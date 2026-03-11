Día 12: Irán no cae y empieza a desesperar al sector petrolero

Por el Estrecho de Hormuz circula en torno al 20% del suministro global de petróleo.

De cara a los consumidores, esta tendencia ya se tradujo en aumentos de costos. De manera directa con el alza del combustible en varios países, los efectos económicos podrían extenderse incluso más allá empujando una onda expansiva inflacionaria.

Para evitar esto último, que podría ser especialmente perjudicial para la Casa Blanca de Donald Trump y sus aspiraciones electorales, la Agencia Internacional de Energía (AIE) avanzaría en el lanzamiento de una recomendación global de liberación de reservas por 400 millones de barriles de petróleo en 90 días para retomar la estabilidad en las cotizaciones. Se trataría de la mayor intervención histórica del organismo, que en caso de concretarse superaría la recomendación de 2022 cuando Rusia invadió Ucrania y se apuntó a desplegar reservas por 182 millones de barriles.

Sigue la suba

Mientras tanto, el mercado sigue con reacciones defensivas ante las intervenciones militares en Medio Oriente. En la previa a la apertura de los mercados, el barril de crudo cotizaba por encima de los 90 dólares en Wall Street, con expectativas de ascenso para lo que resta de la jornada.

Esta tendencia habría motivado a Japón a encabezar la liberación de reservas y así intentar contener los efectos inflacionarios que se pueden desencadenar en apenas días más de conflicto bélico.

