El gesto que delató a Gimena Accardi al hablar de Nico Vázquez y Dai Fernández

La mirada, los gestos, la forma en que suspira entre frases... todo en Gimena habla de una mujer que eligió la paz, pero todavía procesa la herida. No hay resentimiento, pero sí una incomodidad latente, como si todavía estuviera acomodando las piezas de una historia larga, de esas que no se cierran de un día para otro. Y eso se nota, incluso cuando la boca sonríe.

Primer viaje juntos: Cómo avanzan Nico Vázquez y Dai Fernández

Mientras tanto, Nicolás Vázquez y Dai Fernández arman las valijas para viajar a Filadelfia, donde cerrarán acuerdos para la nueva etapa de Rocky, la obra que los unió. El viaje tiene excusa laboral (van a filmar contenido y firmar con la productora de Sylvester Stallone), pero en la práctica será su primer viaje juntos.

"Hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora estoy tratando de sentirme bien", contó el actor en SQP. Fue una confesión sincera, sin filtros, de alguien que viene de una separación larga (18 años de relación) y todavía busca acomodarse emocionalmente. "La próxima relación mía quiero que sea para adentro. Me van a ver un poco más aburrido, pero me cuesta mucho porque si abrís esa puerta después es muy difícil cerrarla", explicó en la misma nota.

image Nicolás Vázquez y Dai Fernández preparan su primer viaje juntos a Filadelfia. Buscan disfrutar del vínculo con cautela, mientras Gime procesa su separación y mantiene buena relación con ambos.

Dai, por su parte, también fue cuidadosa. En LAM (América) dijo: "No hay nada que salir a blanquear. No hay nada que confirmar". Y agregó que su entorno la acompaña mucho: "Me apoyan mis amigos, mi familia, compañeros. Todos me quieren, me sostienen y me bancan". Una declaración que suena a resguardo, a no querer entrar en la rueda mediática que siempre se activa cuando el amor se cruza con la fama.

Lo cierto es que, aunque ellos quieran mantener el bajo perfil, el contexto los empuja a estar en el centro de la escena. No sólo porque la cronología del romance genera debate, sino porque el público sigue leyendo esta historia como una saga que empezó con Casi Ángeles y sigue, de algún modo, hasta hoy.

En ese espejo mediático, Nico intenta recomponer, Dai trata de no quemarse con la exposición, y Gime juega el papel más difícil de todos: el de la ex que, aunque dice estar en paz, todavía tiene algo para procesar.

Porque, al final, más allá de todo, lo que se ve en esta historia es algo muy simple y muy humano: tres personas tratando de encontrar su lugar cuando el amor cambia de forma, pero no desaparece.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Dólar arriba de $1.500: "Ni 2 Tesoros pueden sostener la banda"

Selección Argentina 0 - Marruecos 2: tras un Mundial Sub 20 espectacular, solo faltó coronar

Plazos fijos con tasas por las nubes: Ganan los ahorristas, pero se hunde el crédito

Confirmado el cierre de bancos por 96 hs consecutivas: A partir de cuándo y por qué

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche