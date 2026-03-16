Elizabeth Vernaci debutó con nuevo programa en OLGA con el pie izquierdo

Elizabeth Vernaci no se olvida de Viviana Canosa

Por otro lado, hace algunos días Elizabeth Vernaci aprovechó el programa que conduce por Pop Radio para recordar las acusaciones de Viviana Canosa en su programa Viviana en vivo donde apuntó tanto en su contra como también así figuras como Marley, Florencia Peña y Lizy Tagliani, entre otros.

"Es un papelón chicos, lo que queremos con Flor Peña y Lizy Tagliani es también que esto se prohíba. Tiene que haber una ley que diga que vos no podés decir cualquier cosa de otro", exigió.

Y sumó: "No podés decir cualquier cosa porque a mí se me cantó y me levanté loca. Tiene que haber una ley que cuide a la gente y que haya un castigo a alguien que hace algo así. Tiene que haber un castigo claro, no solamente económico".

De esta manera, no solo dejó en claro que no olvida lo que pasó sino que el pedido de una normativa que proteja a los trabajadores de prensa y figuras públicas de acusaciones infundadas reabrió el debate sobre la ética periodística.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Carlos Presti, general con 4 soles y pocas luces

La mora no encuentra techo y ya preocupa a todo el sistema

Acá lo que molesta es que la gente se quiera

La traición de Martín Varsavsky se asoma a los 50 años de la tragedia

Yassine Bounou confirmó su decisión ante una oferta de River: "Quiero..."