Finalissima 2026: Se desató una guerra entre Argentina y España

image

AFA no quiere la Finalissima en Madrid

La UEFA y la RFEF veían con buenos ojos jugar en el Bernabéu siempre y cuando la AFA acepte y lógicamente desde la Asociación del Fútbol Argentino y Conmebol rechazaron de inmediato a Madrid como sede por el simple hecho de que quedaría anulada la neutralidad del escenario al llevarse a cabo en nada menos que la capital de España. En ese sentido, Claudio Tapia habló públicamente y como una especia de devolución indicó que desea que el duelo “se juegue en el Monumental”