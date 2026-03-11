Durísimo comunicado de la UIA contra Milei, y una advertencia

Para cerrar, la entidad industrial aclaró que "no existe ninguna denuncia ni delito que involucre a las personas o sectores que han sido objeto de estos agravios, tratándose simplemente de una opinión que, al provenir de la máxima autoridad del país, adquiere una relevancia institucional inevitable".

Javier Milei desconcertó en NY: "Too much"

Cabe recordar que el discurso de Javier Milei en la Argentina Week desconcertó a muchos de los asistentes, y las reacciones fueron mayoritariamente negativas: hubo coincidencias en que no era el ámbito propicio para este tipo de declaraciones, cuando el objetivo del evento era buscar inversiones.

Los corresponsales de diversos medios en NY recogieron opiniones de asistentes al evento, en estricto off the record, que consideraron que no había sido muy feliz la embestida del Presidente contra los “empresarios prebendarios” en ese ámbito del mundo de las inversiones. Si bien algunos ponderaron el estilo directo y frontal del mandatario argentino, cuestionaron que “no debería haber gastado tanto tiempo en sus peleas con los empresarios, tampoco tanto tiempo a temas teóricos, menos filosofía”.

“Sabemos que Milei da ese tipo de discursos. Para un público argentino está bien, pero no para JPMorgan”, remarcó una persona ligada al mundo de las finanzas, citado por Clarín.

"No sé si está bueno hacerlo en este ambiente“, dijo uno de los banqueros presentes al diario La Nación. “Le podría haber hablado más a los inversores”, señaló.

“No fue un mensaje tan orientado a ‘vender’ las oportunidades del país, y los ataques taparon en parte eso”, indicó un empresario del sector energético con negocios en la Argentina.

“Acá la gente vino a entender la cambios, a ver cuánta confianza despierta Argentina. No sé si es la mejor estrategia pegarle así a empresarios tan conocidos”, aseguró otro de los asistentes a Infobae. “ Too much”, resumió un CEO que un rato antes se fotografió con el mandatario.

