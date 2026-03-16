Durante el mediodía del domingo (15/03) el canal de streaming OLGA anunció mediante un evento que realiaron en la esquina de Humboldt y Cabrera, donde se encuentra ubicado el estudio, cómo será la nueva programación y sorprendieron al hacer público que Elizabeth Vernaci sería la encargada de inaugurar la temporada actual.
TENSIÓN EN EL AIRE
Elizabeth Vernaci debutó con nuevo programa en OLGA con el pie izquierdo
El debut de Elizabeth Vernaci tuvo un momento tenso al aire cuando la conductora interrumpió el programa para cuestionar a la producción en medio del ciclo.
Fue así que la reconocida conductora junto a Paulo Kablan y Marcos Aramburu dieron inicio al ciclo M@taron al profe de zumba. Sin embargo, el comienzo no fue el esperado. Es que luego de un breve momento la locutora se tomó un espacio para anunciar que finalmente no se llamará de esa manera. "Este programa se va a llamar: Amanece, que no es poco", de inmediato la gráfica se modifico y de esa forma decretó el cambio en pleno aire. Asimismo, rápidamente aprovechó para lanzar una crítica inesperada hacia la producción que quedó bajo el mando de Juan Ferrari.
Con evidente fastidio, señaló que le habían entregado varios papeles pero que no contaba con el material que necesitaba para conducir el ciclo, y lanzó una advertencia dirigida al equipo detrás de cámara. Su reacción, sumada a los comentarios sobre las conversaciones que se escuchaban del otro lado del estudio, dejó en evidencia un clima tenso en el arranque del envío.
Elizabeth Vernaci no se olvida de Viviana Canosa
Por otro lado, hace algunos días Elizabeth Vernaci aprovechó el programa que conduce por Pop Radio para recordar las acusaciones de Viviana Canosa en su programa Viviana en vivo donde apuntó tanto en su contra como también así figuras como Marley, Florencia Peña y Lizy Tagliani, entre otros.
"Es un papelón chicos, lo que queremos con Flor Peña y Lizy Tagliani es también que esto se prohíba. Tiene que haber una ley que diga que vos no podés decir cualquier cosa de otro", exigió.
Y sumó: "No podés decir cualquier cosa porque a mí se me cantó y me levanté loca. Tiene que haber una ley que cuide a la gente y que haya un castigo a alguien que hace algo así. Tiene que haber un castigo claro, no solamente económico".
De esta manera, no solo dejó en claro que no olvida lo que pasó sino que el pedido de una normativa que proteja a los trabajadores de prensa y figuras públicas de acusaciones infundadas reabrió el debate sobre la ética periodística.
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