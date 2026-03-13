Yassine Bounou confirmó su decisión ante una oferta de River: "Quiero..."

“Para ir a Argentina se tiene que dar un poco todo. No se dio la oportunidad, pero siempre hubo buena honda con River. Con gente del club también, cuando venían a ver a Montiel y Ocampos me regalaban también una camiseta, me hacían sentir uno más. Quiero vivir esa pasión del fútbol en Argentina”, comentó Bono, quien reconoció en más de una oportunidad que es hincha del Millonario y que le gustaría vivir la experiencia de defender la camiseta de La Banda.