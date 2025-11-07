Ola de despidos en TdF: Pasó Javier Milei, la mostró como modelo, y "se pudrió todo"

image Cuando Javier Milei visitó la planta de Newsan, destacó la interacción con los trabajadores y aseguró que tuvo "una muy linda experiencia".

Casi que lo había anticipado Leonardo Pérez Bustos, titular de la consultora Neodelfos, este mismo lunes cuando en diálogo con la agencia 'Bloomberg' dijo que la eliminación total de aranceles a los dispositivos móviles "tendrá un impacto negativo en el entramado productivo fueguino, que no estaría logrando ofrecer un marco competitivo frente a esta medida".

Esperan más despidos

Desde la fábrica argumentan que la decisión responde a una "readecuación de personal" frente a la baja en la demanda interna y a las dificultades que atraviesa el sector electrónico por la caída del consumo.

Mientras, fuentes gremiales advierten que la situación en Newsan "es insostenible" y no descartan que la empresa, que produce componentes, fabrica y ensambla productos de marcas como Noblex, Philco, Philips, Motorola, ATMA, Siam, entre otras, defina nuevos despidos durante los próximos días.

Como sea, la tensión crece entre los trabajadores y se esperan también medidas de protesta frente a la planta o en reclamo ante las autoridades laborales provinciales.

