La Finalissima entre la Selección Argentina y España es uno de los partidos más esperados en el mundo del fútbol, ya que muchos consideran que los equipos dirigidos por Lionel Scaloni y Luis de la Fuente son actualmente los dos mejores del planeta.
¿QUÉ PASARÁ?
Fuerte alarma por la Finalissima entre Argentina y España: "Suspensión"
Siguen los idas y vueltas entre AFA y RFEF (Conmebol y UEFA) por la Finalissima entre la Selección Argentina y España.
Sin embargo, la organización del encuentro atraviesa algunas complicaciones. Debido al conflicto bélico en Medio Oriente, todo indica que Qatar, que inicialmente iba a ser la sede del partido, finalmente no albergará el evento.
Ante este panorama, comenzaron a surgir distintas alternativas y ya hay idas y vueltas entre las asociaciones y los organizadores para definir cuál será el escenario del encuentro.
AFA (Argentina) vs RFEF (España)
En la mañana del jueves 12 de marzo en Argentina, distintos medios españoles comenzaron a afirmar que la Finalissima entre Argentina y España se disputaría en el estadio Santiago Bernabéu.
Sin embargo, poco después varios periodistas argentinos con llegada a la AFA señalaron que la Asociación del Fútbol Argentino no estaría dispuesta a aceptar que el partido se juegue en territorio español. Incluso el propio Claudio Chiqui Tapia lanzó una chicana al respecto al señalar que le gustaría que el encuentro se disputara en el estadio Monumental.
Ya por la noche de ese mismo jueves, Tapia se reunió con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Según informó el periodista Esteban Edul, ambos coinciden en que el encuentro no debería disputarse en suelo español.
El propio Edul explicó: “Lo de jugar en River fue simplemente una chicana, apuntada a que si España pretende jugar de local, Argentina también”.
¿Se juega la Finalissima o se suspende?
Brindando más detalles sobre la reunión entre Claudio Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez, el periodista Esteban Edul aseguró: “Quedaron en tener una videoconferencia al mediodía para ofrecerle hoy mismo a la UEFA alguna alternativa dentro de Europa, como pueden ser Portugal, Italia o Inglaterra”.
Es decir, el principal inconveniente para la AFA sería que la Finalissima se dispute en España.
De todas maneras, el periodista de ESPN también advirtió: “En caso de no haber acuerdo, se suspenderá”. En una línea similar se expresó Diego Monroig, quien explicó: “Por reglamento, la UEFA debe elegir la sede, pero con el consentimiento de AFA y Conmebol. Si UEFA y la Federación Española se mantienen firmes en que para ellos es Bernabéu o suspensión, AFA y Conmebol están dispuestos a suspender el partido”.
En cuanto al entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, Monroig señaló: “Scaloni está tan molesto como De la Fuente”. Por su parte, Esteban Edul agregó: “Scaloni está absolutamente incómodo con la situación. Ya armó una preselección que fue enviada a los clubes, pero no tener claro el panorama en la última convocatoria antes del Mundial es un problema grande para el entrenador”.
Todo indica que serán horas movidas para definir dónde se disputará el encuentro o, en su defecto, si finalmente se suspende el partido entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa.
+ EN GOLAZO24
Ganó todo en River, lo echó Gallardo y podría llegar a San Lorenzo
Preocupación en River Plate por lo que afirman sobre Kendry Páez
Impacto total en Boca por lo que contó Federico Bulos sobre Claudio Úbeda