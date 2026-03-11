Israel lanzó una nueva ola de bombardeos contra Irán y atacó decenas de instalaciones vinculadas al régimen y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, en el marco de la creciente escalada militar que atraviesa Medio Oriente desde fines de febrero.
GOLPE A LA ESTRUCTURA MILITAR
Israel redobla la ofensiva: Bombardea bases de la Guardia Revolucionaria dentro de Irán
La aviación israelí atacó decenas de objetivos militares del régimen iraní, incluidos centros de drones y misiles de la Guardia Revolucionaria.
Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la ofensiva fue ejecutada por la fuerza aérea israelí y alcanzó distintos puntos del territorio iraní, publica la agencia NA. Donald Trump lo anunció el martes 10/03
De acuerdo con las autoridades israelíes, los ataques se dirigieron contra infraestructuras militares y centros operativos utilizados por la Guardia Revolucionaria para planificar y ejecutar ataques, incluidos complejos vinculados al desarrollo y despliegue de drones y misiles.
Entre los blancos alcanzados aparece el cuartel general desde donde se coordinaban operaciones con vehículos aéreos no tripulados contra territorio israelí, según indicaron fuentes militares.
Golpe a la estructura militar iraní
Las FDI señalaron que la ofensiva tuvo como objetivo "debilitar las capacidades militares del régimen iraní y reducir su infraestructura operativa"
Entre los sitios alcanzados se encuentran bases militares, instalaciones de seguridad y complejos logísticos vinculados a unidades especiales de la Guardia Revolucionaria, distribuidos en distintas ciudades iraníes.
En jornadas previas, Israel también bombardeó centros estratégicos en Teherán, Isfahán y otras zonas del país, incluyendo instalaciones relacionadas con el programa de drones y depósitos de municiones.
Estas operaciones forman parte de una campaña militar más amplia con la que Israel busca golpear la estructura militar de Irán, en un escenario regional cada vez más volátil.
