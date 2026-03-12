La Finalissima 2026 sigue siendo uno de los temas de agenda más importantes en el mundo del fútbol sobre todo porque la fecha pautada para dicha cita es el 27 de marzo y a esta hora todavía no hay sede confirmada. Ahora se supo que se desató una guerra entre Argentina y España para definir dónde se jugará el partido.
CLIMA CALIENTE
Finalissima 2026: Se desató una guerra entre Argentina y España
Europa propuso al Santiago Bernabéu como sede para la Finalissima 2026, AFA se negó y empezó un fuego cruzado.
La Finalissima 2026 se iba a jugar en el estadio Lusail de Qatar, mismo sitio donde se llevó a cabo la final del Mundial 2022. Debido al conflicto bélico que se desató en Medio Oriente esto comenzó a estar puesto en duda y a pesar de que las autoridades qataríes sostienen que están las condiciones dadas para llevar a cabo el encuentro, tanto jugadores de España como de Argentina rechazan ir a dicho país.
Esta mañana surgió una noticia más que llamativa ya que medios españoles indicaron que el estadio que comenzaba a picar en punta para ser sede de la Finalissima 2026 es el Santiago Bernabéu de Madrid. Cabe señalar que en el acuerdo al que llegaron UEFA y Conmebol, es la confederación europea la encargada de organizar este duelo y por ende de buscar la mejor sede posible.
Anulada la chance de jugar en Qatar por la guerra, ahora el que ofreció una buena cantidad de dinero para realizar el encuentro es Madrid, apuntando al Santiago Bernabéu como recinto. Sin embargo, parece que este tampoco será el sitio donde se llevará a cabo el encuentro entre Argentina y España ya que la AFA puso el grito en el cielo.
AFA no quiere la Finalissima en Madrid
La UEFA y la RFEF veían con buenos ojos jugar en el Bernabéu siempre y cuando la AFA acepte y lógicamente desde la Asociación del Fútbol Argentino y Conmebol rechazaron de inmediato a Madrid como sede por el simple hecho de que quedaría anulada la neutralidad del escenario al llevarse a cabo en nada menos que la capital de España. En ese sentido, Claudio Tapia habló públicamente y como una especia de devolución indicó que desea que el duelo “se juegue en el Monumental”
Ahora hay una disputa enorme entre AFA, RFEF, UEFA y Conmebol por ver dónde se lleva a cabo la Finalissima 2026 a 15 días de la fecha establecida. Desde el ente Sudamericano dejaron en claro que aceptan jugar dentro de Europa en otro país que no sea España y asoman Londres o Portugal como posibles sedes, pero en caso de que no haya acuerdo hay posibilidades de que finalmente el choque quede postergado para más adelante.
