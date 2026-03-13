Finalissima 2026: el insólito motivo por el que Argentina aceptaría jugar bajo las condiciones de España

Más allá de que los jugadores tienen el deseo de afrontar la Finalissima e incluso Lionel Scaloni tiene la intención de que se lleve a cabo el choque para poder probar y aceitar la maquinaria antes del Mundial, está claro que no quieren darle toda la fiesta a España y lo que sí o sí no se negocia es que se juegue en Madrid, pero sí se aceptaría jugar en cualquier otro sitio de Europa. Ahora mismo es Roma el sitio que cuenta con más chances de albergar el choque entre el campeón de América y el campeón de Europa.

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