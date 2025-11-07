La planta de Newsan S.A., una de las principales firmas del sector electrónico en la Argentina, fue visitada hace poco más de un mes, por Javier Milei, quien la calificó entonces como "un ejemplo del modelo productivo que necesita la Argentina", y destacó la interacción con los trabajadores que tuvo "una muy linda experiencia".
BORRARON 150 SONRISAS
Ola de despidos en TdF: Pasó Javier Milei, la mostró como modelo, y "se pudrió todo"
"Nos echaron a todos por igual, sin previo aviso", contó uno de los trabajadores que cayó en la ola de despidos de la empresa "modelo" de Javier Milei con acuerdo de estabilidad laboral hasta diciembre. "Se pudrió todo", dice la UOM.
La foto que trajo el mandatario de Tierra del Fuego estaba plagada de sonrisas. Pero la primera que borró fue la del propio Javier Milei, quien tuvo que suspender inmediatamente sus actividades de campaña ante el repudio local. Las otras tardaron un poco más. Pero fueron 150.
Lo hicieron luego de que la compañía les notificara la desvinculación de su planta. "Nos echaron a todos por igual, sin previo aviso. Hay compañeros con más de 14 años de antigüedad que se enteraron de un día para el otro", contó indignado uno de los despedidos a un sitio local, al que detalló que los despidos fueron sin causa, algunos incluso estando de vacaciones, con licencia médica o en tratamiento de salud.
Por ello, los trabajadores evalúan iniciar acciones legales y realizar medidas de protesta para exigir su reincorporación. Además, la UOM había firmado un acuerdo que garantizaba la estabilidad laboral hasta diciembre, lo cual no se cumplió.
Según 'Crónicas Fueguinas', algunos operarios afirman que "la UOM no quieren recibirnos ni atendernos. Solo nos dicen que 'se pudrió todo' y que no se puede hacer nada"...
Casi que lo había anticipado Leonardo Pérez Bustos, titular de la consultora Neodelfos, este mismo lunes cuando en diálogo con la agencia 'Bloomberg' dijo que la eliminación total de aranceles a los dispositivos móviles "tendrá un impacto negativo en el entramado productivo fueguino, que no estaría logrando ofrecer un marco competitivo frente a esta medida".
Esperan más despidos
Desde la fábrica argumentan que la decisión responde a una "readecuación de personal" frente a la baja en la demanda interna y a las dificultades que atraviesa el sector electrónico por la caída del consumo.
Mientras, fuentes gremiales advierten que la situación en Newsan "es insostenible" y no descartan que la empresa, que produce componentes, fabrica y ensambla productos de marcas como Noblex, Philco, Philips, Motorola, ATMA, Siam, entre otras, defina nuevos despidos durante los próximos días.
Como sea, la tensión crece entre los trabajadores y se esperan también medidas de protesta frente a la planta o en reclamo ante las autoridades laborales provinciales.
