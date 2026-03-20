Fuerte descargo de Nicolás Occhiato: Críticas a OLGA y distancia total con Migue Granados

Además, también habló sobre su relación con Flor Vigna. Recordó que en sus inicios era conocido como “el novio de”, pero destacó que ambos lograron construir su propio camino. En la actualidad mantienen un trato cordial, aunque sin contacto frecuente, en un presente donde el empresario vuelve a quedar en el centro de la escena.

Qué dijo Nicolás Occhiato del presente musical de Flor Vigna

Nicolás Occhiato a su vez aprovechó para referirse al presente laboral de Flor Vigna quien optó por dejar a un lado su faceta actoral para apostar por la música.

"La está remando y es difícil. Hacer una carrera musical es dificilísimo. Ella es muy laburadora, va para adelante y le mete”, expresó al respecto.

Asimismo, fiel a su estilo incisivo, Yanina Latorre le consultó sobre que sentía cuando su exnovia usaba su relación como inspiración y le dedicaba canciones como "Mi ex tenía razón".

Con buena onda y lejos de generar polémica, respondió: “Me río. Entiendo muy bien que cuanto más popular sos, más gente no le va a caer bien o no le va a gustar. Y está perfecto”.

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