida cambiaria si Milei no aprovecha el momento para dejar flotar el peso.

"No hay suficiente dinero en un programa bilateral de swap de US$20.000 millones. No hay suficiente dinero en el FMI. Y tampoco lo hay en asociaciones público-privadas para detener una rápida dolarización en Argentina", dijo Dhawan.

“La única medida sostenible es permitir que la moneda se mueva hasta un nivel que frene la dolarización, incentive la repatriación y permita que los mercados de capitales y los mercados privados funcionen”.

Milei le dijo al Financial Times esta semana que mantendrá el esquema cambiario vigente hasta el final de su mandato, en 2027.

Según publicó FT el jueves, Milei echazó "los llamamientos de los inversores para que se permita la libre fluctuación del peso, después de que USA gastara unos 2.000 millones de dólares apuntalando la moneda en el período previo a su victoria en las elecciones de mitad de mandato".

También dijo que "los inversores que abogaban por la libre flotación de la moneda habían sido influenciados por economistas y consultoras locales, que sistemáticamente se han equivocado en este asunto".

Más contenido de Urgente24

Prueba de fuego: Sin asumir formalmente, Diego Santilli ya tiene un gran desafío por delante

Para la OCDE, Javier Milei no tiene "plan de desarrollo" y debilitará a la industria

Trabajadores, encadenados, en una fábrica del ingenio Ledesma

Ola de despidos en TdF: Pasó Javier Milei, la mostró como modelo, y "se pudrió todo"