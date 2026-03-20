El conductor Nicolás Occhiato rompió el silencio en su paso por el programa Sálvese quien pueda y habló sin filtros sobre su presente y las tensiones en el mundo del streaming. En diálogo con Yanina Latorre, se refirió tanto al crecimiento de LUZU TV como a su enfrentamiento con Migue Granados, en medio de la competencia con OLGA.
"HAY COSAS QUE NO ME GUSTARON"
Fuerte descargo de Nicolás Occhiato: Críticas a OLGA y distancia total con Migue Granados
Nicolás Occhiato habló de las internas en el streaming, destacó el crecimiento de LUZU TV y opinó sin filtros sobre el conflicto con su principal competencia.
Lejos de esquivar la polémica, el invitado dejó en claro que el conflicto no es solo profesional, sino también personal. Aunque evitó dar detalles específicos, apuntó contra el entorno del rosarino y sugirió que hubo actitudes que no le gustaron. Según deslizó, ciertas situaciones marcaron un quiebre que hoy parece difícil de recomponer.
En ese sentido, mencionó directamente a los hermanos Luis y Bernarda Cella, vinculados al canal que se posiciona como su principal competidor, como parte de esas diferencias. “Hay cosas que no me gustaron, ciertas formas de manejo”, expresó, dejando entrever que esas experiencias deterioraron el vínculo. Actualmente, aseguró que no mantiene relación ni con ese grupo.
Además, también habló sobre su relación con Flor Vigna. Recordó que en sus inicios era conocido como “el novio de”, pero destacó que ambos lograron construir su propio camino. En la actualidad mantienen un trato cordial, aunque sin contacto frecuente, en un presente donde el empresario vuelve a quedar en el centro de la escena.
Qué dijo Nicolás Occhiato del presente musical de Flor Vigna
Nicolás Occhiato a su vez aprovechó para referirse al presente laboral de Flor Vigna quien optó por dejar a un lado su faceta actoral para apostar por la música.
"La está remando y es difícil. Hacer una carrera musical es dificilísimo. Ella es muy laburadora, va para adelante y le mete”, expresó al respecto.
Asimismo, fiel a su estilo incisivo, Yanina Latorre le consultó sobre que sentía cuando su exnovia usaba su relación como inspiración y le dedicaba canciones como "Mi ex tenía razón".
Con buena onda y lejos de generar polémica, respondió: “Me río. Entiendo muy bien que cuanto más popular sos, más gente no le va a caer bien o no le va a gustar. Y está perfecto”.
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