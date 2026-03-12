Talento IT femenino argentino gana espacio en mercados globales tecnológicos

También en el campo del análisis de datos y el marketing digital emergen especialistas que trabajan en herramientas de automatización y estrategias basadas en información, cada vez más demandadas por compañías que operan en distintos países.

lorena comino Lorena Comino.

El papel de los datos en la expansión empresarial

La expansión de negocios digitales también puso en el centro del escenario al análisis de datos. Hoy muchas decisiones estratégicas de las empresas dependen de la capacidad de interpretar grandes volúmenes de información sobre usuarios, consumo y comportamiento online.

En ese terreno aparecen profesionales como María Eugenia García Cueto, vinculada a proyectos de marketing automation y análisis de datos para compañías que buscan mejorar su comunicación digital y optimizar sus procesos comerciales.

Este tipo de perfiles se volvió clave para organizaciones que operan en mercados internacionales y necesitan adaptar sus estrategias a públicos diversos.

María Eugenia García Cueto María Eugenia García Cueto.

Redes profesionales y nuevas formas de liderazgo

Otro factor que impulsa el crecimiento del talento femenino argentino en mercados internacionales es la consolidación de redes profesionales. En ese terreno se destaca Natalia González Amato, fundadora de Cada Una, comunidad que impulsa el liderazgo femenino en el ecosistema empresarial argentino. Estas iniciativas buscan fortalecer vínculos, compartir conocimiento y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Estas redes no solo funcionan como espacios de intercambio, sino también como plataformas para visibilizar proyectos liderados por mujeres en sectores donde históricamente la representación femenina fue menor.

En muchos casos, además, estas iniciativas están conectadas con comunidades globales de tecnología y emprendimiento, lo que facilita la inserción de profesionales latinoamericanas en circuitos internacionales de innovación.

Natalia González Amato Natalia González Amato.

Empresas creativas que también se internacionalizan

El fenómeno no se limita al sector tecnológico. En el ámbito del branding y la comunicación estratégica también aparecen casos de expansión hacia mercados internacionales.

En ese escenario se destacan proyectos como VEO Branding Company, impulsado por Rosalía Guardatti y María Lucía Litardo, que desarrolla estrategias de identidad de marca para empresas de distintos países de América Latina.

El crecimiento de este tipo de estudios muestra cómo el talento creativo argentino también encuentra oportunidades en un mercado global cada vez más conectado. En esa misma línea, Mariela Mociulsky, CEO de Trendsity, consultora especializada en investigación de mercado y tendencias de consumo, aporta una mirada sobre los cambios culturales que atraviesan las organizaciones y los mercados de la región.

Mariela Mociulsky Mariela Mociulsky.

Proyección internacional del talento argentino

La presencia creciente del talento femenino argentino en mercados internacionales forma parte de una transformación más amplia dentro de la economía del conocimiento. En los últimos años, los servicios basados en tecnología, datos y creatividad se consolidaron como uno de los sectores con mayor potencial de exportación para el país.

En ese contexto, el desarrollo de nuevos liderazgos y la expansión de empresas hacia otros mercados aparecen como factores clave para sostener la competitividad regional.

La participación cada vez mayor de mujeres en puestos de decisión dentro de estas industrias sugiere, además, que el proceso de internacionalización del talento argentino también está redefiniendo las formas de liderazgo dentro del sector tecnológico y creativo.

----------------------

Más contenido de Urgente24

De Milei a Núñez, del "intento de golpe" a la "extorsión": Mucho ruido y pocos tribunales

Dos denuncias penales contra Adorni: Crece la presión opositora y aparece archivo demoledor

Durísimo comunicado de la UIA contra Milei, y una advertencia

Adornigate: Milei opacado, Bullrich sonríe y ¿se viene el golpe letal?