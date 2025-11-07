Gimena Accardi volvió a ser el centro de todas las miradas después de una foto que desató rumores de romance justo cuando Nicolás Vázquez disfruta su viaje con Dai Fernández. La actriz apareció abrazada y sonriente junto a un misterioso hombre, y aunque no dijo una palabra, la imagen parece contar mucho más de lo que muestra.
YA LO OLVIDÓ
Gimena Accardi pasó de página: Quién es el hombre que reemplazó a Nico Vázquez
Nicolás Vázquez habría quedado atrás. Gimena Accardi salió en una foto con un misterioso hombre que encendió rumores y abre un nuevo capítulo en su vida.
Ya no es "la ex de": Gimena Accardi se reconstruye en tiempo real
Después de 18 años de relación con Nicolás Vázquez, la separación de Gimena Accardi fue un sacudón mediático. No tanto por el final (las parejas se terminan) sino por lo que vino después: el intento constante del público y los programas de ponerle nombre, causa y reemplazo a algo que, a esta altura, ya le pertenece solo a ella.
En Olga, Gimena dijo sin vueltas que la decisión se tomó tras "un desliz con alguien fuera del medio", al que definió como "random", intentando bajarle el tono a lo que los portales querían convertir en un escándalo.
Desde entonces, la actriz se enfocó en nuevos proyectos junto a su amiga y cineasta Agustina Navarro, se refugió en su grupo de siempre y empezó a construir una imagen más relajada, lejos de la novela mediática. Hasta que Navarro subió esa foto: Gime riendo, con la mano tapando la cámara, mientras un hombre con gorra y tatuajes la abraza por la cintura.
En segundos, los usuarios hicieron su trabajo y descubrieron que el misterioso acompañante era Seven Kayne, el músico de 26 años que la está rompiendo con su tour TRANSMU7ACION.
No hubo comunicado, ni aclaración, ni desmentida. Solo una imagen y una energía distinta. Y ahí está la clave: Accardi no salió a blanquear nada, pero mostró todo. Esa foto fue una jugada calculada, pero también emocional; una forma de decir: "Estoy bien, y no tengo que explicártelo".
Quién es el hombre con el que habría reemplazo a Nicolás Vázquez
El dato de que el joven del abrazo era Seven Kayne (Joaquín Cordovero) se confirmó casi de inmediato gracias al tatuaje visible en su antebrazo izquierdo, idéntico al del artista.
En A la tarde (América TV) y en redes se encargaron de analizar todo como si fuera una escena policial, mientras el propio músico seguía con su gira internacional. Pero lo interesante de todo es el contraste entre los dos mundos: ella, una actriz de televisión que creció entre los sets de Casi Ángeles y el teatro; él, un referente de la generación del trap que empezó subiendo canciones a YouTube en 2017.
Seven Kayne debutó con Si te lastimé y colaboró con Bizarrap, construyendo un perfil más sensible y melódico que el promedio del género, y se ganó un público fiel. En entrevistas, contó que su camino arrancó "acompañando a mi hermano en bares, haciendo coros, tocando para pocos". Y cuando se animó a mostrar su voz, el salto fue inmediato. Hoy, con 26 años, llena salas y es parte de una movida que cambió el sonido de la música argentina.
Que aparezca junto a Gimena cuando ella atraviesa un momento de reinvención personal y profesional no parece casual. Aunque ninguno confirmó nada, la complicidad en la foto dice muchísimo. En el fondo, tal vez no importe si hay romance o solo afinidad: lo que la imagen refleja es una mujer que ya no se define por su pasado, sino por lo que está eligiendo ahora.
Mientras Nico Vázquez y Dai Fernández suben selfies desde Times Square, Gime se muestra en un sillón, riendo y abrazada. Sin guion, sin hashtags, sin aclaraciones. Y eso, cuando todo se sobreactúa, es probablemente su gesto más auténtico en mucho tiempo.
