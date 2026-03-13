El ciclo de Eduardo Coudet como entrenador de River comenzó con el pie derecho con lo que fue victoria ante Huracán por 2-1 en Parque Patricios. Más allá de la actualidad ya se empieza a hablar del próximo mercado de pases donde empieza a sonar con mayor fuerza la posibilidad de que Yassine Bounou, arquero marroquí, llegue como refuerzo.
ROMPIÓ EL SILENCIO
Yassine Bounou confirmó su decisión ante una oferta de River: "Quiero..."
Yassine Bounou rompió el silencio y habló puntualmente de la chance de llegar a la Argentina para jugar en River.
El arco de River está transitando por un periodo particular ya que Franco Armani se encuentra lesionado y no se sabe a ciencia cierta cuándo podrá saltar nuevamente al campo de juego aunque lo que sí es un hecho es que a fin de año se le termina su contrato con el Millonario y no renovará. El que lo está reemplazando y de gran forma es Santiago Beltrán.
El joven de 21 años que comenzó a atajar por la lesión de Armani y la salida de Jeremías Ledesma está demostrando partido a partido que está a la altura de River. No obstante, Eduardo Coudet quiere a un arquero de experiencia para afrontar grandes batallas y según informó Hernán Castillo en Love Stream la dirigencia tiene pensado buscar a Yassine Bounou, mejor conocido como Bono.
Bono ilusiona a todo River
En medio de esto fue el propio Bono quien rompió el silencio dialogando con Ataque Futbolero y allí dejó en claro lo que piensa sobre la posibilidad de llegar a River y al fútbol argentino. “Cuando estuve en Sevilla hubo un final de temporada donde yo tenía que salir del Sevilla pero tampoco salió algo de que nadie quisiera ficharme desde Argentina. No era fácil”, reconoció en primer lugar.
“Para ir a Argentina se tiene que dar un poco todo. No se dio la oportunidad, pero siempre hubo buena honda con River. Con gente del club también, cuando venían a ver a Montiel y Ocampos me regalaban también una camiseta, me hacían sentir uno más. Quiero vivir esa pasión del fútbol en Argentina”, comentó Bono, quien reconoció en más de una oportunidad que es hincha del Millonario y que le gustaría vivir la experiencia de defender la camiseta de La Banda.
Ahora mismo Bono se encuentra en Al Hilal, uno de los equipos más poderosos de Arabia Saudita, donde renovó recientemente su contrato hasta 2028. Más allá de esto, River irá a buscarlo con una propuesta seria y allí se verá si el arquero muestra buena voluntad y exista la chance de negociar. El Marroquí no cerró la puerta pero sí dejó en claro que es complejo.
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