Israel redobla la ofensiva: Bombardea bases de la Guardia Revolucionaria dentro de Irán

image Muestra del ataque israelí a las fuerzas militares de Irán

Golpe a la estructura militar iraní

Las FDI señalaron que la ofensiva tuvo como objetivo "debilitar las capacidades militares del régimen iraní y reducir su infraestructura operativa"

Entre los sitios alcanzados se encuentran bases militares, instalaciones de seguridad y complejos logísticos vinculados a unidades especiales de la Guardia Revolucionaria, distribuidos en distintas ciudades iraníes.

En jornadas previas, Israel también bombardeó centros estratégicos en Teherán, Isfahán y otras zonas del país, incluyendo instalaciones relacionadas con el programa de drones y depósitos de municiones.

Estas operaciones forman parte de una campaña militar más amplia con la que Israel busca golpear la estructura militar de Irán, en un escenario regional cada vez más volátil.

