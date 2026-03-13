Se viven horas de incertidumbre en torno a la Finalissima 2026 ya que quedan 14 días para la fecha pautada para el encuentro entre Argentina y España y todavía no hay sede. En medio de todo esto surgió una información más que llamativa donde los jugadores de la Scaloneta aceptarían las condiciones de La Furia por un insólito motivo.
"COSTUMBRES"
Finalissima 2026: el insólito motivo por el que Argentina aceptaría jugar bajo las condiciones de España
En las últimas horas se reveló la razón por la que los jugadores de la Selección Argentina quieren jugar la Finalissima antes del Mundial.
En principio la Finalissima 2026 se iba a jugar en Qatar el próximo 27 de marzo pero esta sede quedó descartada debido al conflicto bélico que se desató en Medio Oriente. A causa de esto la Real Federación Española de Fútbol y la UEFA comenzaron a moverse para que el choque se termine jugando en el Santiago Bernabéu de Madrid, una cuestión que lógicamente fue rechazada por la AFA.
En medio de diferentes rumores surgió la información de que todo podría terminar en el aplazamiento de la Finalissima 2026 por falta de acuerdo dirigencia, pero curiosamente todo podría destrabarse gracias a los jugadores de la Selección Argentina y todo sería por un insólito motivo que va más allá de lo que pasa en los escritorios y adentro de la cancha.
¿Se juega la Finalissima por cábala?
Narella Senra aseguró en el programa No Ve La Hora de DSports Radio que a los jugadores de la Selección Argentina les interesa y mucho jugar la Finalissima antes del próximo mundial “por cábala”, recordando que en 2022 la Scaloneta jugó y ganó la Finalissima contra Italia en Wembley y apenas unos meses más tarde se coronó en Qatar.
“Se sabe que es una selección recontra cabulera con los caramelos de Paredes y De Paul, el muñeco maldito, la foto jugando al truco…”, afirmó la cronista que cubre el día de la Selección Argentina y que tiene cercanía a los jugadores. ¿Es esto suficiente para que finalmente la AFA acepte jugar la Finalissima bajo las condiciones de España y UEFA?
Más allá de que los jugadores tienen el deseo de afrontar la Finalissima e incluso Lionel Scaloni tiene la intención de que se lleve a cabo el choque para poder probar y aceitar la maquinaria antes del Mundial, está claro que no quieren darle toda la fiesta a España y lo que sí o sí no se negocia es que se juegue en Madrid, pero sí se aceptaría jugar en cualquier otro sitio de Europa. Ahora mismo es Roma el sitio que cuenta con más chances de albergar el choque entre el campeón de América y el campeón de Europa.
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