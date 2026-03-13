Fuerte alarma por la Finalissima entre Argentina y España: "Suspensión"

Ya por la noche de ese mismo jueves, Tapia se reunió con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Según informó el periodista Esteban Edul, ambos coinciden en que el encuentro no debería disputarse en suelo español.

El propio Edul explicó: “Lo de jugar en River fue simplemente una chicana, apuntada a que si España pretende jugar de local, Argentina también”.

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¿Se juega la Finalissima o se suspende?

Brindando más detalles sobre la reunión entre Claudio Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez, el periodista Esteban Edul aseguró: “Quedaron en tener una videoconferencia al mediodía para ofrecerle hoy mismo a la UEFA alguna alternativa dentro de Europa, como pueden ser Portugal, Italia o Inglaterra”.

Es decir, el principal inconveniente para la AFA sería que la Finalissima se dispute en España.

De todas maneras, el periodista de ESPN también advirtió: “En caso de no haber acuerdo, se suspenderá”. En una línea similar se expresó Diego Monroig, quien explicó: “Por reglamento, la UEFA debe elegir la sede, pero con el consentimiento de AFA y Conmebol. Si UEFA y la Federación Española se mantienen firmes en que para ellos es Bernabéu o suspensión, AFA y Conmebol están dispuestos a suspender el partido”.

En cuanto al entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, Monroig señaló: “Scaloni está tan molesto como De la Fuente”. Por su parte, Esteban Edul agregó: “Scaloni está absolutamente incómodo con la situación. Ya armó una preselección que fue enviada a los clubes, pero no tener claro el panorama en la última convocatoria antes del Mundial es un problema grande para el entrenador”.

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Todo indica que serán horas movidas para definir dónde se disputará el encuentro o, en su defecto, si finalmente se suspende el partido entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa.

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