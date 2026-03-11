La intervención militar que Estados Unidos e Israel desplegaron en Irán contra el régimen ayatolá cumple su duodécimo día y sus efectos a nivel internacional empiezan a profundizar, en especial en el campo energético y del petróleo. Con refinerías del Golfo y el Estrecho de Hormuz como blanco principal de la represalia iraní, el flujo del suministro de crudo en el mundo sigue bajo amenaza.
PIDEN LIBERAR RESERVAS
Día 12: Irán no cae y empieza a desesperar al sector petrolero
El conflicto bélico en Irán pasó su día “más intenso” según la Casa Blanca. La persistencia del régimen ayatolá genera alta preocupación petrolera.
Respecto a esto último, la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO) confirmó que al menos tres embarcaciones internacionales fueron blanco de ataques mientras navegaban por el Estrecho en una de las intervenciones más recientes de las fuerzas iraníes, que mantienen la estrategia de poner bajo estrés a la logística global energética ante la imposibilidad de herir directamente territorio estadounidense o israellí.
Las tres embarcaciones en cuestión fueron alcanzadas por distintos proyectiles, sufriendo diversos daños aunque sin registrar fallecidos. Se trata de el buque granelero Mayuree Naree de bandera tailandesa, el buque portacontenedores One Majesty con bandera japonesa y el Star Gwyneth, otro granelero con bandera de Islas Marshall.
Si bien ninguna de las embarcaciones que fueron impactadas transportaban petróleo crudo como carga principal, los hechos aumentaron el nivel de tensión en la zona, elevando o cancelando los contratos por seguros e impidiendo el normal desarrollo del tránsito internacional.
Irán estira la resistencia y cruje el petróleo
Mientras prosiguen los ataques aéreos en territorio iraní y en los países vecinos del Golfo Pérsico, el mercado internacional del petróleo ha reaccionado de manera dispar, con subas y bajas sin precedentes cercanos en las distintas cotizaciones. Esto último como respuesta a una posible caída de buena parte del suministro global que deriva del producido en los países árabes y alrededores.
Por el Estrecho de Hormuz circula en torno al 20% del suministro global de petróleo.
De cara a los consumidores, esta tendencia ya se tradujo en aumentos de costos. De manera directa con el alza del combustible en varios países, los efectos económicos podrían extenderse incluso más allá empujando una onda expansiva inflacionaria.
Para evitar esto último, que podría ser especialmente perjudicial para la Casa Blanca de Donald Trump y sus aspiraciones electorales, la Agencia Internacional de Energía (AIE) avanzaría en el lanzamiento de una recomendación global de liberación de reservas por 400 millones de barriles de petróleo en 90 días para retomar la estabilidad en las cotizaciones. Se trataría de la mayor intervención histórica del organismo, que en caso de concretarse superaría la recomendación de 2022 cuando Rusia invadió Ucrania y se apuntó a desplegar reservas por 182 millones de barriles.
Sigue la suba
Mientras tanto, el mercado sigue con reacciones defensivas ante las intervenciones militares en Medio Oriente. En la previa a la apertura de los mercados, el barril de crudo cotizaba por encima de los 90 dólares en Wall Street, con expectativas de ascenso para lo que resta de la jornada.
Esta tendencia habría motivado a Japón a encabezar la liberación de reservas y así intentar contener los efectos inflacionarios que se pueden desencadenar en apenas días más de conflicto bélico.
